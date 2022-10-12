Активних дій білоруської армії на українському кордоні не фіксується, - ДПСУ
Всі сили безпеки та оборони, які посилюють кордон із Білоруссю, готові до розвитку будь-якої ситуації.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Змін в характері дій ЗС Білорусі на кордоні ми не помічаємо. Ті підрозділи, які були, так і залишаються. Є заяви, які робила влада Білорусі, яка маніпулюючи намагається перекинути відповідальність на Україну, що нібито ми є агресором щодо їхньої країни", - зазначив він.
За словами Демченка, всі сили безпеки та оборони, які посилюють кордон з Білорусссю, у максимальній готовності до розвитку будь-якої ситуації.
Він нагадав, що Білорусь вже втягнута у війну РФ проти України.
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Ігор Медушівський
показати весь коментар12.10.2022 10:33 Відповісти Мені подобається 0
Максим Бондаренко #394766
показати весь коментар12.10.2022 10:38 Відповісти Мені подобається 0
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