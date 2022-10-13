Двоє працівників підірвались на міні та загинули під час виконання дорожніх робіт на Харківщині, - Синєгубов
Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"В області залишається дуже високою мінна небезпека. Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року. Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки", - повідомив Синєгубов.
Він додав, що за добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети.
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andi Mir
показати весь коментар13.10.2022 10:32 Відповісти Мені подобається 2
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Hanka Panyanka
показати весь коментар13.10.2022 10:59 Відповісти Мені подобається 1
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