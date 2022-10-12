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Новини Війна
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Внаслідок удару РФ по Нікополю 6-річна дівчинка залишилась без ніг, її мама - важко поранена

швидка

Росіяни продовжують тероризувати мирний Нікополь та весь Нікопольський район. 6-річна дівчинка лишилася без ніг. Її мама та ще одна мешканка Нікополя важко поранені.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю ніч російські окупаційні війська гатили з "Градів" та важкої артилерії. Лише по Нікополю випустили понад 100 снарядів.

Важко поранили 6-річну дівчинку та її 33-річну маму. Дівчинка лишилася без ніг. Родина ушпиталена. Рятувальники дістали з-під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у важкому стані у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Нікополя: поранено трьох людей, зокрема 6-річну дитину. ФОТОрепортаж

Ззазначається, що зараз стан дитини стабільний. Про це на брифінгу повідомив лікар-анестезіолог. За його словами, надалі дівчинці знадобиться операція, реабілітація й протезування.

У ДСНС додають, що внаслідок обстрілу у місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа.

діти (5041) обстріл (28196) Нікополь (1171) Дніпропетровська область (3628)


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Топ коментарі
+26
ЗА 18 ХВИЛИН ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗБИЛИ ЩОНАЙМЕНШЕ ЧОТИРИ УДАРНИХ ВЕРТОЛЬОТИ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ..БРАВО!!!!!
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12.10.2022 13:28
+25
Боже, як жалко дитятко! Треба всьому світові показувати , кричати - щоб у всяких " пап" і др. відпало бажання спілкуватися з сатаною втіленим !!!...
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12.10.2022 13:42
+12
В Токмаке уничтожили 6 установок ЗРК С-300, которыми военные России обстреливают Запорожье и Днепр
https://ria-m.tv/news/300874/****************************************************************************************************.html
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12.10.2022 13:37
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ЗА 18 ХВИЛИН ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗБИЛИ ЩОНАЙМЕНШЕ ЧОТИРИ УДАРНИХ ВЕРТОЛЬОТИ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ..БРАВО!!!!!
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12.10.2022 13:28 Відповісти
вылетели прямо на позицию "Стормера"? ))
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12.10.2022 13:35 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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12.10.2022 21:30 Відповісти
В Токмаке уничтожили 6 установок ЗРК С-300, которыми военные России обстреливают Запорожье и Днепр
https://ria-m.tv/news/300874/****************************************************************************************************.html
показати весь коментар
12.10.2022 13:37 Відповісти
Боже, як жалко дитятко! Треба всьому світові показувати , кричати - щоб у всяких " пап" і др. відпало бажання спілкуватися з сатаною втіленим !!!...
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12.10.2022 13:42 Відповісти
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12.10.2022 13:45 Відповісти
Майору Чернобаеву респект! Ждем видео.
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12.10.2022 17:44 Відповісти
у хюстона реально проблеми
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12.10.2022 19:08 Відповісти
Путину нужно ноги и руки отрезать и язык и глаза выколоть!
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12.10.2022 14:02 Відповісти
И в жопу зонт
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12.10.2022 17:30 Відповісти
І залишти живим щоб мучився не один день поки не здохне в муках!
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12.10.2022 17:57 Відповісти
я гадаю треба осудити в Гаазі, а потім випустити в Нью-Йоркському Бронсі... без грошей та документів.. нехай прогуляється і насправді посмакує те, що називає "загнівающим западом" (територію де не хоче ступати нога демократії, бо її там не хочуть розуміти)
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12.10.2022 21:03 Відповісти
Нужно все фото детей без ног отправлять во все СМИ мира!!!
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12.10.2022 14:04 Відповісти
З таким ходом подій і такими жертвами ,
ми маємо на цілі покоління з кожної праски оголошувати :
кацап - найлютіший ворог і його знищення будь-де - це обов*язок кожного громадянина .
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12.10.2022 14:08 Відповісти
Запустили с Крыма козлов в огород. Будет такая фигня, если расстояние РЗСО и орудиям бурятам позволяет.
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12.10.2022 14:12 Відповісти
Хай буде проклято росію!
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12.10.2022 14:22 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.10.2022 14:34 Відповісти
Це найжахливіше, скалічені та загиблі діти, сироти.....палайте в пеклі росіяни....
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12.10.2022 14:36 Відповісти
Які звірства рашистів ,Боже покарай цих варварів.
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12.10.2022 15:19 Відповісти
😥
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12.10.2022 17:46 Відповісти
Не називайте ціх покидьків ,, російськими військовими !!! Це злочинці і терористи !
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12.10.2022 20:57 Відповісти
 
 