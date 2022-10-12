Порошенко закликав до повного ембарго російського експорту: "Гроші, які Захід платить за енергоносії, Путін витрачає на ракети проти українців"
Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу Sky News закликав захід до повного торговельного ембарго проти росії. Він пояснив, що Путін спрямовує зароблені від експорту кошти на ракети та бомби, що вбивають українців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Як пише Forbes, один день обстрілів загалом коштував росії більше 700 млн доларів. У той же час росія отримує від експорту енергії більше 900 млн доларів в день. Тобто майже всі гроші, що західні країни сплачують за енергоносії, путін витрачає на бомби і ракети проти українців", – констатує Порошенко.
"Мету путіна демонструє історія дитини, мати якої лишила її в дитячому садку і пішла, вона була лікарем в онкологічній клініці лікарні Охматдит. І її вбили російські ракети. Дитина залишилася сиротою", – розповів Петро Порошенко.
"Путін воює не із ЗСУ, а з українськими жінками і дітьми. І врешті решт з усім демократичним світом, проти свободи і демократії. Ті, хто закликає до компромісу на основі капітуляції України, роблять велику помилку. Україна бореться за вас усіх, за европейську свободу і демократію", – зазначив Порошенко.
"Єдиний спосіб зупинити війну – надати більше зброї Україні. Тому що це швидше принесе мир. Надати нам повне членство в НАТО, так як Європейський Союз надав нам статус кандидата. Створити новий "план Маршалла" для України і впровадити нові санкції та ембарго, що обмежить фінансування війни. Чим оперативніше ми зробимо це, тим швидше буде мир", – наголошує п’ятий Президент.
"Зараз час діяти, а не говорити. Ми очікуємо, що Україна отримає нові засоби протиракетної і протиповітряної оборони, і ця зброя допоможе нам захистити Україну, українське небо", – сказав Петро Порошенко.
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Він на волоску висить!
На надії на те, що захід не зможе відмовитись від російських товарів!
Ввести сьогодні повне ембарго - і оточення путіна завтра прибіжить до заходу і почне нити, що треба домовлятися.
Дивіться з точки зору США. Рашку треба розвалити. Розвалити вщент і, як програма максімум - під шумок забрати ядерну зброю, або унеможливити її обслуговування. Рашка влізла війною в якусь бананову республіку десь на околицях Європи, яку очолює місцева версія короля Джуліана з м-ф "Мадагаскар", і дуже несподіванно отримала приголомшливої кизди. Всім зрозуміло, що масою рашка ту бананову республіку, рано чи пізно задавить, якщо їй не допомогти. Тому США пакує екстренний пакет допомоги.
Далі постає питання що робити далі. Американці в таких випадках замовляють в аналітиків аналіз. Мабудь те саме було і цього разу. Аналітики почухали рєпу і кажуть:
1) можна дати багато зброї і бойові лємури порвуть кацапів за декілька тижнів, звільнять території дійдуть до кордону і далі не підуть. Рашка як була так і буде. Пропагандони скажуть, що то напало НАТО, вони окукляться в нову Північну Корею і будуть сидіти і готуватися до наступної війни, яка станеться років зо три-чотири.
2) можна дати небагато зброї. Тоді рашка буде потроху зливати свій економічний і людський потенціал, поки не дійде до повного колапсу. При цьому багато лємурів постраждає і загине. Але яке діло мені, президенту Сполучених Штатів, до якихось далеких чудаків, якщо на кону стоїть така велика довгострокова перемога?
Бачимо політичний консенсус.
Це добре.
Типовий робочий день Порошенка: прийняв новопризначеного посла Австрії, зустрівся з пані амбасадоркою США, мав 2 чи 3 включення для впливових світових медіа. Говорив про потреби в зброї, тиску на рф, рекламував трохи некоректно подану заявку Зеленського на членство в НАТО... паралельно скоординував роботу фонду Порошенків та волонтерської спільноти. І от я не розумію цю зелену шоблу - за них фахово роблять їхню справу, практично при цьому не рекламуються, а вони аж бісяться від злоби..."
