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Новини Агресія Росії проти України
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96 депортованих дітей повернули з Росії в Україну, - Офіс Омбудсмена України

діти,жінки,депортація

В Україні із початку повномасштабної війни із РФ вважаються повернутими 96 дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу Омбудсмена, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 12 жовтня 2022 року: 240 дітей – зниклі, 8140 дітей – депортовані, 6545 – знайдені. 96 – повернуті", - уточнюється у повідомленні.

96 депортованих дітей повернули з Росії в Україну, - Офіс Омбудсмена України 01

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