Окупанти примусом і обманом збирають кров у жителів Мелітополя для поранених російських загарбників, - мер Федоров

Російським загарбникам у тимчасово окупованому Мелітополі не вистачає крові.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти примусом і обманом збирають кров жителів тимчасово окупованого Мелітополя для поранених росвійськових. Окупанти змушують колаборантів - працівників бюджетної сфери та сфери ЖКГ в обов’язковому порядку давати кров. Крім того, щодня мало не на кожному стовпі розміщують об’яви про необхідність дачі донорської крові нібито для потреб породіль та онкохворих.



Проте враховуючи, що до Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами рашистів, ліквідованих на Херсонському напрямку, та поранених з усього регіону бойових дій, розуміємо, для яких "хворих" потрібна кров", - розповів очільник міста.

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