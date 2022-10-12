ГУР про звинувачення на адресу Буданова: ФСБ та СК РФ - фейкові структури, коментувати не будемо

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відмовилися коментувати заяви ФСБ та Слідчого комітету Росії про причетність ГУР та її очільника Кирила Буданова до підриву Кримського мосту.

Про це представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов сказав у коментарі Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту", - сказав Юсов.

Раніше у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби.

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