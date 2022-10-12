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ГУР про звинувачення на адресу Буданова: ФСБ та СК РФ - фейкові структури, коментувати не будемо

кримський,міст,керченський

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відмовилися коментувати заяви ФСБ та Слідчого комітету Росії про причетність ГУР та її очільника Кирила Буданова до підриву Кримського мосту.

Про це представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов сказав у коментарі Суспільному, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту", - сказав Юсов.

Раніше у Росії заявили, що нібито встановили "організатора теракту" на Кримському мосту - ним назвали керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та співробітників служби.

Також читайте: У РФ нафотошопили "паспорт" для фейку про українця і вибух на Кримському мосту. ФОТО

Автор: 

Буданов (488) Крим (14125) міст (1230) розвідка (3854) ФСБ (1448) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+21
Да і країни такої нема, територія фейк, і живе там фейковий народ, сброд відходів інших народів ...
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12.10.2022 10:27
+8
можна було і коротше " ідіть наф@Й"
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12.10.2022 10:29
+8
Чего-то пиарят Буданова наши северные соседушки.
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12.10.2022 10:31
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Да і країни такої нема, територія фейк, і живе там фейковий народ, сброд відходів інших народів ...
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12.10.2022 10:27 Відповісти
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12.10.2022 10:28 Відповісти
Не думав , що Буданов такий скромний .
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12.10.2022 10:28 Відповісти
Всрався? Молодець. Але то яким боком до теми?
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12.10.2022 10:37 Відповісти
У грудні 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/Bihus.Info Bihus.Info і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE «Слідство. Інфо» повідомили, що

Кирило Буданов проживає разом з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександром Гогілашвілі

в будинку В'ячеслава Стрелковського, якого в ЗМІ називають

організатором низки великих конвертаційних центрів на мільярди гривень

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 https://uk.wikipedia.org/wiki/Буданов_Кирило_Олексыйович
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12.10.2022 10:57 Відповісти
Гогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР - ЗМІ

https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317598/

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12.10.2022 11:10 Відповісти
можна було і коротше " ідіть наф@Й"
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12.10.2022 10:29 Відповісти
Троллить их надо, как они троллили в прошлом. Высмеивать. Как с "курением", как ещё раньше - с визиткой Яроша. Они на говно изойдут, когда их будут информационно бить их же оружием.
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12.10.2022 10:30 Відповісти
Чего-то пиарят Буданова наши северные соседушки.
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12.10.2022 10:31 Відповісти
піарять та "прикривають" свого "протеже"
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12.10.2022 13:21 Відповісти
Буданов раскрыл секрет мавзолейных идиотов, сказав недавно,что на рабZee три Путлера,скорее всего это мстя...,по моим подсчётам на Мавзолейной Помойке их было 7,но кастинг прошло трое...
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12.10.2022 10:40 Відповісти
Конечно, скромность украшает тебя, Буданов! Но ТЫ - ХЕРОЙ! Но почему забыты другие херои, непосредственно подорвавшие фуру и погибшие при этом - Саша Гогилашвили и Коля Тищенко- Каклета!
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12.10.2022 10:59 Відповісти
Свинопси тупі - вже тиждень пройшов а вони жодного твердого неспростовного доказу не подали. Подивіться рентген тієї фури: рядочками складені якісь балони чи снаряди. Кароч, ***** рознюхав що до нас їдуть айріси, на фронті срака, рашкобидло бунтує, тому і зробили керчнский сахар, щоб прикрити масовий ракетний терор.
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12.10.2022 11:26 Відповісти
Не нужно им подсказывать! Теперь они точно найдут визитки.
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12.10.2022 11:37 Відповісти
Тупий феесбешний фейк, примарений в стані шизофренічного помутніння. Поверхневий вибух ну ніяк не міг зірвати 3 плити перекриття мосту, тут явно щось бабахнуло під ними. То є раз. Друге, ідіоти наводять кольорове фото 3-х вісної вантажівки, а на рентгнені 2-х! Мало того, вони вже наплели, що то замість зерна з України вивезли вибухівку, яку завантажили у фуру, яку потім погнали через 8 кордонів! А тому тепер для кацапів під великим питанням зернова угода! Ось так, не менше.
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12.10.2022 11:50 Відповісти
Если Кремль делает такой пиар Буданову,стоит задуматься.Хотя и думать там нечего,его назначили сообщения Ермака,всю.эту гнилую шушеру надо убирать с Банковой.Этот мусор на второй срок не должен пройти-завалит Украину
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12.10.2022 12:41 Відповісти
а вот в этом случае, именно в этом случае надо комментировать и приводить аргументы, что это сделано кацапией... но так как в гур-гур **************
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12.10.2022 12:54 Відповісти
направленный взрыв сделан свинопасами... посмотрите как обрезаны участки моста... работала бригада "мостостроителей"...
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12.10.2022 12:56 Відповісти
Вся Россия - страна-фейк. Была Московия в болотах вокруг Москвы. Всё остальное - территория, прикарманенная Ордой. Даже Новгород и Псков изначально там не были.
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12.10.2022 13:11 Відповісти
А Єрмак в курсі, що його батько працює у фейковій структурі? Може в батька й діти фейкові?
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12.10.2022 16:22 Відповісти
недавно було фото верхнього жд мосту. там горіло. що рельси демормувались не менше тисячі градусів. Чого там стояли цистерни. Ще з великої війни повелося, що при ударі по жд. особливо цінні вантажі дробились на партії та ховали усюди. Навіть на жд мостах. Бо попасти вноч в мосту нереально. І тут також, боячись ударупо станції, частину ГСМ сховали на мосту. Виконавці не зналиі підірвали. Горіло знатно, цистерни розплавились а мостовий бетон стовідсотково перегорів, як шулявській міст. Ну а Юстас просто повідомив Алекса, що це довга рука СБУ таке наробила. Через пару днів орки повідомлять,що ракетні обстріли помста за міст, так званий казус беллі. А кивки на Кірюшу це просте окозамилювання бо Кірюша в ад'ютантах у Єрмака
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12.10.2022 22:48 Відповісти
 
 