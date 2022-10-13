РНБО планує заплатити майже 3 мільйони за реєстр із кількома олігархами, - "Наші гроші"

Апарат Ради національної безпеки і оборони України 6 жовтня оголосив тендер на розробку реєстру олігархів за 2,90 млн грн. Закупівля відбудеться навіть за участі лише одного претендента. До реєстру, вірогідно, увійде лише кілька осіб.

Інформація про це опублікована в системі Prozorro, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Наші гроші".

"Основними користувачами публічного інтерфейсу Реєстру є люди, зокрема представники юридичних осіб та громадських формувань", - вказано у техзавданні.

Це спрощена закупівля, яка відбудеться навіть за участі лише одного учасника. Аукціон заплановано на 17 жовтня.

Майбутній переможець торгів повинен буде протягом двох тижнів після укладення договору передати замовнику тестову версію софту. Повністю ж надати всі послуги треба буде до 21 листопада. Потім їх оплатять протягом 22 банківських днів. Майнові права інтелектуальної власності на створений софт належатимуть замовнику.

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Нагадаємо, в липні 2022 року секретар РНБОУ Олексій Данілов сказав, що на той момент під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом про олігархів, можуть підпадати близько 86 осіб. Скільки з них мали б бути визнані олігархами – невідомо. Однак відомо, що Рінат Ахметов позбувся ліцензії телеканалу "Україна" і тепер не відповідає щонайменше по одному з критеріїв.