Під час обстрілу Миколаєва одна ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію, з-під завалів дістали тіло чоловіка

У ніч проти 13 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна ракета С-300 влучила в рятувальну човникову станцію. Будівля зруйнована.



Попередньо, під завалами перебуває один співробітник станції. На місці проводиться пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Згодом керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що чоловік під завалами човнової станції у Миколаєві помер. Його тіло дістали рятувальники.

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