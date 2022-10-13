УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11557 відвідувачів онлайн
Новини
3 662 25

РНБО планує заплатити майже 3 мільйони за реєстр із кількома олігархами, - "Наші гроші"

компьютер,ноутбук,робота,інтернет,кар'єра

Апарат Ради національної безпеки і оборони України 6 жовтня оголосив тендер на розробку реєстру олігархів за 2,90 млн грн. Закупівля відбудеться навіть за участі лише одного претендента. До реєстру, вірогідно, увійде лише кілька осіб.

Інформація про це опублікована в системі Prozorro, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Наші гроші".

"Основними користувачами публічного інтерфейсу Реєстру є люди, зокрема представники юридичних осіб та громадських формувань", - вказано у техзавданні.

Це спрощена закупівля, яка відбудеться навіть за участі лише одного учасника. Аукціон заплановано на 17 жовтня.

Майбутній переможець торгів повинен буде протягом двох тижнів після укладення договору передати замовнику тестову версію софту. Повністю ж надати всі послуги треба буде до 21 листопада. Потім їх оплатять протягом 22 банківських днів. Майнові права інтелектуальної власності на створений софт належатимуть замовнику.

Також читайте: Олігархічні клани втратили вплив на українську політику, - Данілов

Нагадаємо, в липні 2022 року секретар РНБОУ Олексій Данілов сказав, що на той момент під перевірку відповідності критеріям, визначеним законом про олігархів, можуть підпадати близько 86 осіб. Скільки з них мали б бути визнані олігархами – невідомо. Однак відомо, що Рінат Ахметов позбувся ліцензії телеканалу "Україна" і тепер не відповідає щонайменше по одному з критеріїв.

Автор: 

олігарх (930) реєстр (841) РНБО (2278) Prozorro (1941) закупівлі (3351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
****, ***** мародьори! В країні війна, люди донатять ЗСУ останні свої гроші, а виродки із ******** шапіто 95, викидають мільйони державних коштів на своє збагачення.
показати весь коментар
13.10.2022 10:20
+12
хоч зараз хтось з тих 73 % визнайте що обрали гімно
показати весь коментар
13.10.2022 10:22
+8
в блокнотике сделать текстовый файл и пусть смотрят кому надо. продвинуто о можно экселевский файл с фильтром и поиском
показати весь коментар
13.10.2022 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****, ***** мародьори! В країні війна, люди донатять ЗСУ останні свої гроші, а виродки із ******** шапіто 95, викидають мільйони державних коштів на своє збагачення.
показати весь коментар
13.10.2022 10:20 Відповісти
Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати залякування команди Михайла Ткача - коли банда ОПУ З ГОЛОВНИМ ЗАЧИТУВАЛЬЩИКОМ ТЕКСТІВ гнобила Бутусова й інших розслідувачів ОПУшних зрад, де був той комітет? А коли УП СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОЇ ПРЕМЇ ДУРНАЛІСТИКИ,вирішили «поганяти хвилі
показати весь коментар
13.10.2022 10:59 Відповісти
в блокнотике сделать текстовый файл и пусть смотрят кому надо. продвинуто о можно экселевский файл с фильтром и поиском
показати весь коментар
13.10.2022 10:20 Відповісти
а за что оплачивать жизнь в ЕС? квартплата там, покушать? все включено.
показати весь коментар
13.10.2022 11:26 Відповісти
"Аукцион" с одним участником, непонятная цена, 86! олигархов ( это когда и в какой стране в мировой истории было столько?) и Ахметов НЕ олигарх.... Театр абсурда во время войны и за деньги налогоплатильщиков
показати весь коментар
13.10.2022 10:21 Відповісти
Бачите як все просто. Переписав на когось свої канали і вже не олігарх. Щоправда лише по цій ознаці
показати весь коментар
13.10.2022 10:43 Відповісти
Првильно! Действует как Коломойский!
показати весь коментар
13.10.2022 11:32 Відповісти
Ты забыл самого главного неолигарха-влалельца шапито Квартал 95, господина Карабаса-Барабаса!
показати весь коментар
13.10.2022 11:31 Відповісти
ці умови означають лише одне - переможець вже є... табличка в екселі за три лями готова...
показати весь коментар
13.10.2022 10:22 Відповісти
хоч зараз хтось з тих 73 % визнайте що обрали гімно
показати весь коментар
13.10.2022 10:22 Відповісти
Виборці Зеленського відрізняються твердістю переконань, тобто, нездатністю двічі подумати про одне і те ж. А ще "палитикой не інтересуюца". Так що не сподівайся, не визнають.
показати весь коментар
13.10.2022 11:05 Відповісти
власть: "Украина после войны станет совсем другой страной. Она полностью изменится".

Пока у власти сидят подонки и негодяи - никаких перемен. Будет только хуже.
показати весь коментар
13.10.2022 10:26 Відповісти
от суки зелені, і не подавляться...
показати весь коментар
13.10.2022 10:28 Відповісти
Ого, круті у них тарифи. З такими розцінками грошей не вистачить на всі їхні захцянки!
показати весь коментар
13.10.2022 10:32 Відповісти
Адмін уважно. майДЕ чи майЖе
показати весь коментар
13.10.2022 10:35 Відповісти
студенти підтягуйтеся
збивайте ціну
показати весь коментар
13.10.2022 10:40 Відповісти
86 це кілька?
показати весь коментар
13.10.2022 10:44 Відповісти
декілька ...
показати весь коментар
13.10.2022 10:53 Відповісти
В магазині
показати весь коментар
13.10.2022 11:01 Відповісти
по законам военного времени за такой тендер есть только один приговор...
показати весь коментар
13.10.2022 11:09 Відповісти
неплохо, типа софт в гуглдокс написать несколько фамилиЁй? или они там процессоры собираются начать производить, вдруг?
показати весь коментар
13.10.2022 11:24 Відповісти
Так вже ж з самого початку відомі зекритерії для визнання олігархом. Їх всього три. Якщо сходяться - ОЛІГАРХ!
1. Порошенко.
2. Петро.
3. Олексійович.
Тільки заради нього це все і заварювалось.
показати весь коментар
13.10.2022 11:47 Відповісти
каломМойша в самом первом ряде!!!!
показати весь коментар
13.10.2022 11:52 Відповісти
Я тоже могу. Берешь стандартную бд, без скриптов и джавы, вешаю на сайт , за пару часов. А 2 млн на зсу жертвую

http://www.bible-for-you.org/index.htm
показати весь коментар
13.10.2022 13:16 Відповісти
 
 