Загарбники на окупованій Луганщині швидко будують систему оборони, оскільки ЗСУ просуваються вперед, - Гайдай

На Луганщині українські військові продовжують просуватися вперед, окупанти намагаються швидко будувати багатошарову систему оборони.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наші війська просуваються вперед, а російські війська намагаються дуже стрімко вибудувати багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних містах споруди і всю першу ділянку лінії фронту активно мінують. Це стосується не тільки доріг, але і адмінбудівель", - сказав очільник обладміністрації.

Гайдай додав, що певна кількість мобілізованих росіян, які приїжджають на Луганщину, мають деякий досвід боїв або проходили службу. Таку категорію кидають на першу лінію.

Також, за його словами, частина окупантів ховаються у приватних будинках для того, щоб або пересидіти, або потім здатися у полон і їхати додому в РФ.

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