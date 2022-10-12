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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 380 осіб, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 2505 танків, 1507 артсистем, 5181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 63 380 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як ззначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали :

особового складу  ‒ близько 63380 (+270) осіб ліквідовано,

танків  ‒ 2505 (+1) од,

бойових броньованих машин  ‒ 5181 (+19) од,

артилерійських систем  – 1507 (+11) од,

РСЗВ / MLRS – 355 (+2) од,

засоби ППО  ‒ 182 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів  – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),

крилаті ракети  ‒ 315 (+20),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ уразили пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили і техніки, п’ять систем ППО та чотири склади боєприпасів, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 380 осіб, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 2505 танків, 1507 артсистем, 5181 броньована машина 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) знищення (7135) техніка (1820) втрати (4381)


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Топ коментарі
+7
Плюс 270 дохлої русні!
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12.10.2022 10:35
+7
І це тільки котрих вдалося порахувати
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12.10.2022 10:38
+7
от тільки дрони-камікадзе і розвідувальні БПЛА варто розділити.
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12.10.2022 10:40
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Плюс 270 дохлої русні!
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12.10.2022 10:35 Відповісти
І це тільки котрих вдалося порахувати
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12.10.2022 10:38 Відповісти
от тільки дрони-камікадзе і розвідувальні БПЛА варто розділити.
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12.10.2022 10:40 Відповісти
кацап крестится
https://youtu.be/MRUXmTzqxSo
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12.10.2022 10:49 Відповісти
... будучи мусульманиным и мысленно прокручивая тору.
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12.10.2022 12:18 Відповісти
Що, у запоребрікового *****, танчики закінчилися, чи їхні танкісти обісралися з переляку.
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12.10.2022 11:12 Відповісти
просто статистическое совпадение.
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12.10.2022 11:22 Відповісти
Працездатних танків в ЗСУ більше, ніж у кацапів, вже 3+ місяці. Причина - найнасиченіша протитанковими засобами армія на планеті. Тож не дивно, що у кацапів і танків на передку поменшало, і ховати їх почали...
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12.10.2022 12:08 Відповісти
отчасти этот фактор тоже стал влиять на статистику.
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12.10.2022 12:19 Відповісти
А скільки в нас?
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12.10.2022 11:27 Відповісти
недостаточно. Хотелось бы еще десяток танковых дивизионов.
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12.10.2022 12:21 Відповісти
Оперативная пауза
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12.10.2022 13:17 Відповісти
Безповоротні втрати лише армії ворога без врахування ПВФ, мусорів та формувань з мобіків лднр на його війні з Україною (тих, що загинули, зникли безвісти, померли від ран або отримали поранення, які не дозволяють їм повернутися до військової служби) становлять понад 90 тисяч орків. Про це повідомляє видання «Важливі історії», посилаючись на слова двох своїх джерел: чинного співробітника ФСБ та колишнього офіцера іншої касапської спецслужби.
Інформація джерел цього медіа близька до оцінок, які раніше давали міністерства оборони США та Великобританії. А саме: в серпні в Пентагоні заявили, що з початку війни загинули чи отримали поранення від 70 до 80 тисяч орків; а міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у вересні заявив, що загальні втрати орків перевищують 80 тисяч осіб, з них приблизно 25 тисяч загинули.
https://meduza.io/news/2022/10/12/vazhnye-istorii-bezvozvratnye-poteri-rossii-na-voyne-protiv-ukrainy-prevysili-90-tysyach-chelovek Передрукувало і переказало касапська з т.зв. "харошіх рузкіх" "Медуза"
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12.10.2022 17:31 Відповісти
 
 