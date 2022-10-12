Рашисти вдарили по ринку в Авдіївці: Щонайменше 7 осіб загинули, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж 18+

Російські окупанти вдарили по центральному ринку в Авдіївці, відомо про щонайменше 7 загиблих та 8 поранених. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених - наслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.



У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - йдеться в повідомленні.

Очільник обладміністрації вкотре закликав жителів області евакуюватися.

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