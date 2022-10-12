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Росіяни завезли на тимчасово окуповані території іранських інструкторів, - Центр національного спротиву
Для запуску дронів-камікадзе Shahed-136 на тимчасово окуповані території Херсонської області та Криму росіяни завезли іранських інструкторів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними підпілля, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі", - йдеться в повідомленні.
Базуються інструктори у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.
Топ коментарі
+23 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар12.10.2022 13:11
+20 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар12.10.2022 13:07
+13 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар12.10.2022 13:13
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С Джанкоем сложнее.
Між іншим - пригощали мне на днях новим видом "гозінаків" - подрібнені сушені груші, гарбузове насіння і волоські горіхи Все залите у плитки цукровим сиропом і висушене Щоб не злипалося - "припудрене" кукурудзяним борошном Діти тягають - "аж гай шумить"!
Торгаш и-спекулянты.
Вы реально верите в тот бред что пишете?
Українське міністерство міграції мае всі данні по тим іранцям
Ось треба зібрати ціх іранців і запитати ЩО ПЛОХОГО ІРАНУ ЗРОБИЛИ УКРАЇНЦІ , що іранці їх вбивають ????
до речі, багато іранців живе у Відні , а дозвіл на постійне проживання ПОЛУЧАЮТ У БРАТИСЛАВІ . Такий хитрий хід