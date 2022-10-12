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Байден не планує зустрічатися з Путіним на саміті G20: "Він скоїв воєнні злочини"

байден
Фото: CNN

Президент США Джо Байден не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що він (Путін. - Ред.) скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", - зазначив американський лідер.

За словами Байдена, Путін думав, що в Україні його зустрінуть "з розпростертими обіймами", але він прорахувався.

Також читайте: Я не думаю, що Путін застосує ядерну зброю. Пентагон має план на такий сценарій, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2883) путін (23750)


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Топ коментарі
+34
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12.10.2022 10:09
+16
С плешивым в одном помещении быть - уже западло.
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12.10.2022 10:07
+15
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12.10.2022 10:06
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12.10.2022 10:06 Відповісти
С плешивым в одном помещении быть - уже западло.
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12.10.2022 10:07 Відповісти
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12.10.2022 10:09 Відповісти
Макс,з успіхами на Херсонщині, бережіть себе. До речі,таке ім'я має мій племінник, наш захисник.
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12.10.2022 10:12 Відповісти
Якщо ботокс військовий злочинець, то може на разі не думати про зустріч, а просто заарештувати і відкрити процес. Любий суд дасть на це згоду. Розробити і прийняти закон ,чи він уже є,про таких убивць
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12.10.2022 10:10 Відповісти
Саміт G20 буде аж у Індонезії, летіти туди далеко. Краще підняти пару невидимих для радарів Ф-22 і порішати все десь над нейтральними водами так, щоб ніхто не бачив...
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12.10.2022 10:13 Відповісти
скоріш всього куйло на саміт G-20 не поїде.
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12.10.2022 11:54 Відповісти
А чого моль туди їде? Клянчити брухт по всьому світу
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12.10.2022 10:10 Відповісти
Неправильна постановка питання.
Він їде не "за чимось".
Він їде туди, куди його ще пускають. У данному випадку, у G20 його ще пускають, і це велика помилка.
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12.10.2022 10:16 Відповісти
Все, маркер и тон самита задан. Модель поведения с мордором и ее вождем карликом для всех стран ясна.
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12.10.2022 10:10 Відповісти
Вот дать деду пистолет, пусть пальнет в х*йло. Ему ничего за это не будет.
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12.10.2022 10:12 Відповісти
Буде , подяка від народу України .
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12.10.2022 10:15 Відповісти
Ну наш ж ніби теж туди летить - має шанс...
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12.10.2022 10:15 Відповісти
Вот это правильно, хорошо было бы вообще его туда не пускать, а цивилизованным странам вообще объявить ему бойкот. Чумной должен сидеть в чумном бараке.
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12.10.2022 10:13 Відповісти
Путя законтаченное чмо, которое в 21 веке советуется с шаманами и верит что может предложить Мировым лидерам разделить Мир. Однако мировые лидеры поняли что пациент плох и у него руки по локти в крови миллионов людей и лечению не подлежит..
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12.10.2022 10:14 Відповісти
Байден его потом в гаагской тюрьме проведает, спросит: "Как дела, Вова"?
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12.10.2022 10:14 Відповісти
як можна цю потвору на g20 пускати
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12.10.2022 10:17 Відповісти
***** токсичне по всьому світу....
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12.10.2022 10:20 Відповісти
Найкращий варіант для путлєра -зустріч на самміті -зустріч з "морськими котиками"!
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12.10.2022 10:25 Відповісти
Он уже нерукопожимаемый, изгой.
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12.10.2022 10:25 Відповісти
С ним уже говорить будет только судья.
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12.10.2022 10:26 Відповісти
та не полетить те сцикливе ***** в Індонезію. в кращому випадку виступить в онлайн режимі.
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12.10.2022 10:37 Відповісти
Для Байдена, как для цивилизованного человека, жизнь каждого человека представляет ценность. Для Путина даже жизнь граждан своей страны не представляет никакой ценности, он уже послал на смерть непонятно ради чего, более 62 тысяч своих вояк. Уже трупы его вояк валяются по Украине. Это совершенно разные люди с разними ценностями. Один цивилизованный человек, придерживается международного права, общепринятых человеческих ценностей, демократии, свободы, другой террорист, бандит с большой дороги. О чем они могут говорить, что общего у них может быть. Ничего. Тем более другой понимает только язык силы. Поэтому не стоит мараться и вести переговоры с Путиным. Все вопросы с Путиным решит ВСУ. Вы только присылаете побольше оружия для ВСУ.
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12.10.2022 10:44 Відповісти
***** там зразу *******, куди воно полетить?
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12.10.2022 11:04 Відповісти
на G20 хйло тепло встретится со специально обученым и проплаченым агентом
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12.10.2022 11:13 Відповісти
Усе по поняттях - з опущеними в падлу спілкуватись ..
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12.10.2022 11:19 Відповісти
Не зовсім так, заявив Байден
Про це він заявив в інтерв'ю https://edition.cnn.com/ CNN .

"Це залежатиме від того, про що конкретно він хотів би говорити", - сказав Байден, додавши, що якщо Путін захоче обговорити ув'язнену американську баскетбольну зірку Брітні Ґрінер, то він буде готовий до розмови.
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12.10.2022 12:32 Відповісти
С недомерком общаться интеллигентным людям в западло, от него трупами смердит.
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12.10.2022 14:52 Відповісти
Та не поїде окурок на G20.
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13.10.2022 10:48 Відповісти
 
 