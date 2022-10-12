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Новини Війна
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Загарбники на окупованій Луганщині швидко будують систему оборони, оскільки ЗСУ просуваються вперед, - Гайдай

луганщина,окупація

На Луганщині українські військові продовжують просуватися вперед, окупанти намагаються швидко будувати багатошарову систему оборони.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наші війська просуваються вперед, а російські війська намагаються дуже стрімко вибудувати багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних містах споруди і всю першу ділянку лінії фронту активно мінують. Це стосується не тільки доріг, але і адмінбудівель", - сказав очільник обладміністрації.

Гайдай додав, що певна кількість мобілізованих росіян, які приїжджають на Луганщину, мають деякий досвід боїв або проходили службу. Таку категорію кидають на першу лінію.

Також, за його словами, частина окупантів ховаються у приватних будинках для того, щоб або пересидіти, або потім здатися у полон і їхати додому в РФ.

Читайте: Окупанти примушують жителів Луганщини отримати паспорт РФ до 1 січня

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4872)


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Нехай тренуються , їм ще усе відбудовувати доведеться .
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12.10.2022 10:23 Відповісти
Так, досвід роботи з кіркою, ломом і лопатою їм ще знадобиться...
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12.10.2022 10:25 Відповісти
Якийсь чєлавєк-супєрглаз з'явився в Україні, вже сьомий місяць сидячи в Дніпрі баче навіть до найменших відсотків - що де коли відбувається.Нє бєрєжошь ти сєбя міхалич, всьо а народе думаєш . Навіть дристовіч не може таким похвалитися. Терміново йому героя України , золоту зірку, звання генерал-майора і річний абонемент до окуліста на відновлення зору після таких нагрузок.
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12.10.2022 10:35 Відповісти
Тобто вони хочуть зробити за пару тижнів щось таке чого не зробили за 8 років і свято вірят що їм це допоможе????
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12.10.2022 10:36 Відповісти
 
 