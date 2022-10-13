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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 800 осіб, 268 літаків, 240 гелікоптерів, 2511 танків, 1556 артсистем, 5167 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 63 800 осіб.

Повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зауважили, що скоригували інформацію про втрати ворога за попередню добу. Тепер інформація публікується за звичайним алгоритмом - до скоригованих даних додано нові втрати ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків - 2511 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 5167 (+11) од,
  • артилерійських систем - 1556 (+17) од,
  • РСЗВ - 357 (+2) од,
  • засоби ППО - 183 (+1) од,
  • літаків - 268 (+0) од,
  • гелікоптерів - 240 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1182 (+33),
  • крилаті ракети - 316 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3935 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 140 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках", - зазначили в Генштабі.

Читайте: Російський окупант про свою майбутню ліквідацію: "Дружині виплати будуть, з кредитом розплатиться". СКРІНШОТ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 800 осіб, 268 літаків, 240 гелікоптерів, 2511 танків, 1556 артсистем, 5167 броньованих машин 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6497) ліквідація (3865)


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Топ коментарі
+20
Уууу.Шість кацапольотів!!!!Слава ЗСУ!
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13.10.2022 10:11
+8
Файно! Слава ЗСУ! Чекаємо приємних новин та подій від наших захисників до прийдешніх свят!
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13.10.2022 10:14
+8
Ватальоти з Джанкойського ватальотного полку образилися, що вони ніяк не можуть наздоганати кацальоти і вирішили це змінити . Прикре самогубство . Заразом і з`єкномили нам кілька ракет хаймарс.
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13.10.2022 10:32
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Уууу.Шість кацапольотів!!!!Слава ЗСУ!
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13.10.2022 10:11 Відповісти
вчора було 235 + 6 =241, дають 240 - це брехня? бпла, вчора було 1129 +33= 1162, дають 1182 - брешуть. Арта було1507 +17=1524, дають1556 - брешуть... і т. д.
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13.10.2022 10:47 Відповісти
Вчора Генштаб повідомляв, що буде коригування даних по втратам ворога. Вони відбулись.
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13.10.2022 10:51 Відповісти
при чому тут коригування, коли арифметика(2 клас) не сходиться - фейкова, брехлива, неграмотна інформація.
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13.10.2022 11:07 Відповісти
конашенко слухай,понос.
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13.10.2022 11:16 Відповісти
Файно! Слава ЗСУ! Чекаємо приємних новин та подій від наших захисників до прийдешніх свят!
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13.10.2022 10:14 Відповісти
Ватальоти з Джанкойського ватальотного полку образилися, що вони ніяк не можуть наздоганати кацальоти і вирішили це змінити . Прикре самогубство . Заразом і з`єкномили нам кілька ракет хаймарс.
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13.10.2022 10:32 Відповісти
у орков танки заканчиваются? - маловато в этот раз...
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13.10.2022 10:36 Відповісти
З Білорусі писали вже прислали 20 + 8 танків Т-72
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13.10.2022 10:51 Відповісти
П,яні писали про дані, чи з глибокого перепою????? цифри зі стелі, чи як??? порвняй з вчорашніми і все зрозумієш.
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13.10.2022 10:42 Відповісти
Потихеньку викошуємо кацапський непотоіб
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13.10.2022 10:52 Відповісти
Що попало з цифрами на інфографіку. Редактори! Виправляйте. Не будьте кацапами.
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13.10.2022 11:06 Відповісти
Підрахунок втрат ворога зламався. Невідповідність із даними втрат за вчора. Якійсь глюк.
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13.10.2022 11:24 Відповісти
в чиї макітрі???
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13.10.2022 11:38 Відповісти
Мамкини математики не можуть прочитати всі літери в тексті, скласти їх в слова і зрозуміти?
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13.10.2022 11:27 Відповісти
Вчора було 5181 ББМ, сьогодні 5167, ще й пишуть про якийсь +11 - чиста лажа і брехня. і т.д.
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13.10.2022 11:37 Відповісти
Радує кількість знищеної арти останні два місяці. Вона не давала нашим воїнам жити.
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13.10.2022 11:40 Відповісти
Добре хлопці! Жарьте москалів!!!
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13.10.2022 13:44 Відповісти
От вам і "а де ж стінгери". А ось вони - як з'явилась "жирнюча" ціль, хлопці дістали з загашників все, що мали.
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13.10.2022 16:01 Відповісти
 
 