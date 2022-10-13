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Двоє працівників підірвались на міні та загинули під час виконання дорожніх робіт на Харківщині, - Синєгубов

синєгубов

Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ. 

"В області залишається дуже високою мінна небезпека. Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року. Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки", - повідомив Синєгубов. 

Він додав, що за добу знешкоджено 523 вибухонебезпечні предмети.

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Автор: 

Харківщина (6054) розмінування (987) Синєгубов Олег (857)


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А що це за такі невідкладні дорожні роботи , які так необхідні що робляться навіть на ділянках де ще не працювали сапери? Хтось спішить бабло стригти? Якщо раніше велике крадівництво фінансово вбивало українців та ЗСУ, то тепер уже й фізично.
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13.10.2022 10:32 Відповісти
не треба лаятись, міст, навіть аварійний, повинні були обстежити сапери, ми це вже проходили в Київській області, коли рашисти мінували все, що навколо, навіть трупи своїх солдатів...
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13.10.2022 10:59 Відповісти
 
 