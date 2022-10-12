Рашисти намагаються відправити до окупованого Криму жителів Херсонщини, щоб потім використовувати їх як заручників, - Хлань

Російські загарбники намагаються відправити громадян України із Херсонської області до окупованого Криму, щоб після визволення регіону ЗСУ використати їх як заручників.

Про це заявив депутат облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Окупанти примусово надсилають по своїх адміністраціях плани щодо вивезення дітей, батьків та людей похилого віку, нібито посилаючись на питання безпеки. Але ми розуміємо, що це є не більш ніж примусова депортація у на тлі деокупації Херсонщини", - сказав він.

Він нагадав, що таке відбувалося на Харківщині, коли дітей з тимчасово окупованої території відправили до Росії, а після деокупації дітей батькам не повертають.

За словами Хланя, крім того, окупанти фактично стримують виїзд мешканців області з окупованої території. Він розповів, що загарбники наразі запровадили для цього систему електронних перепусток, незважаючи на те, що у багатьох населених пунктах немає інтернету. Хлань зазначив, що за добу зараз можуть виїхати всього по 20-30 осіб.

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