Активних дій білоруської армії на українському кордоні не фіксується, - ДПСУ

Всі сили безпеки та оборони, які посилюють кордон із Білоруссю, готові до розвитку будь-якої ситуації.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Змін в характері дій ЗС Білорусі на кордоні ми не помічаємо. Ті підрозділи, які були, так і залишаються. Є заяви, які робила влада Білорусі, яка маніпулюючи намагається перекинути відповідальність на Україну, що нібито ми є агресором щодо їхньої країни", - зазначив він.

За словами Демченка, всі сили безпеки та оборони, які посилюють кордон з Білорусссю, у максимальній готовності до розвитку будь-якої ситуації.

Він нагадав, що Білорусь вже втягнута у війну РФ проти України.

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