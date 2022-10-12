Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 380 осіб, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 2505 танків, 1507 артсистем, 5181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 63 380 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як ззначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали :

особового складу ‒ близько 63380 (+270) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2505 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19) од,

артилерійських систем – 1507 (+11) од,

РСЗВ / MLRS – 355 (+2) од,

засоби ППО ‒ 182 (+1) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),

крилаті ракети ‒ 315 (+20),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.