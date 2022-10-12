РФ використовує іранські БПЛА з серпня, 60% дронів-камікадзе знищили ЗСУ, - Британська розвідка
Росія використовує іранські БПЛА принаймні з серпня 2022 року, зокрема дрони-камікадзе "Shahed-136".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великобританії.
"Росія включила варіанти "Shahed-136" у масштабну хвилю ударів, завдану 10 жовтня 2022 року. Раніше український Генштаб повідомляв, що Росія випустила загалом 86 "шахідів" і стверджувала, що 60% з них було знищено в повітрі", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому легко можуть бути знищені звичайними засобами ППО.
"Існує ймовірність того, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно. Незважаючи на заявлену дальність польоту в 2500 км, Shahed-136 має лише невелике вибухове навантаження. Навряд чи вона буде задовільно виконувати функцію глибокого удару, для якої Росія, ймовірно, прагнула її використати", - додають у відомстві.
На думку розвідників Великої Британії, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні.
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Сбить этот дрон можно десятком способов, он летит по прямой, шумит на десять километров (с микрофонными детекторами и звукоуловителями конусообразными за 100км можно засечь), летит медленно, не маневрирует, взрывоопасен, двигатель поршневой и поток воздуха на винт засасывает сильно, легко повредить его, диполей у него нету, тепловых ловушек тоже (скорее всего).
Наш ВПК легко могло до 24.02 сделать все необходимое, чтобы засекать и уничтожать 100% таких дронов. Задача проще простого и недорогая по расходам на уничтожение, просто нужен дрон с большей скоростью чем этот мопед, с которого можно ему в поток воздуха скинуть микробомбы или острые предметы, повредить винт и он упадет, но мотор поршневой на 220-220км/ч и вес такой стоит не так уже и мало, на коленке не соберешь его. И бабки на это не было выделены, ведь бюджет-военное предприятие имеет прозрачную систему расходов, тут не украдешь, а вот на асфальте это легко, там же нарисуют за 1км дорог какую хочешь цену, ведь бизнесмены лукашенковские всегда откаты предлагают. Спасибо продажным сволочам у власти за это, а также безразличию миллионов людей, кто не выступал против ворья и не потребовал для начала заменить судейских состав всех судов и прокуроров, так как те до сих пор в доле от коррупции.