Що той саміт G7, який 11 листопада пройшов. До того ж пройшов віртуально. Де ніхто не куди не їхав.
І що там за люди були , окрім Зеленського. "Мєлкота".
Почім подляк тобі за кожен висер платить?, курва ти продажна! А почім платив тобі подляк, коли ви топили за овоща і ригів декілька років тому?
І що там згадує твій "мега авторитет" Тараска , мені та усім "до лампочки" .
Це із той же ж опери , як ти давав ссилки на телеграм канали з числом підписчиків нуль цілих х@й десятих.
І на останок. Можешь лаятись щє. Я не ображаюсь. . На хворих не ображаються.
Ти щє і у сексі "спєц".
Це тебе не Пєтіни балачки.
«Ешелонована система ППО для України»: зʼявилися важливі новини від «Рамштайну»
На 6-му "Рамштайні" західні партнери дали важливі обіцянки надання Україні систем ППО:
🇺🇸 США заговорили про створення в Україні інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони, в якій поєднуватимуться засоби малої, середньої та великої дальності.
👉 "Комбінація всіх цих засобів дозволить закрити повітряний простір російським літальним апаратам", - сказав голова об'єднаного комітету начальників генштабів США Марк Міллі. На разі, йдеться про не про весь повітряний простір України, а про конкретні райони та об'єкти, які потрібно захистити в першу чергу.
👉 Із заяви міністра оборони Ллойда Остіна випливає, що в першу чергу будуть надані NASAMS: США планують передати ЗСУ 8 таких установок, 2 - найближчим часом.
🇬🇧 Британія поставить Україні ракети середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS, - міноборони країни.
👉 Вони будуть надані найближчими тижнями.
👉 Великобританія також відправить сотні безпілотників для української розвідки та 18 гаубиць - на додачу до 64 уже поставлених.
🇩🇪 Німецьке міноборони пообіцяло, що найближчими тижнями передасть Україні нові самохідні гаубиці та ракетні установки MARS II - аналог HIMARS на гусеничному ходу. Водночас Україні буде передано нові PzH2000. Раніше Німеччина ще обіцяла систему ППО IRIS-T.
Характерно, що міністр оборони США натякнув, що Німеччина найближчим часом розщедриться ще дужче.
🇫🇷 Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні додаткові системи ППО, радари і **********. Очевидно, йдеться про три ракетні установки LRU M270 - це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ходу. У Франції у військах 12 установок, ще 40 не модернізованих зберігаються на складах.
За словами Макрона, французи передадуть ще 6 самохідних артсистем Caesar - на додачу до переданих 18.
🇨🇦 Міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про відправку до нашої країни артснарядів, зимового обмундирування та камер для дронів на загальну суму 47 млн дол.
🇳🇱 Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про надання Україні додаткових зенітних ракет на 15 млн євро.
🫵 Резюме два:
👉 Наші західні партнери поставили задачу зміцнити нашу ППО вже найближчих місяць-два, а не «колись, у майбутньому». "Ми надамо системи настільки швидко, наскільки це фізично можливо", - Ллойд Остін. «Ми передамо ті системи, що є у нас. У світі є чимало вільних систем ППО. Задачок буде увʼязати їх воєдино та розмістити», - Міллі.
👉 Ніщо так не спонукає світ підтримувати Україну, як ідіотизм Путіна. Всі учасники «Рамштайну» заявили, що їх підвищенне бажання допомогти Україні - активоване саме терористичними ракетними атаками у понеділок.
Про ППО у березні ми і мріяти не могли, тепер це стає реальністю. Чудові новини…
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Ти його бот? А я то думав , що Пєтін.
Ан Мур мур. Це до тебе відноситься