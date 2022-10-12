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Новини Війна
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На Луганщині окупантам вже не вистачає "мобілізованих" медиків. За добу ЗСУ знищили 2 ворожі системи ППО та вдарили по позиціях рашистів

окупанти

Мобілізованих медиків у так званій "ЛНР" вже не вистачає – через надходження великої кількості поранених просять про допомогу у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що із надходженням великої кількості поранених останнім часом у медзакладах окупованої Луганщини не вистачає лікарів.

"Не допомогла навіть примусова мобілізація медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей РФ. Однак і там є свої труднощі. Для прикладу, продовжуються бунти серед мобілізованих", - йдеться у повідомленні.

Так, за словами Гайдая, на одному з навчальних полігонів східного військового округу, через низький рівень забезпечення, недотримання санітарних норм, неналежне харчування та відсутність нормальних умов для проживання, понад сто мобілізованих відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Луганщині мінують дороги, мости та адмінбудівлі, намагаючись сповільнити наступ ЗСУ, - Гайдай

"Тим часом, окупанти задля власної безпеки вимкнули в Кремінній світло, а разом із ним і зв'язок, повністю ізолювавши місцеве населення від зовнішнього світу. Місто майже пусте – всі в підвалах та погребах. Навіть без світла розуміють наближення ЗСУ. Бо тільки за 11 жовтня українська авіація завдала п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Ракетні війська і артилерія уразили дванадцять пунктів управління, сімнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, а також понад двадцять інших важливих об’єктів ворога", - підкреслив Гайдай.

Він зазначив, що сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

мобілізація (3020) втрати (4381) ЗСУ (7496) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4872)


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Топ коментарі
+9
«Киев уже взяли ?

-Киев еще нет.

-А что взяли?

-Tолько стиральную машину, микроволновку, сковородку, куклу, туалетную бумагу(сувенир), пару носков».
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12.10.2022 08:52
+7
Тувинских шаманов привлеките вместо медиков.
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12.10.2022 08:49
+6
Пусть сдыхают , не жалко.
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12.10.2022 08:51
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Тувинских шаманов привлеките вместо медиков.
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12.10.2022 08:49 Відповісти
Что то риторикой знакомой потянуло. Ты ли это, товарисч два майора? Опять перерегистрировался переобулся перекрасился? А ***** сдохнет, как и твой пастух лука, которого ты сам вырастил, тупо выбирая его себе в пастухи более 25 лет подряд. Ну не баран ли ты в таком случае?
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12.10.2022 09:22 Відповісти
К слову, скот, твой пастух на месте? А скотенятам своим по мешку пластиковому купил?
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12.10.2022 09:23 Відповісти
Пусть сдыхают , не жалко.
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12.10.2022 08:51 Відповісти
«Киев уже взяли ?

-Киев еще нет.

-А что взяли?

-Tолько стиральную машину, микроволновку, сковородку, куклу, туалетную бумагу(сувенир), пару носков».
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12.10.2022 08:52 Відповісти
За щеку они взяли. Кацапы и **********.
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12.10.2022 09:48 Відповісти
Цель "взять Киев за двадня!".
Если была цель взять в мешках,то цель достигнута!
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12.10.2022 09:51 Відповісти
Пусть мобилизуют ветеренаров первых курсов.
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12.10.2022 09:10 Відповісти
А чо,дубовая кора не помогает? Или дубы кончились,а поголовье еще нет?
Если правда,что чмобиков - фаршиков возят отдельно от БК,то юбимая фраза расеян "можем повторить!" приобретает истинный,сакральный,смысл!
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12.10.2022 09:47 Відповісти
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12.10.2022 10:14 Відповісти
Бег с голыми руками на амбразуру советского разлива уже не действует. Странно.
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12.10.2022 13:21 Відповісти
 
 