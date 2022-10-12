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РФ використовує іранські БПЛА з серпня, 60% дронів-камікадзе знищили ЗСУ, - Британська розвідка

бпла,shahed

Росія використовує іранські БПЛА принаймні з серпня 2022 року, зокрема дрони-камікадзе "Shahed-136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великобританії.

"Росія включила варіанти "Shahed-136" у масштабну хвилю ударів, завдану  10 жовтня 2022 року. Раніше український Генштаб повідомляв, що Росія випустила загалом 86 "шахідів" і стверджувала, що 60% з них було знищено в повітрі", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому легко можуть бути знищені звичайними засобами ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 дронів-камікадзе SHAHED-136 збили над Миколаївщиною

"Існує ймовірність того, що Росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно. Незважаючи на заявлену дальність польоту в 2500 км, Shahed-136 має лише невелике вибухове навантаження. Навряд чи вона буде задовільно виконувати функцію глибокого удару, для якої Росія, ймовірно, прагнула її використати", - додають у відомстві.

На думку розвідників Великої Британії, відсутність надійних, стійких і точних ударних можливостей оперативного рівня є, ймовірно, однією з найбільш значних прогалин у можливостях Росії в Україні.

армія рф (17185) безпілотник (4087) знищення (7135) зовнішня розвідка (463) дрони (4620)


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чалматі уроди ще за літак не розплатились падлюки
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12.10.2022 09:17 Відповісти
Засраша веде переговори з іраном про об'єднання фінансових систем
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12.10.2022 09:22 Відповісти
Це зброя терористів, на хід війни вона не впливає.
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12.10.2022 09:26 Відповісти
Стыдно, что нам приходится брать такой мусор как Геперды, и сбивать эти дроны Осами. Советским старьем по сути.

Сбить этот дрон можно десятком способов, он летит по прямой, шумит на десять километров (с микрофонными детекторами и звукоуловителями конусообразными за 100км можно засечь), летит медленно, не маневрирует, взрывоопасен, двигатель поршневой и поток воздуха на винт засасывает сильно, легко повредить его, диполей у него нету, тепловых ловушек тоже (скорее всего).

Наш ВПК легко могло до 24.02 сделать все необходимое, чтобы засекать и уничтожать 100% таких дронов. Задача проще простого и недорогая по расходам на уничтожение, просто нужен дрон с большей скоростью чем этот мопед, с которого можно ему в поток воздуха скинуть микробомбы или острые предметы, повредить винт и он упадет, но мотор поршневой на 220-220км/ч и вес такой стоит не так уже и мало, на коленке не соберешь его. И бабки на это не было выделены, ведь бюджет-военное предприятие имеет прозрачную систему расходов, тут не украдешь, а вот на асфальте это легко, там же нарисуют за 1км дорог какую хочешь цену, ведь бизнесмены лукашенковские всегда откаты предлагают. Спасибо продажным сволочам у власти за это, а также безразличию миллионов людей, кто не выступал против ворья и не потребовал для начала заменить судейских состав всех судов и прокуроров, так как те до сих пор в доле от коррупции.
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12.10.2022 09:27 Відповісти
 
 