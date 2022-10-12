Байден не планує зустрічатися з Путіним на саміті G20: "Він скоїв воєнні злочини"
Президент США Джо Байден не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.
Про це він заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що він (Путін. - Ред.) скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", - зазначив американський лідер.
За словами Байдена, Путін думав, що в Україні його зустрінуть "з розпростертими обіймами", але він прорахувався.
Топ коментарі
+34 Максім ХОЙ #398010
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+16 #511418
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+15 аспм мпри
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Він їде не "за чимось".
Він їде туди, куди його ще пускають. У данному випадку, у G20 його ще пускають, і це велика помилка.
Про це він заявив в інтерв'ю https://edition.cnn.com/ CNN .
"Це залежатиме від того, про що конкретно він хотів би говорити", - сказав Байден, додавши, що якщо Путін захоче обговорити ув'язнену американську баскетбольну зірку Брітні Ґрінер, то він буде готовий до розмови.