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Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 13 кораблів,- ВМС ЗСУ

корабель

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 7 ворожих кораблів та катерів, 2 з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети "калібр", загальний залп - 16 ракет.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 12.10.2022:

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 7 ворожих кораблів та катерів, 2 з яких мають на озброєнні оперативно-тактичні ракети "Калібр", загальний залп - 16 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
  • в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 15 суден, з них 3 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 29 суден, з них 14 суден рухались з протоки Босфор.

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Автор: 

Азовське море (1617) ВМС (1378) корабель (1611) Чорне море (1658) Середземне море (100)


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Если бы в Украине переизбрали Пороха и Пастора, была бы доведена до завершения отечественная ракетная программа и эти вражеские посудины уже лежали бы на дне морском.
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12.10.2022 11:52 Відповісти
"Бы" да "бы".. Если бы Пу не было - и войны бы не было..
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12.10.2022 12:21 Відповісти
Україні немає чим їх знищити?
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12.10.2022 11:53 Відповісти
нету. Они не подходят в район досягаемости наших береговых ПКР комплексов, или прячутся за береговым рельефом.
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12.10.2022 12:03 Відповісти
Прячутся за береговым рельефом это тоже самое что и кривизна земли?
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12.10.2022 12:37 Відповісти
Это наша недоработка.... Крейсер Москва соскучился. Да и крабы кушать хочут...
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12.10.2022 12:11 Відповісти
13 целей демилитаризации √1!!!
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12.10.2022 12:14 Відповісти
Вот туда бы пальнуть несколькими десятками Посейдонов, по "пунктам исполнения решений", имеют на это полное право..
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12.10.2022 12:19 Відповісти
Давненько гівно якесь орків не тонуло.
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12.10.2022 18:38 Відповісти
 
 