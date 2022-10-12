Україна отримала $19,4 млрд допомоги від партнерів. До кінця року будуть ще $10,8, - Марченко

Україна з лютого вже отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів. До кінця цього року Україна розраховує отримати 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження", - зазначив Марченко.

За його словами, грантова допомога Україні від США сягає 8,5 мільярдів доларів. Кошти були спрямовані до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних допомог.

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Єллен наголосила, що Сполучені Штати будуть і надалі рішуче підтримуватимуть Україну та український народ.