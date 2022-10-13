У Росії вперше офіційно повідомили про смерть на війні в Україні 5 мобілізованих з Челябінської області

У російській Челябінській області заявили, що 5 чоловіків загинули на війні проти України. Це перше офіційне повідомлення про смерть мобілізованих.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza", інформує Цензор.НЕТ.

Загибель п'ятьох військовослужбовців підтвердила пресслужба губернатора Олексія Текслера. Усі загиблі були призвані через військкомат міста Коркіно. Про обставини їхньої загибелі не уточнюється.

"На жаль, військкомат підтвердив інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних із коркінського військового комісаріату. ... Надамо всю необхідну допомогу рідним та близьким наших загиблих воїнів. У прискореному порядку на додаток до федеральних виплат буде виплачено по мільйону рублів. Для сімей діють усі вжиті раніше заходи регіональної підтримки. Буде надано психологічну та будь-яку іншу потрібну допомогу", - сказали там.

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