Зеленський відповів на петицію про скасування безвізу з Білоруссю: Доручив Кабміну розглянути питання

Петиція про скасування безвізового режиму з Білоруссю набрала понад 25 тис. голосів. Президент Володимир Зеленський вже відповів на цю ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Тримаю на контролі заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами Білорусі кордону з Україною. Кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого

2022 року № 188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон і пункти контролю".

Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни. Наразі Кабінету Міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян", - відповів глава держави на петицію.

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