Понад 1230 дітей в Україні постраждали внаслідок російської агресії, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 12 жовтня 2022 року понад 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 254, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31", - йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За інформацією ювенальних прокурорів, 11 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ м. Нікополь Дніпропетровської області отримала тяжке поранення у вигляді травматичної ампутації ноги 5-річна дівчинка. Стало відомо, що 21 березня внаслідок обстрілів ворогом м. Лозова Харківської області отримала тілесні ушкодження 8-річна дівчинка. Також стало відомо, що 25 червня через обстріл смт. Шевченкове Куп’янського району Харківської області зазнав тілесних ушкоджень 8-річний хлопчик.

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