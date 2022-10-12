Рашисти вдарили по ринку в Авдіївці: Щонайменше 7 осіб загинули, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж 18+
Російські окупанти вдарили по центральному ринку в Авдіївці, відомо про щонайменше 7 загиблих та 8 поранених. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених - наслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.
У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - йдеться в повідомленні.
Очільник обладміністрації вкотре закликав жителів області евакуюватися.
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і не всім э куди виіхати
хтось, хай би як для вас це звучало - тримаэться за свій нехитрий "скарб", житло, на котрі заробляли півжиття, і люди просто бояться, що все це найперші розтащуть ті ж таки "добрі сусіди" - щойно вони виідуть з хати - куди? - в нікуди.
Бить надо не по городам, а по аэродромам, складам, базам, войскам.
Национальности Авдеевки: украинцы - 63,5%, русские - 33,7%, белорусы - 0,92%
На заметку латвийским "ущемлённым" выродкам из Риги, где процент русских примерно такой же. Вы какой жопой думаете, когда на вентилятор ***** говно подбрасываете под дудку Татьяны Жданок, Линдермана (партийная кличка Абель) и других "руSSких"?!