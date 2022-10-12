Росіяни завезли на тимчасово окуповані території іранських інструкторів, - Центр національного спротиву

Для запуску дронів-камікадзе Shahed-136 на тимчасово окуповані території Херсонської області та Криму росіяни завезли іранських інструкторів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі", - йдеться в повідомленні.

Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.

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