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Новини Війна Мобілізація в РФ
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У Росії вперше офіційно повідомили про смерть на війні в Україні 5 мобілізованих з Челябінської області

рф,поховання,втрати

У російській Челябінській області заявили, що 5 чоловіків загинули на війні проти України. Це перше офіційне повідомлення про смерть мобілізованих.

Про це повідомляє Telegram-канал "Baza", інформує Цензор.НЕТ.

Загибель п'ятьох військовослужбовців підтвердила пресслужба губернатора Олексія Текслера. Усі загиблі були призвані через військкомат міста Коркіно. Про обставини їхньої загибелі не уточнюється.

"На жаль, військкомат підтвердив інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних із коркінського військового комісаріату. ... Надамо всю необхідну допомогу рідним та близьким наших загиблих воїнів. У прискореному порядку на додаток до федеральних виплат буде виплачено по мільйону рублів. Для сімей діють усі вжиті раніше заходи регіональної підтримки. Буде надано психологічну та будь-яку іншу потрібну допомогу", - сказали там.

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Автор: 

росія (64935) мобілізація (3023) втрати (4385) Челябінськ (4)


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Топ коментарі
+45
Заберіть ще 185 на обочині .
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13.10.2022 10:47
+18
А один орк говорив, що за кілька днів лише з їхнього підрозділу полягло 57 чмобіків.
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13.10.2022 10:51
+15
То вони "бєз вєсті пропалі".
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13.10.2022 10:54
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Заберіть ще 185 на обочині .
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13.10.2022 10:47 Відповісти
твоя цифра на вчора...)))
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13.10.2022 11:27 Відповісти
ви не зрозуміли, це була реклама. + 1 млн до федеральних.
А твоя цифра, це безвісті пропали
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13.10.2022 12:08 Відповісти
paterj netu! - kakasenkov!
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14.10.2022 06:23 Відповісти
Свинцеве отруєння!!!
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13.10.2022 10:49 Відповісти
Вилікували свинцевою ін*єкцією .
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13.10.2022 11:29 Відповісти
Ну.. с почином вас )))
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13.10.2022 10:49 Відповісти
А один орк говорив, що за кілька днів лише з їхнього підрозділу полягло 57 чмобіків.
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13.10.2022 10:51 Відповісти
То вони "бєз вєсті пропалі".
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13.10.2022 10:54 Відповісти
и про сотню тысяч промолчали, но что они значат на фоне этой пятерки
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13.10.2022 10:51 Відповісти
Полудохлый автоВАЗ не справиться с таким "оборонзаказом" белых жигулей.Поэтому из 100000 пятеро официально погибли,а остальные пропали без вести.
Извините,что пишу очевидные вещи.
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13.10.2022 11:27 Відповісти
То тільки в одну дєрєвню.
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13.10.2022 19:10 Відповісти
касабки ще нарожають--не беда-да!-да!да!
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13.10.2022 10:52 Відповісти
ну ниче..., это они еще не начинали...
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13.10.2022 10:54 Відповісти
мама - я вернусь !!!! кричали они из вагонов поезда , ...............не обманули своих маток .
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13.10.2022 10:56 Відповісти
А де "Лада-кончіна"? Вилучена з пакету соціальної і моральної допомоги? 🤔 Замінять безкоштовним сеансом з попом? Хоча про що це я? Яким безкоштовним?! 😁
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13.10.2022 10:57 Відповісти
Лади були добровольцям. А чмобікі - не добровольці. Мабудь хєр шо їм буде.
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13.10.2022 11:02 Відповісти
Підозрюю, що і хер не буде безплатним. 😁
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13.10.2022 12:15 Відповісти
Мобики залезли в гробики? А цифра 250 пишется не как 50.
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13.10.2022 11:06 Відповісти
5 хароших мобіків? Значить сміло множимо на 10
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13.10.2022 11:09 Відповісти
Знову повторюсь: тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію можуть промити мозки рашистів-путіністів!
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13.10.2022 11:14 Відповісти
Мізки їм промиє лише наше повернення наших територій. Ось тоді зададуть питання, навіщо це все було. І почнуть сумніватись у розумі свого фюрера.

А зараз всім пофіг: ну здох чоловік/батько/син, зате ладу дали і 4 області частково окупували+Крим
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13.10.2022 11:21 Відповісти
Ну есом пять подтвердили, то реально - пару сотен уже есть. Как минимум...
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13.10.2022 11:14 Відповісти
самого важливо не почули, сімям загиблих що: дрова, барана, рибу? за щось же послали тих дебілів на війну
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13.10.2022 11:29 Відповісти
Всего лишь пять, но из гнездовья,
А в нём не шибко много ртов.
Деньжищь вагон, свобода вдовья...
Отряд "альфонсов", будь готов!
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13.10.2022 11:31 Відповісти
5-х, Карл!!!(с)
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13.10.2022 11:31 Відповісти
Лада Калина))) Кали- богиня смерти.
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13.10.2022 11:34 Відповісти
По данным АНБ ,рабSeя потеряла с февраля по сегодня свыше 100 000 хмырей путлера,без учёта пропавших без вести...
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13.10.2022 11:48 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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13.10.2022 12:11 Відповісти
они наконец-то стали "хорошими русскими"
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13.10.2022 12:14 Відповісти
Как когда то говорили в армии : "Пять пишем, пятьсот в уме"
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13.10.2022 12:23 Відповісти
Ничего , скоро семьи будут заставлять выплачивать, ущерб нанесенный МО расии , потеря портянок , сапог , каски
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13.10.2022 13:11 Відповісти
 
 