Байден не планує зустрічатися з Путіним на саміті G20: "Він скоїв воєнні злочини"

Президент США Джо Байден не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що він (Путін. - Ред.) скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", - зазначив американський лідер.

За словами Байдена, Путін думав, що в Україні його зустрінуть "з розпростертими обіймами", але він прорахувався.

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