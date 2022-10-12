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Новини Війна
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На Харківщині затримали мешканця Чугуєва, який допомагав ворогу та розвідував розташування "HIMARS"

затримання

За даними слідства, мешканець Чугуєва допомагав російській агентурі в проведенні підривної діяльності проти України. За плідну співпрацю йому обіцяли високу посаду за умови "повної окупації" Харківщини військовими країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що чоловік дізнавався у місцевих мешканців та своїх знайомих, маскуючи це під звичайну розмову, про розташування ЗСУ на Харківщині.

"Найголовнішою його задачею було встановлення місцезнаходження іноземної військової техніки, насамперед, ракетних систем "HIMARS". Після отримання інформації чоловік залишав на картах необхідні позначки для подальшої передачі російському куратору", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали його. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом готування державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Харківщина (6054) державна зрада (1678) деокупація (950) Офіс Генпрокурора (3236) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+23
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12.10.2022 09:47
+16
ПАДЛЮКА!
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12.10.2022 09:46
+15
Подобные подонки даже хуже самих кацапов. Тюрьма - это невыход для таких, пустить на разминирование территории, все равно ничего путного в своей жизни оно никогда не сделает.
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12.10.2022 09:51
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ПАДЛЮКА!
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12.10.2022 09:46 Відповісти
та савкова смердюча відрижка...
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12.10.2022 09:47 Відповісти
воєнний трибунал-розстріл- воєнний час ...- ато вони знають що попадуть на "обмін"....
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12.10.2022 10:11 Відповісти
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12.10.2022 09:47 Відповісти
На зоне - действенный вариант.
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12.10.2022 10:03 Відповісти
Типо, осознал и з сорому наклав руки(на себе).
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12.10.2022 10:04 Відповісти
Какой вы, батенька, кровожадный.... Лучше - привязать его к М31 и пульнуть в сторону РФ. И всем хорошо: вы - избавитесь от предателя; предатель - пойдет обещанное просить (заодно, с чувством выполненного долга, доложит о Химарсах).
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12.10.2022 10:14 Відповісти
Зпочатку
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12.10.2022 10:40 Відповісти
Якщо є такі гниди, виходе є і знищені Хімери
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12.10.2022 09:49 Відповісти
Нє, не виходе. Звідки такі висновки?
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12.10.2022 10:41 Відповісти
сумніваюсь. вони ж на місці не стоять. вистрелили - і з**ались.
якби не дай бог рашисти змогли знищити хоч одну установку (направду, а не як вони брешуть), то вони б могли якісь докази навести. ніяких доказів досі не було. М777 справді, кілька вдалося їм знищити, а хаймарси - ні.
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12.10.2022 10:44 Відповісти
Это кока-кольный выкидыш из 90-х. И почему именно они везде фигурируют ватой?
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12.10.2022 09:50 Відповісти
Поколение пионеров, не ставших комсомольцами--- если коротко. Бездуховность при размытой любой всякой идеологии. Любование перед сильными личностями--- фюреры, диктаторы, дуче итд. И просто бабло в конце как довесок и конечно должность в системе. Либо кожанка, красные штаны, Маузер, мандат и право на обыск от системы любого на собственное усмотрение. Это старая схема--- не ново.
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12.10.2022 10:02 Відповісти
на 100500% согласен и убежден на горьком опыте.
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12.10.2022 10:10 Відповісти
повішати в центрі Харков з табличкою на шиї, "Він зрадник України і так буде з кожним"
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12.10.2022 09:50 Відповісти
і тільки так
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12.10.2022 10:12 Відповісти
Непотріб смердючий.
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12.10.2022 09:50 Відповісти
Навіщо затримувати? Вручити йому білет на концерт Кобзона і нехай іде.
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12.10.2022 09:51 Відповісти
Такі мають просто безслідно зникати: їх там немає.
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12.10.2022 11:40 Відповісти
Прив"язати до ракети і запустити до кацапів. Нехай політає.
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12.10.2022 09:51 Відповісти
Подобные подонки даже хуже самих кацапов. Тюрьма - это невыход для таких, пустить на разминирование территории, все равно ничего путного в своей жизни оно никогда не сделает.
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12.10.2022 09:51 Відповісти
В чан с дерьмом ****** и в крематорий......................вот же ******..............................................................................................................
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12.10.2022 09:52 Відповісти
Повісити за мошонку .
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12.10.2022 09:52 Відповісти
Вбити такого не гріх
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12.10.2022 09:53 Відповісти
Эти сучьи потроха дрочат на ссср. Может, "напомнить" им, что сралин делал с советскими гражданами, которые помогали немецким войскам во Второй мировой?
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12.10.2022 09:57 Відповісти
напомнить... - разве шо детородный орган в мясорубку, пока его всего не перефарширует, мож вспомнит...
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12.10.2022 10:00 Відповісти
"Напомнить" взято в кавычки не просто так
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12.10.2022 10:04 Відповісти
Да мы же все понимаем сквозь сантименты - в сторону.
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12.10.2022 10:07 Відповісти
купите у американцев старые списанные хаймарсы, и ловите на них агентуру и калибры.....
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12.10.2022 10:00 Відповісти
предлагаю привязать этому поцу камень к его ненужным ему яйцам весом в 10 кг и с силой отбросить камень в сторону... они ему все-равно не нужны...
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12.10.2022 10:04 Відповісти
Повісити, показово!
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12.10.2022 10:06 Відповісти
У HIMARSов нет постоянного места дислокации,это высоко обильные комплексы все время в пути...,типа тачанка Батьки Махно...и маршала Маннергейма,но у финнов не было комплексов,они летали на лыжах небольшими группами и мочили красную армию не щадя живота...
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12.10.2022 10:13 Відповісти
Одного не розумію, чому воно досі може стояти, розмовляти, і на його кровавому фото немає позначки 21+ ???
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12.10.2022 10:13 Відповісти
это потому, что все реально жесткие парни сидят в комментах на Цензоре, а не служат в армии или СБУ
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12.10.2022 10:26 Відповісти
Ета патамушта в Україні досі такі як ти

бурято-скотоязичні падалЬяковські п'ятирубльовкі досі бігають і можуть щось коментувати.
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12.10.2022 10:38 Відповісти
ПАДАЛЬяк фсбешна мерзота. Чим як не рублями він плате таким як ти і той дебіл вище малоросоподібним свинособакам?
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13.10.2022 00:34 Відповісти
Із-за вашої свинячої малороської тупості в 19 році, склався пазлик у *****. Що суки, тепер какая разніца с какіх старон Україна прінамаєт помащь?
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13.10.2022 00:38 Відповісти
На розмінування, гниду.
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12.10.2022 10:17 Відповісти
Чому під час такої жорстокої війни,війни на виживання України як держави,виживання українського народу,не прийняті закони воєнного часу?
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12.10.2022 10:23 Відповісти
Ох и паскудников конечно развелось за 30 лет независимости...
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12.10.2022 10:25 Відповісти
А ты не из них?
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12.10.2022 10:50 Відповісти
Зе пацифіст...тому так..,не стріляти...
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12.10.2022 10:26 Відповісти
Кабанчик очень подходит для разминирования противотанковых минных полей.
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12.10.2022 12:28 Відповісти
 
 