Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 13 кораблів,- ВМС ЗСУ
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 7 ворожих кораблів та катерів, 2 з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети "калібр", загальний залп - 16 ракет.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 12.10.2022:
- у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 7 ворожих кораблів та катерів, 2 з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети "Калібр", загальний залп - 16 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
- в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 15 суден, з них 3 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 29 суден, з них 14 суден рухались з протоки Босфор.
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