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Україна отримала $19,4 млрд допомоги від партнерів. До кінця року будуть ще $10,8, - Марченко

марченко

Україна з лютого вже отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів. До кінця цього року Україна розраховує отримати 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження", - зазначив Марченко.

За його словами, грантова допомога Україні від США сягає 8,5 мільярдів доларів. Кошти були спрямовані до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних допомог.

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Єллен наголосила, що Сполучені Штати будуть і надалі рішуче підтримуватимуть Україну та український народ.

Автор: 

Мінфін (3627) допомога (8288) Марченко Сергій (574) Мінфін США (122) Єллен Джанет (73)


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Світовій свідомій спільноті неосяжне ДЯКУЄМО, особливо за гранти. І ше ж одне прохання - ну не давайте нашим на пряму....якось би підконтрольно
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12.10.2022 10:59 Відповісти
Це добре що нам допомогають, тільки аби ви, ссучені істоти, не крали та не переводили у афшори, Україні б вистачило й на ЗСУ й на все інше й ціни б не піднімалися.
Блть, іде війна, воїни без одягу, досі немає патронного заводу, ракетобудівництво Є, але ж ви його не фінансуєте,пенсіонери отримують по 2к, люди без житла, роботи, а ви, падлюки 90 млрд у асфальт закатуєте !
Ваший офіс + москальська церква - клоака по знищенню України, якою керують фсбешники!
Кожного крадія, колоаранта - розстрілювати
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12.10.2022 12:22 Відповісти
Дерьмак аплодирует стоя
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12.10.2022 11:01 Відповісти
Зелень цю допомогу тире по кишенях, а замість цього штампує пусті фантики.
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12.10.2022 11:01 Відповісти
Сподіваюсь, Захід тримає використання кожного центу під особистим контролем.
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12.10.2022 11:02 Відповісти
Бабки сверхбольшие, таких сумм не было в истории. Но долларовые бумажки не умеют воевать, это умеют лишь люди с оружием в руках. 20 млрд можно потратить на титановые гаубицы и дорогущие (из-за тепловизионной оптики в основном) беспилотники с 500г взрывчатки, а можно на старенькие томагавки с парой сотен килограмм боевой частью и отличной дальностью, тем более с Днепра можно стрелять с кораблей формально будет морское базирование для запуска ракет. 1 томагавк может уничтожить весь новомодифицированный кацапский авиапарк и в том числе кастрировать их возможности к пуску ракет, если конечно цель состоит в том, чтобы защитить Украину от прилетов.
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12.10.2022 11:04 Відповісти
Приикольно.
Зимової форми нема.
На турнікети, лікування бійців, дрони, приціли (і спосок можна продовжувати) бабла нема і волонтери збирають з миру по гривні.
Машини на фронт ганяють волонтери. Держава ганяє посадовцям броньовані бентлі.
Виробництво танків стоїть. Виробництва *********** нема і не буде.
Всю техніку, ********** та озброєння передають західні партнери безкоштовно (окрім тієї, що кляті олігархи купують за свої гроші, поки бородатому неолігарху списують мільярдні борги).
В той же час...
Заривають гроші в асфальт, в нонстоп 24 години лизання сраки Ішаку по всім каналам, в підвищення зарплатні та премії депутатам і міністрам.

Так шо я впевнений, що отримані гроші будуть використані грамотно до останньої копійки!
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12.10.2022 11:36 Відповісти
важка в марченка робота-в "буржуїв" бабло вибивати!
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12.10.2022 14:32 Відповісти
 
 