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Новини Санкції проти Росії
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Естонія закриває порти для суден, які зареєстровані у Російському морському реєстрі судноплавства

порт

Естонські порти закриваються після встановлення Європейським Союзом додаткових обмежувальних заходів для суден, які перебувають у Російському судноплавному реєстрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Суди, зареєстровані в Російському реєстрі, позбавляються права заходити в естонські порти", - заявив у середу департамент транспорту балтійської республіки.

У департаменті пояснили, що 7 жовтня рада Європейського союзу встановила додаткові обмежувальні заходи для суден, які перебувають у Російському судноплавному реєстрі. Рішення про закриття естонських портів для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства, набуло чинності з дня ухвалення цієї постанови ЄС - з 7 жовтня.

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Автор: 

порт (2037) санкції (11763) Естонія (1596) Євросоюз (13313)


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зрозуміти нас можуть тільки ті люди які вирвалися з ссср .. респект
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12.10.2022 13:30 Відповісти
Це добре що Естонія закриває порти для російських суден.
Але інші країни не закривають.
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12.10.2022 13:32 Відповісти
Ще один пендель кацапам не завадить.
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12.10.2022 13:32 Відповісти
На#уй з пляжу!
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12.10.2022 13:36 Відповісти
маленька Естонія в авангарді підтримки і потистояння кацапам! А якби "франції-німеччинни" на такому ж рівні проявляли рішучість?! Ех...та кацапам вже гаплик був би!
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12.10.2022 13:51 Відповісти
"Суди, зареєстровані..."
Цензор, хочете догнати УП по безграмотності?
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12.10.2022 14:51 Відповісти
Колись деякі фінські судна були зареєстровані у Російському морському реєстрі судноплавства.
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12.10.2022 15:13 Відповісти
 
 