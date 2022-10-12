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Новини Війна
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ЄС не вірив попередженням США щодо вторгнення РФ до України, - Боррель

боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав недоліки в політиці безпеки блоку, розповівши що Брюссель не повірив попередженням Сполучених Штатів про те, що Росія нападе на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Війна в Україні триває. Ми не передбачали, наскільки ефективно Україна чинитиме опір. І ми не вірили, що війна буде. Я маю визнати, що коли американці говорили нам: "Вони (росіяни. - Ред.) нападуть", то ми дуже неохоче в це вірили", - зазначив він.

Боррель згадав, що держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував йому і сказав: "Це станеться цими вихідними".

"А вже за два дні вони почали бомбити Київ. Але ми не вірили, що це станеться, і не передбачали, що Україна готова чинити опір так запекло і так успішно, як вона це робить. Безумовно, завдяки нашій військовій підтримці, без неї це було б неможливо, але ж і українці зі свого боку доклалися", - сказав він.

Боррель також визнав, що в ЄС також не передбачали, що Путін може піти на масову мобілізацію та відкриті ядерні погрози.

"Думаю, всі ви читали і перечитували останню промову Путіна, коли він оголосив про анексію. Кожен європейський громадянин повинен прочитати цю промову – і ви, зокрема. Ви маєте пояснити світові, що означає його ставлення до Заходу і якими є справжні причини війни", - сказав глава дипломатії ЄС.

Також читайте: ЄС вже готує відповідь на сьогоднішній масований ракетний удар РФ по українських містах, - Кулеба

Автор: 

Євросоюз (13313) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+31
Ми думали що расіся завершить все за 2-3 дні і ми будемо купувати й надалі дешеві енергоресурси у них і пити каву з круасанами але Україна зломала наші плани і кава з круасанами подорожчала...
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12.10.2022 12:01
+22
А чому ЄС має відповідати за пройопи Zeкоманди?! Настане той день, коли ті хто розповідали нам 23.02, що треба "готуватися до шашликів" і що "американці нагнітають істєрію" сядуть по статті державна зрада.
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12.10.2022 12:02
+20
Это говорит о том, что в Европе необходима смена политической элиты, эти разжиревшие леваки-популисты не способны эффективно управлять в такое сложное время.
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12.10.2022 12:01
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Слюнтяи безхребетні
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12.10.2022 14:17 Відповісти
Ну і що змінилося? Вони все такі ж інертні, трусливі, зажерлі, корумповані, як і були. Усі їхні рішення і дії - запізнілі та боязкі.
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12.10.2022 14:38 Відповісти
And it took you a fucking half-year to acknowledge that? But that's a good first step. The next one would be top recognize that EU must do much more with military aid to Ukraine and provide the most sophisticated weapons and not obsolete surplus.
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12.10.2022 14:44 Відповісти
А боневтик оманский сильно верил?
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12.10.2022 15:56 Відповісти
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