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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські військові після участі у війні проти України масово пишуть рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту, - Гайдай

гайдай,сергій

Серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Щоправда, готові йти в бій "першачки". Близько п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Усі вони у засобах захисту, шоломах радянського зразка і з автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування", - повідомив Гайдай.

Саме таких  мобілізованих кидають в бій із Силами оборони України, авіація якої протягом 12 жовтня завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.

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Автор: 

мобілізація (3023) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4875)


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Топ коментарі
+6
з початку війни втирають про низький моральний стан рашистів,але війна до сих пір триває.
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13.10.2022 09:56
+5
Погано пишуть, й досі важки бої по лінії фронту.
Треба гуртувати Українців до тяжкої й довгої війни а не лити "солодкий мед" у вуха.
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13.10.2022 09:58
+4
Їх багато і до кожного починає доходити, тільки коли його торкається. Плюс заградзагони.
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13.10.2022 09:59
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з початку війни втирають про низький моральний стан рашистів,але війна до сих пір триває.
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13.10.2022 09:56 Відповісти
Їх багато і до кожного починає доходити, тільки коли його торкається. Плюс заградзагони.
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13.10.2022 09:59 Відповісти
Погано пишуть, й досі важки бої по лінії фронту.
Треба гуртувати Українців до тяжкої й довгої війни а не лити "солодкий мед" у вуха.
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13.10.2022 09:58 Відповісти
Безглузда не написала, Дєрьмак також - чось ти дядя втираєш як Валодька про шашлИчьОк.
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13.10.2022 10:03 Відповісти
моральний дух прямо пропорційно залежить він відстані до епіцентру вибуху
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13.10.2022 10:10 Відповісти
Не знал я ненависти жара
Испепеляющую силу.
Москву, спалённую пожаром,
Ты снова, Боже, не помилуй!
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13.10.2022 10:53 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/13/7371735/ Защитники за сутки уничтожили 420 оккупантов, 6 вертолетов и 33 БПЛА - Генштаб
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13.10.2022 11:00 Відповісти
В ворота в рай ломится какая-то разношёрстная огромная. шумная толпа. К ним выходит Архангел Михаил
-Вам чег?- зевнув, спрашивает он.
-Дед, открывай давай!- орут ему,- нам путин рай обещал!
-Он что, Бог что ли?- удивляется Архангел Михаил,- здесь не место тем, кого ваш ******** ******...
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13.10.2022 11:03 Відповісти
Трындеж про низкий моральный дух и рапорта уже задолбал....что-то не наблюдается самоотвода орков с позиций!
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13.10.2022 11:29 Відповісти
наблюдается
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13.10.2022 11:31 Відповісти
Хто такий той Гайдай, що в нього така інфа?
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13.10.2022 11:46 Відповісти
мобилизированные не могут писать рапорта на увольнения, наверное кадровый состав написал, а мобикам некоторым не терпится на тот свет
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13.10.2022 11:48 Відповісти
 
 