РФ використовує іранські БПЛА з серпня, 60% дронів-камікадзе знищили ЗСУ, - Британська розвідка

Росія використовує іранські БПЛА принаймні з серпня 2022 року, зокрема дрони-камікадзе "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великобританії.

"Росія включила варіанти "Shahed-136" у масштабну хвилю ударів, завдану 10 жовтня 2022 року. Раніше український Генштаб повідомляв, що Росія випустила загалом 86 "шахідів" і стверджувала, що 60% з них було знищено в повітрі", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому легко можуть бути знищені звичайними засобами ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 дронів-камікадзе SHAHED-136 збили над Миколаївщиною

"Існує ймовірність того, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно. Незважаючи на заявлену дальність польоту в 2500 км, Shahed-136 має лише невелике вибухове навантаження. Навряд чи вона буде задовільно виконувати функцію глибокого удару, для якої Росія, ймовірно, прагнула її використати", - додають у відомстві.

На думку розвідників Великої Британії, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні.