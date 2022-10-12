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Байден заявив про наслідки для Саудівської Аравії за нафтову змову з Росією

байден

Президент США Джо Байден заявив, що рішення ОПЕК+ про скорочення квот на видобування нафти матиме наслідки для відносин США і Саудівської Аравії, яка є лідером нафтового картелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Те, що вони зробили разом із Росією, матиме певні наслідки. Я не збираюся пояснювати, які кроки розглядаю і що маю на увазі. Але наслідки – вони будуть", - сказав американський лідер в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи настав час для США переглянути свої відносини із Саудівською Аравією, Байден відповів: "Так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден не планує зустрічатися з Путіним на саміті G20: "Він скоїв воєнні злочини"

Автор: 

Байден (2883) путін (23750) росія (64911) Саудівська Аравія (570) США (22473)


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Топ коментарі
+25
США собственно говоря сделали Саудию Саудией. Современной страной с развитой промышленностью, особенно в сфере нефтегазодобычи. Значит они в состоянии и опустить саудитов до их бывшего барханного вида. И вместо небоскребов там за пять лет могут лазить верблюди по опустевшим хайвеям.
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12.10.2022 11:02
+21
Этот дикий принц - такой же диктатор и упырь, как и ху*ло, только на минималках. Цивилизованному миру следует прекратить всяческую поддержку всех этих допотопных и кровавых режимов. С какой вообще стати, это чудовище, которое одевается в пододеяльник, получило безграничную власть и богатства, чем оно лучше от других граждан своей страны?
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12.10.2022 11:35
+11
Мир поделен на две части. Людей с мозгами и ублюдков с ресурсами. Люди с мозгами слишком пацифисты и гуманисты, поэтому ублюдки с ресурсами начинают зарываться. Украина сейчас на передовой борьбы со всеми ублюдками мира.
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12.10.2022 11:47
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Хто кого підтримує-те є тим самим...
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12.10.2022 10:51 Відповісти
Этот дикий принц - такой же диктатор и упырь, как и ху*ло, только на минималках. Цивилизованному миру следует прекратить всяческую поддержку всех этих допотопных и кровавых режимов. С какой вообще стати, это чудовище, которое одевается в пододеяльник, получило безграничную власть и богатства, чем оно лучше от других граждан своей страны?
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12.10.2022 11:35 Відповісти
Не помню какой президент США сказал-этот человек говнюк,но он наш говнюк.
Думаю и тут было также.
Был и ещё сингапурский правитель-живых людей в баржах в океане затопил,и ничего,демократ
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12.10.2022 12:04 Відповісти
Я у Сінгапурі був кілька разів. Постійно читав сінгапурську пресу, але ніколи про таке не читав.
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12.10.2022 12:13 Відповісти
Почитайте про ли Кван ю,только не сингапурскую прессу.Конечно парень он правильный,не спорю (нам бы такого),но то что сделано,то сделано-в баржах потоплены живые люди,думаю и среди коррупционеров,как писали,были также личные враги
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12.10.2022 12:18 Відповісти
Ли Куан Ю настолько хорош, что я скажу сейчас непопулярную вещь: жаль, что только одну баржу потопил.

Простите
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12.10.2022 13:06 Відповісти
Не знаю кого топив. Можливо й якихось покидьків. Наскільки мені відомо від місцевих, я в Сінгапурі був декілька разів, один раз кілька місяців поспіль, то туди традиційно малайці зсилали китайських волоцюг. Можливо тому відсоток бандитів був високий. Але в ********* Сінгапурі злочинності немає від слова зовсім. Тюрма, правда, є. Бачив на власні очі. Не знаю навіть для кого. Можливо для найманих іноземних проблемних робітників. І поліція десь ховається, дуже рідко видно.
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12.10.2022 12:20 Відповісти
В додачу до підодіяльника ще на голові банний рушник
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12.10.2022 12:30 Відповісти
Це піздец якийсь раша Іран, а тепер саудіти це не в наших інтересах .
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12.10.2022 10:57 Відповісти
Для них єто война "неверных" не масульман и им все равно кто в ней победит а вот денег заработать можно и очень хорошо...
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12.10.2022 11:01 Відповісти
Тільки от на їх території американські бази і всю зброю їм постачають США...
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12.10.2022 11:04 Відповісти
То як себе поводять Іран і Сауди демонструє як вони до цього відносяться....
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12.10.2022 11:06 Відповісти
Виникає питання :" А що ж тоді амери зможуть зробити саудитам ?"
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12.10.2022 11:34 Відповісти
Перейти 100% на електромобілі та не углеводородну енергетику. Тоді буде хана саудітам, іранцям та іншим верблюдам.
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12.10.2022 12:03 Відповісти
Амери на електромобілі ще нескоро пересядуть. Просто автівок у реалі дуже багато. Це ж не Норвегія.
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12.10.2022 12:21 Відповісти
Уберут базы и пво-и получат саудиты кучу проблем от "довольн ых" граждан
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12.10.2022 12:06 Відповісти
1. США пішли з Афгану - небо на землю не упало. Залишили купу майна і втратили купу грошей.

2. Незрозуміло що таке "получат саудиты кучу проблем от "довольн ых" граждан" ... Там шалені доходи на душу населення - реально.
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12.10.2022 12:24 Відповісти
Так керівна верхівка має іншу гілку віросповідання,ніж усе населення,і поруч дуже стабільний йемен.Тому постійно є недовольні громадяни.
Рівень життя там великий лише у саудитів,а це далеко не все населення країни
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12.10.2022 12:27 Відповісти
сорі ... племена бедуінів ?? Проти армії СА ?
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12.10.2022 12:35 Відповісти
Терористи ,а не племена,а які вояки з арабів ми всі бачили по війнам з ізраїлем
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12.10.2022 12:39 Відповісти
Якщо є невдоволені, то чому немає терактів зараз, чи раніше. Щось не чув.
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12.10.2022 13:36 Відповісти
То ви не слідкуєте за світовими новинами-а так там постійно з йемену запускають усілякий хлам по нафтопереробним заводам,який збивається штатовським ппо.
І з шиїтської Ірану постійно підтримують грошима і людьми,невдоволення в населення.
Плюс там вже нащадків шейхів майже 5 тисяч,бо плодяться вони як мухи і теж у багатьох є бажання поцарювати
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12.10.2022 14:03 Відповісти
ок
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12.10.2022 15:14 Відповісти
Переход на водород сделают быстро и внезапно...,для нефтяных Магнатов это будет удар ниже пояса...хотя вначале 20 века переход с паровых движков на бензиновые был нелегким..по большому счету паровые, это самые экологически чистые...,и скорость приличная была...😛
Ютьюб в помощь...
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12.10.2022 10:59 Відповісти
выпей валерьяны.
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12.10.2022 11:01 Відповісти
.Какая экология, если воду топили углем.
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12.10.2022 11:02 Відповісти
Емм, а чим топили котли у паровозах і пароплавах? Вугілля ще токсичніше за нафту взагалі-то!

Ну яка швидкість у парових? Вони були швидкими, поки бензинові мотори були слабенькі...
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12.10.2022 11:06 Відповісти
Если ездили на электричке-то паровик будет примерно ехать также-крутящий момент отдается сразу,КПП вообще не нужно,КПД на современных материалах можно поднять до уровня ДВС
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12.10.2022 12:08 Відповісти
Момент може і віддається зразу, але парові мотори дуже довго розкочегарюються... Ну не стартує паровоз так, як електричний поїзд! Я їздив на поїзді з паровозом, його і дизель обжене зі старту...

І так, уже в 30-40-х роках електричні поїзди (які тоді тільки почали появлятися) легко обганяли паровози.
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12.10.2022 12:17 Відповісти
І КПД 10%!
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12.10.2022 11:16 Відповісти
Наивно ведут себя арабские страны, все из которых не имеют ядерного оружия. Если будет ядерная война (а они могут способствовать ее началу, именно война, а не единственный первый удар по кацапстану с его полной нейтрализацией, последний просто немного подпортит экологию, но войны не будет, там страна третьего мира в одиночестве), то их страны моментально пойдут в категорию плательщиков дани для США. Под прямой угрозой ядерного удара получат ультиматум отдать все ваши накопленные бабки, тут же припомнив и нарушения прав женщин, и отсутствие выборов, и смертные казни для геев, и убийства журналиста в посольстве и многое другое. Раньше вас РФ защищала и защищала серьезно по-крайней мере в головах у людей, но теперь мнение изменилось, та и Китай обоссала с Тайванем. Шейхам стоит подумать о том, что их личная жизнь и жизнь их рода зависит от США и только США, так как США сильнее всего остального мира раз в 10 в военном отношении на данный момент, но в будущем этот показатель будет падать и поэтому они будут действовать активно сейчас, чтобы закрепить свое положение в выгодный момент.
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12.10.2022 11:00 Відповісти
При чому ядерний конфлікт до шейхів ? Нащо амерам їх гроші експроприювати ?

Крім того, згадайте 11 вересня 2001 р. Мало не здалося.
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12.10.2022 11:38 Відповісти
дід ******* не буде
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12.10.2022 11:02 Відповісти
Это всё из-за слабости Байдена, саудити посмотрели как Байден ведёт себя трусливо с путиним...
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12.10.2022 11:02 Відповісти
США собственно говоря сделали Саудию Саудией. Современной страной с развитой промышленностью, особенно в сфере нефтегазодобычи. Значит они в состоянии и опустить саудитов до их бывшего барханного вида. И вместо небоскребов там за пять лет могут лазить верблюди по опустевшим хайвеям.
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12.10.2022 11:02 Відповісти
100% , дарма вони так борзанули
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12.10.2022 11:06 Відповісти
Не вигадуйте. Гроші їхні розподілені скрізь, у т.ч. у держборгу США.
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12.10.2022 11:39 Відповісти
Ну то і що. Гроші це тільки цифри на аркуші паперу. А їхні підприємства та будівлі в тих же Штатах вкупі з рахунками можна швидко відібрати. І що саудіти будуть робити зі своєю американською зброєю, якщо до неї перестануть надходити боєзапаси.
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12.10.2022 12:27 Відповісти
Оса́ма бен Ла́ден - міжнародний терорист, поборник ісламу, колишній лідер міжнародної ісламської терористичної організації «Аль-Каїда». https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD Вікіпедія

Народження: 10 березня 1957 р., https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%AD%D1%80-%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1QCs1JycuO1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJW3gtrLzboXlhwYcfF_gtbdrAy7mJn4mAAAA9zY9lGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAHoECEAQAg Ріяд, Саудівська Аравія

Діти: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%8C+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArGMk-KzTJO0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVusL-y42XthwYc-FDQoXNl7YemGvwoXdQP4WMPNiK1hqO1jy4rQLey_2IEnvYGXcxc7EwQgA7RQlfHoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAHoECE0QAg Хамза Бінь Ладен , https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArGMMwrSyky1pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVqkL8y7subDhYoPChY0Xtl7Yq3Bh9oUNF7aAmDtYGXexM3EwAgDyKU3LWQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAXoECE0QAw Омар бен Ладен , https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_ruUA884UA884&sxsrf=ALiCzsay14lgeOtr3Cuuel61JkECBjfiYA:1665567382976&q=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%BD+%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM1Nt1TiArHSc-**********************************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwiowNiBstr6AhVux4sKHb2JCUkQmxMoAnoECE0QBA Сумайя бен Ладен ,

Його батько, Мухаммед Авад бен Ладен (*https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 7 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1908 1908 - †https://uk.wikipedia.org/wiki/1967 1967 ), був заможним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD бізнесменом з близькими зв'язками з сім'єю короля Саудівської Аравії.

Там хр...н що можна зрозуміти.
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12.10.2022 12:38 Відповісти
І допомогли з'вязки з королем?
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12.10.2022 13:37 Відповісти
Так, Бен Ладен організував теракт 11 вересня.
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12.10.2022 15:21 Відповісти
принц стане принцесою?
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12.10.2022 11:06 Відповісти
Стратегічнии партнер США .
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12.10.2022 11:06 Відповісти
.Может попробовать купить венесуэльских коммунистов? В Венесуэле нефти больше, чем в Саудовской Аравии
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12.10.2022 11:15 Відповісти
И те хоть не нападают на соседние страны и не оккупируют их территории.
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12.10.2022 11:48 Відповісти
Саудівський принц - ще однин хутінський сраколиз , чмо яке в захваті від ***** , саме тому що він диктатор і має у кацапстані необмежену владу .. Диктатура як у паРаші - блакитна мрія і молодого саудівського довбодятла . Тому вони й - зійшлися .
Ї.аш їх Джо .!! А ми тобі будем - помогать . .
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12.10.2022 11:21 Відповісти
Штати й кацапам допомагали,а тепер ми вигрібаєм...як то кажуть : від добра добра не жди...Тепер ракети,яз,та залежність від енергоресурсів...кремль все прорахував,тепер думаємо,як з цього вилізти...
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12.10.2022 11:36 Відповісти
Потрібно Венесуелу відкривати, і перекладати венесуельське ембарго на росію.
Вона не настільки нагрішила, як Росія.
Да, там диктатура, і в Росії диктатура.
Але Венесуела хоть не воює!
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12.10.2022 11:36 Відповісти
Так і є. Пишуть, рух у цьому напрямку є.
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12.10.2022 11:40 Відповісти
"змінити" будь-який "статус" країни дуже легко, і за пару місяців "згнила" держава може стати 2 Саудівською Аравією....
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12.10.2022 13:39 Відповісти
Незрозуміло, що Ви маєте на увазі.
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12.10.2022 15:22 Відповісти
Короткий приклад:
"берем" Венесуелу в "свої руки" - вливаємо кошти, але - змінюємо уряд на "маріонеток" - за допомогою СМІ і "дій" піднімаємо рівень життя людей, формуємо (програмуємо) їм, Ваш світогляд на життя. Піднімаємо економіку, качаємо ресурси, виводимо країну на світовий ринок, інших "збиваємо" ємбаргами і т.д. в "жопу" - і оляля ВАША маріо-країна стає супер країної по постачанню у світі
вводимо у "майже" усі світові інстанції, робимо її другу, після Вас, а може й 6-10, по голосу вирішення проблем і СВІТІ (читаємо вище про маріонеток)... Тепер вона буде підтримувати вашу країну скрізь з "правом голосу" аля (росія-білорусь)

П.С. Це короткий опис керування світом надкраїнами...
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14.10.2022 08:42 Відповісти
Аа ... Ну да ... Тільки строк у 2 місяці видається малоймовірним.
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14.10.2022 14:37 Відповісти
Перепрошую, але "пару місяців" не визначається числом "2"
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14.10.2022 14:57 Відповісти
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14.10.2022 16:44 Відповісти
Панове ... Арабські країни, у т.ч. Саудівська Арвія є чи не найбільшими власниками держборгу США.
Тема мутна ... можуть змовитися з Китаєм, то США мало не здасться.
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12.10.2022 11:42 Відповісти
А что такое госдолг США?Спишут его сами США и кто им что предьявит-вся финансовая система мира под ФРС США
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12.10.2022 12:12 Відповісти
Сорі, схоже Ви такий спец у міжнародних фінансах, як і я !

Це не так працює. Країн багато. І власників держборгу багато. Це Китай і СА найбільші тримачі.
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12.10.2022 12:26 Відповісти
Поки США контролюють фінанси планети,через афільовані банки,їм розмови про якісь погрози на рахунок їх боргових зобов'язань ,особливо від несамосиійних країн по типу арабського базару не дуже важливі.
Якщо ви не знали ,то наприклад всі транші в долларів,обов'язково проходять,через банк країни-емітенту валюти (тобто якийсь банк США).
Наприклад купляєте на аліекспресі якусь дрібничку,платіж іде в Китай,через банк -емітент доллару.
Тим більше,що основна частина боргу США,тримається банками самих США
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12.10.2022 12:37 Відповісти
Я ж про це ... Специ зібралися.

Те, про що Ви написали у 2 перших абзацах, це про інше.

Там треба розбиратися. На яких умовах купуються облігації, доходність, строки виплати, чи можливо їх швидко продати ; що після цього буде.

"... основна частина боргу США,тримається банками самих США" - і що ? основна це яка ?
А може і ні.
А що буде, якщо Китай і СА одночасно продадуть свої частки ??

Структура держборгу США станом на січень 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-td-14 [14] :
Загальний держборг: 21 959 мільярдів; Борг перед різноманітними особами: 16 108 мільярдів; Внутрішньодержавний борг: 5851 мільярд.

Для вирішення https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(2011)&action=edit&redlink=1 бюджетної кризи , що загрожувала https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 банкрутством держави , після тривалих переговорів https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 2 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президентом США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0 Бараком Обамою було підписано «Акт бюджетного контролю 2011 року» щодо збільшення рівня державного боргу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-7 [7]

3 лютого 2016 року уряд США оголосив, що борг перевищив 19 трильйонів доларів США.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-8 [8]

17 березня 2018 року борг збільшився до 21 трлн доларів і склав 106 % ВВП США.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-9 [9]

20 лютого 2020 держборг склав 23,3 трлн доларів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90#cite_note-10 [10]

Саудівська Аравія 171,3 2,76 %

Китай 1138.9 18,37 %
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12.10.2022 13:34 Відповісти
Дурня - держборг США - майже повністю віртуальний і ніколи не буде сплачений. У них так фінансова система працює - кожен надрукований долар одразу оформлюється як держборг перед конторою, яка долари друкує.
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12.10.2022 13:59 Відповісти
Хм ... Це проблєма усих держборгів ... сорі за моветон ... Явища. Його називають фін. бульбашкою. Толком ніхто не знає як воно усе повернеться.
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12.10.2022 15:16 Відповісти
Араби повинні зрозуміти, що, якщо ціна на нафту буде більше 100 доларів - то нафтопродукти буде не вигідно використовувати для автомобілів.

Захід введе заборону на виробництво нових автомобілів на бензині чи дизпаливі. Тільки на електроенергії!

І всі пошлють на *** арабів з їх нафтою.

Вони дограються в картелі і в монополії!
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12.10.2022 11:43 Відповісти
Вище вже написав. Питання у чисельності автівок з ДВЗ. Якщо у США автівка мало не як лісапєд, то заміна на електрички відбудеться ще нескоро.

