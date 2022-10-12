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Новини Війна
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Активних дій білоруської армії на українському кордоні не фіксується, - ДПСУ

білорусь

Всі сили безпеки та оборони, які посилюють кордон із Білоруссю, готові до розвитку будь-якої ситуації.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Змін в характері дій ЗС Білорусі на кордоні ми не помічаємо. Ті підрозділи, які були, так і залишаються. Є заяви, які робила влада Білорусі, яка маніпулюючи намагається перекинути відповідальність на Україну, що нібито ми є агресором щодо їхньої країни", - зазначив він.

За словами Демченка, всі сили безпеки та оборони, які посилюють кордон з Білорусссю, у максимальній готовності до розвитку будь-якої ситуації.

Він нагадав, що Білорусь вже втягнута у війну РФ проти України.

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Автор: 

Білорусь (7922) Держприкордонслужба (5923) кордон (4749) Демченко Андрій (342)


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Нехай суки тільки рипнуться .
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12.10.2022 10:33 Відповісти
Це які? Як 23 лютого?
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12.10.2022 10:38 Відповісти
 
 