Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 800 осіб, 268 літаків, 240 гелікоптерів, 2511 танків, 1556 артсистем, 5167 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 63 800 осіб.

Повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там зауважили, що скоригували інформацію про втрати ворога за попередню добу. Тепер інформація публікується за звичайним алгоритмом - до скоригованих даних додано нові втрати ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,

танків - 2511 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5167 (+11) од,

артилерійських систем - 1556 (+17) од,

РСЗВ - 357 (+2) од,

засоби ППО - 183 (+1) од,

літаків - 268 (+0) од,

гелікоптерів - 240 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1182 (+33),

крилаті ракети - 316 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3935 (+9) од,

спеціальна техніка - 140 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках", - зазначили в Генштабі.

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