А проблєму з рф треба зараз вирішувати - 1-2 роки.
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12.10.2022 12:31 Відповісти
Мир поделен на две части. Людей с мозгами и ублюдков с ресурсами. Люди с мозгами слишком пацифисты и гуманисты, поэтому ублюдки с ресурсами начинают зарываться. Украина сейчас на передовой борьбы со всеми ублюдками мира.
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12.10.2022 11:47 Відповісти
Тепер саудітам про Хашоггі теж згадають!
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12.10.2022 12:06 Відповісти
принцья на безмежну мерзость потянуло,як воно бути 2м і всього вбити одну людину,а тут щось бігає по яйця і навбивало млн.,всіх запрошує в ад,і ніхто нічого йому зробити не може.Взагалі вони разом чудово виглядають,кращої пари в світі немає.
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12.10.2022 12:09 Відповісти
Байден щось каже про Саудівську Аравію - ти ба. А хто ж зупинив нарощений попередньою Адміністраціэю видобуток вуглеводнів у Штатах (та Канаді)? Хто зупинив побудову транспортуючих трубопровід для цього? - (колективний) Байден. Типу, вони "природку" "рятували".
А що після цього сталося? - Правильно - Почали рости ціни на нафту - і РФ-ія, котру ненависний Трамп (котрий, типу ж - "путінський агент", ага) давив нізькими цінами на нафту і вичавлював росію взагалі з европейського ринку вуглеводнів - своіми вуглеводнями, вже американськими - РФ-ія почала знову "жиріти" за збагачуватися - РФ-ія продовжила переозброэння, почала клепати снаряди, ракети та зброю - ті ж самі "іскандери", "калібри", самольоти, вертольоти, танки - для нападу на нас. Шикарно, так же ж?
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12.10.2022 12:23 Відповісти
То, американський Президент "не знаэ" що робити? Хай добудовуэ транспортуючи трубопроводи для вуглеводнів, котрі ще ненависний Трамп - "агент ху"ла" почав будувати - там зовсім небагато залишилось - на пару місяців роботи - і запускаэ видобуток американський нафти й газу на повну - американські нафтовики та газовидобувачи тільки чекають - залити Эвропу своіми вуглеводнями.
-але ж - зась.
Краще розповідати "щось", "висловлювати" чергову "стурбованість" - а ціни на нафту й газ вже захмарні, і тій же таки Эвропі розповідати казки, що треба вам готуватися сидіти "в холоді"
- бо комусь там дуже так "треба"
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12.10.2022 12:29 Відповісти
стосовно помилкової, навіть самовбивчої програми Байдена в її екологічній частині, запозиченій прямим текстом у Бьорні Сандерса і його лівацької камарільї - це 100% правда. І обмеження на нові інвестиції, і заборона нових розробок сланцю на федеральних землях, і припинення будівництва трубопроводів. Логіка (збочена) була такою: нафта стане дорожче і всі перейдуть на зелену енергію. В підсумку дорожчою стала американська нафта і всі перейшли на неамериканську (це спрощений опис).

Але апологетика Трампа так само є недоречною. Ні, він не знижував ціни на нафту. Навпаки, коли сауди розпочали проти рашки цінову війну, фактично змусив їх домовитись про взаємне скорочення видобутку під приводом ковіду і був автором ********* картелю "опек+". Бо він думав не про інтереси цілих США, а про інтерес конкретних "червоних" штатів, де видобувають нафту і де незацікавлені в її здешевленні: Аляска, Вайомінг, Оклахома, Техас, Луїзіана, Флоріда.

Останній, хто ефективно грав на зниження нафти, був Обама. До нього - Рейган.
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12.10.2022 22:38 Відповісти
мокрощелкные саудиты являются лидерами картеля только потому, что Штаты дали им этот шанс... то же самое касается и чмошного вонючего китая с дерьмовой индией...
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12.10.2022 12:52 Відповісти
Этот принс большой поклонник тупина. Пусть воюет с ираном сам. Штатам не надо вмешиваться.
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12.10.2022 15:04 Відповісти
При Рейгане такой фуйни небыло.
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12.10.2022 15:21 Відповісти
все байдена посылают, куда подальше. Даже какаие-то саудиты...ганьба
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12.10.2022 15:47 Відповісти
"В 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу. США перед этим тоже ее увеличили. И к середине года баррель столи 12 долларов.
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12.10.2022 20:12 Відповісти
цена барреля выросла с 1,8 доллара в 1970 году до 36,83 доллара в 1980 году.
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12.10.2022 20:15 Відповісти
Америка должна всем поставить потолок цены 50 долларов за барель и пускай ****** как хотят. Кто будет покупать дороже - сразу санкци
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14.10.2022 16:48 Відповісти
 
 