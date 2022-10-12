Пенсійний фонд готується відновити роботу сервісних центрів на визволених територіях Луганської області, - Гайдай

У деокупованих населених пунктах планують відновити роботу сервісних центрів Пенсійного фонду України, а також почати виплачувати пенсії та субсидії через відділення "Укрпошти".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника Луганської ОВА, наразі розглядається можливість виплат пенсій та субсидій через відділення "Укрпошти". Також планується відновлення з прийому громадян і адміністративного забезпечення відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області в населених пунктах, звільнених від окупантів.

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