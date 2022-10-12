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Новини Війна
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Окупанти примусом і обманом збирають кров у жителів Мелітополя для поранених російських загарбників, - мер Федоров

кров

Російським загарбникам у тимчасово окупованому Мелітополі не вистачає крові.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти примусом і обманом збирають кров жителів тимчасово окупованого Мелітополя для поранених росвійськових. Окупанти змушують колаборантів - працівників бюджетної сфери та сфери ЖКГ в обов’язковому порядку давати кров. Крім того, щодня мало не на кожному стовпі розміщують об’яви про необхідність дачі донорської крові нібито для потреб породіль та онкохворих.

Проте враховуючи, що до Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами рашистів, ліквідованих на Херсонському напрямку, та поранених з усього регіону бойових дій, розуміємо, для яких "хворих" потрібна кров", - розповів очільник міста.

Читайте: В окупованому Мелітополі - сильний вибух, авто злетіло в повітря, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) кров (64) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+5
Добре було б,щоб хворі ні ВІЛ і гепатит здали кров для лапотних тварин."Подарунок" окупантам
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12.10.2022 12:47
+2
Ну як можна обманом здавати кров ? Самі напевно в черзі стоять
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12.10.2022 12:46
+2
Це ж сказочник який сидить в Запоріжжі і постійно розказуе що робиться в Мелітополі. Наприклад учора він розповів що знищено шість пускових установок с300 разом з боекомплектами та обслугой а сьогодні в сводке Генштаба 0
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12.10.2022 12:59
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Ну як можна обманом здавати кров ? Самі напевно в черзі стоять
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12.10.2022 12:46 Відповісти
Мародери ...
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12.10.2022 12:47 Відповісти
Добре було б,щоб хворі ні ВІЛ і гепатит здали кров для лапотних тварин."Подарунок" окупантам
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12.10.2022 12:47 Відповісти
Маячня
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12.10.2022 12:48 Відповісти
Це ж сказочник який сидить в Запоріжжі і постійно розказуе що робиться в Мелітополі. Наприклад учора він розповів що знищено шість пускових установок с300 разом з боекомплектами та обслугой а сьогодні в сводке Генштаба 0
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12.10.2022 12:59 Відповісти
оно точно не в Запоре сидит.... там стреляют а оно пугливое...орденоносец же, мля, из рук самого....
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12.10.2022 15:35 Відповісти
Рефрижератор вивозить Не пішла кров українців мабуть отруїлися лишньохромосомні
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12.10.2022 13:06 Відповісти
Вывод -раненых надо поменьше.
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12.10.2022 13:13 Відповісти
Рашисти у фашистів навчилися. Це якраз той випадок, коли учень перевершив вчителя
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12.10.2022 13:58 Відповісти
Отдай им свой ужин отдай им свой хлеб
Отдай им свою печень отдай им свой мозг
Отдай им свою юность отдай им свой страх
Не стоит ждать пока они прийдут за тобой сами
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12.10.2022 14:03 Відповісти
 
 