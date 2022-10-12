Внаслідок удару РФ по Нікополю 6-річна дівчинка залишилась без ніг, її мама - важко поранена

Росіяни продовжують тероризувати мирний Нікополь та весь Нікопольський район. 6-річна дівчинка лишилася без ніг. Її мама та ще одна мешканка Нікополя важко поранені.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю ніч російські окупаційні війська гатили з "Градів" та важкої артилерії. Лише по Нікополю випустили понад 100 снарядів.

Важко поранили 6-річну дівчинку та її 33-річну маму. Дівчинка лишилася без ніг. Родина ушпиталена. Рятувальники дістали з-під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у важкому стані у лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Ззазначається, що зараз стан дитини стабільний. Про це на брифінгу повідомив лікар-анестезіолог. За його словами, надалі дівчинці знадобиться операція, реабілітація й протезування.

У ДСНС додають, що внаслідок обстрілу у місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа.