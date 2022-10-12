Естонія закриває порти для суден, які зареєстровані у Російському морському реєстрі судноплавства

Естонські порти закриваються після встановлення Європейським Союзом додаткових обмежувальних заходів для суден, які перебувають у Російському судноплавному реєстрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суди, зареєстровані в Російському реєстрі, позбавляються права заходити в естонські порти", - заявив у середу департамент транспорту балтійської республіки.

У департаменті пояснили, що 7 жовтня рада Європейського союзу встановила додаткові обмежувальні заходи для суден, які перебувають у Російському судноплавному реєстрі. Рішення про закриття естонських портів для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства, набуло чинності з дня ухвалення цієї постанови ЄС - з 7 жовтня.

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