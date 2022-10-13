Російські військові після участі у війні проти України масово пишуть рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту, - Гайдай

Серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоправда, готові йти в бій "першачки". Близько п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Усі вони у засобах захисту, шоломах радянського зразка і з автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування", - повідомив Гайдай.

Саме таких мобілізованих кидають в бій із Силами оборони України, авіація якої протягом 12 жовтня завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.

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