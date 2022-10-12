Україна отримала $19,4 млрд допомоги від партнерів. До кінця року будуть ще $10,8, - Марченко
Україна з лютого вже отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів. До кінця цього року Україна розраховує отримати 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив на зустрічі з міністеркою фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження", - зазначив Марченко.
За його словами, грантова допомога Україні від США сягає 8,5 мільярдів доларів. Кошти були спрямовані до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних допомог.
Єллен наголосила, що Сполучені Штати будуть і надалі рішуче підтримуватимуть Україну та український народ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Блть, іде війна, воїни без одягу, досі немає патронного заводу, ракетобудівництво Є, але ж ви його не фінансуєте,пенсіонери отримують по 2к, люди без житла, роботи, а ви, падлюки 90 млрд у асфальт закатуєте !
Ваший офіс + москальська церква - клоака по знищенню України, якою керують фсбешники!
Кожного крадія, колоаранта - розстрілювати
Зимової форми нема.
На турнікети, лікування бійців, дрони, приціли (і спосок можна продовжувати) бабла нема і волонтери збирають з миру по гривні.
Машини на фронт ганяють волонтери. Держава ганяє посадовцям броньовані бентлі.
Виробництво танків стоїть. Виробництва *********** нема і не буде.
Всю техніку, ********** та озброєння передають західні партнери безкоштовно (окрім тієї, що кляті олігархи купують за свої гроші, поки бородатому неолігарху списують мільярдні борги).
В той же час...
Заривають гроші в асфальт, в нонстоп 24 години лизання сраки Ішаку по всім каналам, в підвищення зарплатні та премії депутатам і міністрам.
Так шо я впевнений, що отримані гроші будуть використані грамотно до останньої копійки!