Двоє працівників підірвались на міні та загинули під час виконання дорожніх робіт на Харківщині, - Синєгубов

Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"В області залишається дуже високою мінна небезпека. Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року. Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що за добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети.

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