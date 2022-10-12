На Харківщині затримали мешканця Чугуєва, який допомагав ворогу та розвідував розташування "HIMARS"
За даними слідства, мешканець Чугуєва допомагав російській агентурі в проведенні підривної діяльності проти України. За плідну співпрацю йому обіцяли високу посаду за умови "повної окупації" Харківщини військовими країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
Зазначається, що чоловік дізнавався у місцевих мешканців та своїх знайомих, маскуючи це під звичайну розмову, про розташування ЗСУ на Харківщині.
"Найголовнішою його задачею було встановлення місцезнаходження іноземної військової техніки, насамперед, ракетних систем "HIMARS". Після отримання інформації чоловік залишав на картах необхідні позначки для подальшої передачі російському куратору", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали його. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру за фактом готування державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
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якби не дай бог рашисти змогли знищити хоч одну установку (направду, а не як вони брешуть), то вони б могли якісь докази навести. ніяких доказів досі не було. М777 справді, кілька вдалося їм знищити, а хаймарси - ні.
бурято-скотоязичні падалЬяковські п'ятирубльовкі досі бігають і можуть щось коментувати.