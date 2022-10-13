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Під час обстрілу Миколаєва одна ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію, з-під завалів дістали тіло чоловіка

миколаїв

У ніч проти 13 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію. Будівля зруйнована.

Попередньо, під завалами перебуває один співробітник станції. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Згодом керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що чоловік під завалами човнової станції у Миколаєві помер. Його тіло дістали рятувальники.

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Миколаїв (1793) обстріл (28250) Сєнкевич Олександр (229)


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13.10.2022 10:55 Відповісти
по мосту цілять потвори...
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13.10.2022 11:31 Відповісти
 
 