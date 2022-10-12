Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 13 кораблів,- ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 7 ворожих кораблів та катерів, 2 з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети "калібр", загальний залп - 16 ракет.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 12.10.2022:

у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 7 ворожих кораблів та катерів, 2 з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети "Калібр", загальний залп - 16 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;

в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 15 суден, з них 3 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 29 суден, з них 14 суден рухались з протоки Босфор.

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