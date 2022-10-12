Байден заявив про наслідки для Саудівської Аравії за нафтову змову з Росією

Президент США Джо Байден заявив, що рішення ОПЕК+ про скорочення квот на видобування нафти матиме наслідки для відносин США і Саудівської Аравії, яка є лідером нафтового картелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Те, що вони зробили разом із Росією, матиме певні наслідки. Я не збираюся пояснювати, які кроки розглядаю і що маю на увазі. Але наслідки – вони будуть", - сказав американський лідер в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи настав час для США переглянути свої відносини із Саудівською Аравією, Байден відповів: "Так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не планує зустрічатися з Путіним на саміті G20: "Він скоїв воєнні злочини"