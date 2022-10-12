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Новини Війна
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Рашисти вдарили по ринку в Авдіївці: Щонайменше 7 осіб загинули, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж 18+

Російські окупанти вдарили по центральному ринку в Авдіївці, відомо про щонайменше 7 загиблих та 8 поранених. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених - наслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони "воюють" із беззбройними цивільними", - йдеться в повідомленні.

Очільник обладміністрації вкотре закликав жителів області евакуюватися.

Також читайте: Росіяни протягом доби обстрілювали населені пункти Донеччини. Найбільше постраждала Авдіївка. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили по ринку в Авдіївці: Щонайменше 7 осіб загинули, 8 дістали поранення 01
Рашисти вдарили по ринку в Авдіївці: Щонайменше 7 осіб загинули, 8 дістали поранення 02
Рашисти вдарили по ринку в Авдіївці: Щонайменше 7 осіб загинули, 8 дістали поранення 03
Рашисти вдарили по ринку в Авдіївці: Щонайменше 7 осіб загинули, 8 дістали поранення 04

Автор: 

обстріл (28196) Донецька область (8308) Авдіївка (2341) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+34
Мрази...
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12.10.2022 12:36
+25
Меркельші відправити фоткі, бо ж тварюка гітлер путін хоче лише поваги....
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12.10.2022 12:36
+23
Страна терорист руснявая плешивая вонючая клоака.
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12.10.2022 12:36
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Мрази...
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12.10.2022 12:36 Відповісти
Кацапи...
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12.10.2022 12:48 Відповісти
ce sinonimy
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13.10.2022 03:06 Відповісти
Страна терорист руснявая плешивая вонючая клоака.
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12.10.2022 12:36 Відповісти
Меркельші відправити фоткі, бо ж тварюка гітлер путін хоче лише поваги....
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12.10.2022 12:36 Відповісти
А який сенс їй їх направляти? Вона та ***** з одного поля ягода. Вони з ним товаришували ще за часів ГДР та совка. І з газом не все так просто. Їй ***** поставляв дешевий газ за 200 баксів в той час коли Україні впарював по 500, а вона перепродувала його по всій Європі по 800
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12.10.2022 12:58 Відповісти
який може бути "центральний ринок" у пгт на лінії фронту ?
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12.10.2022 12:38 Відповісти
навіть в прифронтовій лініі люди щось хочуть істи
і не всім э куди виіхати
хтось, хай би як для вас це звучало - тримаэться за свій нехитрий "скарб", житло, на котрі заробляли півжиття, і люди просто бояться, що все це найперші розтащуть ті ж таки "добрі сусіди" - щойно вони виідуть з хати - куди? - в нікуди.

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12.10.2022 14:37 Відповісти
Нелюди .
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12.10.2022 12:39 Відповісти
Авдіївка це як 5 Сталінградів для України, 8 місяців русня не може нічого зробити та відкинути фронт хочаб на км.
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12.10.2022 12:41 Відповісти
Чеченцы сразу сказали, почему вы думаете, что русня не такая? И с вами будет по-другому? Они будут бомбить рынки, школы, больницы. Это к словам дедушки Резникова, что мы не верили..... Неверие и измена нам дорого обошлась. А новый командир бурятов известен просто как палач Алеппо..
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12.10.2022 12:42 Відповісти
Мразі, але як там досі перебувають мирні жителі? На лінії фронту які ринки можуть бути?
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12.10.2022 12:43 Відповісти
Покуда мы не начнем уничтожать инфраструктуру на территории рассии,покуда российский ванька не начнет с тревогой ложиться вечером спать,ничего не изменится,наоборот с каждым днем будет все хуже и хуже.Но наше руководство "гдетапасередине"наивно верит в хароших рассеян,обманутых плахим путеным.
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12.10.2022 12:48 Відповісти
реально думаешь, что кремлевским есть дело до инфраструктуры в каком-нибудь Воронеже или Ростове? Или до тревоги Ванек? Та они тут же это повернут так, что мол ВАнька вставай и иди на фронт, вона видишь твой город бомбят.
Бить надо не по городам, а по аэродромам, складам, базам, войскам.
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12.10.2022 12:54 Відповісти
Главноє пєрєстать стрєлять. Пам'ятаєте?
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12.10.2022 12:58 Відповісти
Тут всё просто. Когда русня перестанет стрелять и уберётся из Украины, тогда стрелять в ответ не будет надобности.
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12.10.2022 13:34 Відповісти
Всё что нужно знать о "братьях" и "освободителях":
Национальности Авдеевки: украинцы - 63,5%, русские - 33,7%, белорусы - 0,92%

На заметку латвийским "ущемлённым" выродкам из Риги, где процент русских примерно такой же. Вы какой жопой думаете, когда на вентилятор ***** говно подбрасываете под дудку Татьяны Жданок, Линдермана (партийная кличка Абель) и других "руSSких"?!
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12.10.2022 12:52 Відповісти
русский - это не национальность
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12.10.2022 13:00 Відповісти
ce diagnoz. Xuže raka.
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13.10.2022 03:19 Відповісти
Полностью с тобой согласен. Но уверен что ватные колонисты эры СССР, бывшие офицеры ГУР и Прибалтийского Военного округа и ихние личинки из поклонников Жданок, Митрофанова, Росликова, Ушакова итд. Цензор не читает. Им всем было бы очень полезно лично получить в рыло результат "работы" "освободителей" ***** по примеру Бучи и Мариуполя. К сожалению не реализуем - не хочу чтобы и мою Латвию разрушали ордынские уроды. Но депортацию этой шушеры в Россию можно устроить, нужен только повод.
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12.10.2022 13:42 Відповісти
Ну если считать, что каждый с русской фамилией коллаборант, то выходит Захарченко «великий украинский патриот», а Залужный москаль
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12.10.2022 13:55 Відповісти
украінське прізвище "Залужний" з ватноі подачі касапа вже стало "москальським" - і тут не можете втриматися, щоби не вкрасти та не збрехати
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12.10.2022 14:41 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.10.2022 13:07 Відповісти
А как они(в Ютубе)взывают взывают к БОГУ-что помог побольше убить,разрушить... .И у большинства женские имя/отчества.
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12.10.2022 13:23 Відповісти
Терористами були і ними залишаться
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12.10.2022 13:21 Відповісти
Несмотря на войну и рашинские обстрелы, до сих пор большая часть донбассянцев косо смотрят на ЗСУ. Некоторых только могила исправит.
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12.10.2022 14:52 Відповісти
Населення рсії на 99% задоволене. Дзвонять, лають, що збивавємо ракети. " пускай летят, куда летят, не сбівайтє, цели будете" Так говорить 90літня сестра з Благовєщєнска до своєї 72літньої сестри з Білої Церкви, торохтить як з кулемета, не можна слова вставити. Дзвонить по 2-3 рази на добу і все говорить словами ящика. "Ми пра вас усё знаем. " Ще б пак. У кожному підрозділі влади гнида. А у ВРУ- 50% це моя думка.
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13.10.2022 04:06 Відповісти
 
 