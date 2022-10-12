Порошенко закликав до повного ембарго російського експорту: "Гроші, які Захід платить за енергоносії, Путін витрачає на ракети проти українців"

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News закликав захід до повного торговельного ембарго проти росії. Він пояснив, що Путін спрямовує зароблені від експорту кошти на ракети та бомби, що вбивають українців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Як пише Forbes, один день обстрілів загалом коштував росії більше 700 млн доларів. У той же час росія отримує від експорту енергії більше 900 млн доларів в день. Тобто майже всі гроші, що західні країни сплачують за енергоносії, путін витрачає на бомби і ракети проти українців", – констатує Порошенко.

"Мету путіна демонструє історія дитини, мати якої лишила її в дитячому садку і пішла, вона була лікарем в онкологічній клініці лікарні Охматдит. І її вбили російські ракети. Дитина залишилася сиротою", – розповів Петро Порошенко.

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"Путін воює не із ЗСУ, а з українськими жінками і дітьми. І врешті решт з усім демократичним світом, проти свободи і демократії. Ті, хто закликає до компромісу на основі капітуляції України, роблять велику помилку. Україна бореться за вас усіх, за европейську свободу і демократію", – зазначив Порошенко.

"Єдиний спосіб зупинити війну – надати більше зброї Україні. Тому що це швидше принесе мир. Надати нам повне членство в НАТО, так як Європейський Союз надав нам статус кандидата. Створити новий "план Маршалла" для України і впровадити нові санкції та ембарго, що обмежить фінансування війни. Чим оперативніше ми зробимо це, тим швидше буде мир", – наголошує п’ятий Президент.

"Зараз час діяти, а не говорити. Ми очікуємо, що Україна отримає нові засоби протиракетної і протиповітряної оборони, і ця зброя допоможе нам захистити Україну, українське небо", – сказав Петро Порошенко.