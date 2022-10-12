96 депортованих дітей повернули з Росії в Україну, - Офіс Омбудсмена України

В Україні із початку повномасштабної війни із РФ вважаються повернутими 96 дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу Омбудсмена, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 12 жовтня 2022 року: 240 дітей – зниклі, 8140 дітей – депортовані, 6545 – знайдені. 96 – повернуті", - уточнюється у повідомленні.

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