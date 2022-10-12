Від 30 вересня у Запоріжжі через російські обстріли загинули понад 70 людей, - ОВА

Російські окупанти обстрілюю Запоріжжя ракетами.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні за ніч не було загиблих внаслідок ракетних обстрілів. Озираючись на минулі дні - це чудовий день. Рятувальники швидко розбирають завали, що дозволяє зберігати життя людей.



З 30 вересня у Запоріжжі загинуло понад 70 людей, зруйновано або пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури. Терористи цілеспрямовано завдавають удари ракетами точного наведення, що спричинило велику кількість цивільних жертв", - йдеться в повідомленні.

Водночас, додав Старух, вчора від ворожих ударів в Оріхові загинуло 7 людей та 2 людей у Степногірську. Серед загиблих опинилися працівники електромереж, які героїчно виконували свою роботу та відновлювали інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Запоріжжю росіяни за ніч випустили сім ракет С-300, - Старух