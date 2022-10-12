На Харківщині затримали мешканця Чугуєва, який допомагав ворогу та розвідував розташування "HIMARS"

За даними слідства, мешканець Чугуєва допомагав російській агентурі в проведенні підривної діяльності проти України. За плідну співпрацю йому обіцяли високу посаду за умови "повної окупації" Харківщини військовими країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що чоловік дізнавався у місцевих мешканців та своїх знайомих, маскуючи це під звичайну розмову, про розташування ЗСУ на Харківщині.

"Найголовнішою його задачею було встановлення місцезнаходження іноземної військової техніки, насамперед, ракетних систем "HIMARS". Після отримання інформації чоловік залишав на картах необхідні позначки для подальшої передачі російському куратору", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці затримали його. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом готування державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.