На Луганщині окупантам вже не вистачає "мобілізованих" медиків. За добу ЗСУ знищили 2 ворожі системи ППО та вдарили по позиціях рашистів
Мобілізованих медиків у так званій "ЛНР" вже не вистачає – через надходження великої кількості поранених просять про допомогу у РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зазначається, що із надходженням великої кількості поранених останнім часом у медзакладах окупованої Луганщини не вистачає лікарів.
"Не допомогла навіть примусова мобілізація медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей РФ. Однак і там є свої труднощі. Для прикладу, продовжуються бунти серед мобілізованих", - йдеться у повідомленні.
Так, за словами Гайдая, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.
"Тим часом, окупанти задля власної безпеки вимкнули в Кремінній світло, а разом із ним і зв'язок, повністю ізолювавши місцеве населення від зовнішнього світу. Місто майже пусте – всі в підвалах та погребах. Навіть без світла розуміють наближення ЗСУ. Бо тільки за 11 жовтня українська авіація завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.
Ракетні війська і артилерія уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога", - підкреслив Гайдай.
Він зазначив, що сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Киев еще нет.
-А что взяли?
-Tолько стиральную машину, микроволновку, сковородку, куклу, туалетную бумагу(сувенир), пару носков».
Если была цель взять в мешках,то цель достигнута!
Если правда,что чмобиков - фаршиков возят отдельно от БК,то юбимая фраза расеян "можем повторить!" приобретает истинный,сакральный,смысл!