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Новини Війна
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Очікуємо, що контрнаступ ЗСУ триватиме всю зиму, - глава Пентагону Остін

остін,ллойд

Зима завжди є викликом під час бойових дій, проте союзники України готові зробити все можливе, щоб ЗСУ змогли ефективно захищати територію.

Про це очільник Пентагону Ллойд Остін заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом усієї зими, щоб повернути собі свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми збираємося зробити все можливе, щоб переконатися, що у них є все, що необхідно для ефективної роботи" - сказав Остін.

Глава Пентагону заявив, що зовсім нещодавно світ побачив ефективність ЗСУ під час наступу на сході та півдні України, де росіяни втратили "досить багато" окупованої території.

"Таким чином ми можемо очікувати, що цей тип діяльності триватиме всю зиму", - резюмував він.

Також читайте: Голова КДБ Білорусі Тертель: Переломний момент у війні настане взимку

Автор: 

Пентагон (1415) прогноз (1380) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+32
Под Херсоном российские мобилизованные убили командира и передали оружие ВСУ
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13.10.2022 11:02
+23
Ніхто до кремля наступати не буде. Дай Б-же шоб свої території відбили (і всі передумови для цього є). А далі не варто лізти. Дуже великі території, населені ворожим населенням, розтягнуті комунікації та тремтячі колінки коллективного Заходу...
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13.10.2022 11:06
+18
Сегодня в Украину вернулись 10 000 солдат и офицеров ЗСУ прошедших обучение на базе НАТО в Шотландии..
Слава ЗСУ♥️🖤🔱🔱🔱👍👍💯
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13.10.2022 11:38
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"Тип діяльності". Вишукано.
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13.10.2022 10:59 Відповісти
Так, згоден. Бо інший тип діяльності- бути терпілою, вже наостопи з дів.
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13.10.2022 11:05 Відповісти
Невеличка помилка: замість "всю зиму" потрібно "до кремля".
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13.10.2022 11:00 Відповісти
Ніхто до кремля наступати не буде. Дай Б-же шоб свої території відбили (і всі передумови для цього є). А далі не варто лізти. Дуже великі території, населені ворожим населенням, розтягнуті комунікації та тремтячі колінки коллективного Заходу...
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13.10.2022 11:06 Відповісти
Я згоден що непотрібно ні до кремля , ні до Сибіру. Але сама москва та кремль мають буди нівельовані до рівня смітника. Бо це символ кацапстану. І його має спіткати доля Карфагену.
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13.10.2022 11:12 Відповісти
Навіщо ходити самим, якщо можна просто послати ракети?
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13.10.2022 11:15 Відповісти
Було б доречно - від кордону, (вони суки зараз по Сумщині гатять щодня), ось - в залежності від мінометів і арти і ракет - і пішли Бєлгород, курськ, Орел , Воронеж, а що, - самоконтролюйтесь там самі, мразота, мігруйте, тікайте, то ваші проблеми
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13.10.2022 11:36 Відповісти
Я б запорпонував 30 км випаленої землі по ту сторону парєбріка і 10х відповідь на кожен постріл звідти, включаючи удари по найближчім містам. Але навряд чи таке колись буде...
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13.10.2022 13:08 Відповісти
Далі варто і потрібно! Щоб кацапи вже ніколи не змогли відновити свої сили.
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13.10.2022 15:23 Відповісти
Це все правильно. Але чому платити за це своїми життями повинні саме українці? Весь світ буде від цього в плюсі.
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13.10.2022 15:42 Відповісти
Так відомо ж що чужими руками легко жар загрібати!
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13.10.2022 21:46 Відповісти
Кацапські свині дохнутимтуь в Україні до повного звільнення усієї території країни...
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13.10.2022 11:01 Відповісти
Под Херсоном российские мобилизованные убили командира и передали оружие ВСУ
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13.10.2022 11:02 Відповісти
Если правда то жутко рад.
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13.10.2022 11:04 Відповісти
Видно читають Цензор ?
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13.10.2022 11:07 Відповісти
Цензор-сила. І це не жарт.
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13.10.2022 11:09 Відповісти
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, "чмобики", которых Россия отправила на войну, не горели желанием участвовать в боевых действиях. Из-за фактического принуждения и неадекватного отношения со стороны командования мобилизованные решили сдаваться в плен.
https://24tv.ua/ru/bolshaja-gruppa-rossijskih-mobilizovannyh-sdalas-plen-vsu-hersonskoj_n2176282
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13.10.2022 11:08 Відповісти
Яка сумна новина
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13.10.2022 23:09 Відповісти
зимою... рашисти 100 відсотково переберуться в міста ...А бої в урбанізованій місцевості будуть надто складні .Тому і ЗСУ обходили міста беручи в оточення рашистів а не йдучи прямо на знищення інфраструктури міст і містечок..тим більше так звані "вагнерівці " будують укріпрайони та створюють "лінію Зігфріда"
«Россияне создают в оккупированной Луганской области линию обороны, напоминающую фортификации времен Второй мировой войны. Оборона состоит из двух рядов противотанковых надолб или «зубов дракона», за которыми следует траншея, которая, вероятно, предназначена для того, чтобы останавливать технику. Далее - огневые позиции для пехоты и техники», - пишет швейцарский военный блогер Беньямин Питте.
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13.10.2022 11:05 Відповісти
Значит надо просто дустом засипать цей крисятник.
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13.10.2022 11:07 Відповісти
Мій сусід теж казав 1 березня під Бородянкою: орки почнуть окапуватись і окупація невідомо наскільки....в результаті драпали,лапті губили..
Все залежить від логістики в більшій мірі,вони самі побіжать без їжі,бк...б'ємо по підкріпленню.
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13.10.2022 11:23 Відповісти
на жаль "лднр" так звана там повно сєпаратистів.рашистів підтримують..А на рахунок те що було в березні ...орки драпали не спорю..але і дуже багато цих рашистів було перекинуто на Схід ..вони вивозили техніку ешелонами через білорусію...є відео як вони грузились на ЖД платформи
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13.10.2022 11:37 Відповісти
Дай Бог
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13.10.2022 11:07 Відповісти
Буде зброя і гроші - буде й наступ .
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13.10.2022 11:08 Відповісти
все буде залежати як ви постачатимете зброю ! як би нам постачала зброю тільки німчура то ми б не звільнили жодного метра .
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13.10.2022 11:11 Відповісти
А скільки ти податків заплатив німцям?
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14.10.2022 08:07 Відповісти
Просто дайте десятки систем ППО і ПРО. Це не атакувальна зброя, а оборонна. І ми самі собі закриємо небо, а значить переламаємо хід війни остаточно. Невже ще всі не зрозуміли, що головна наша проблема і головний військовий козир мокшів - це ракети і дрони. Позбавимо їх цього козиру - позбавимо їх основної переваги у цій війні.
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13.10.2022 11:12 Відповісти
Видосы выброшенные в Ютьюбе из мавзолейного сарая поражают..вторая армия Третьего мира заставляет могилиZированных хмырей покупать себе все самим...,на дорогу дают только кусок копчёного сала...🤣 каже Дима Камикадзе...,а губернатор Белгородской области ваше сказал .готовьтесь к тяжёлой зиме..., запасайтесь всем чем можно...
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13.10.2022 11:20 Відповісти
Вчера украинские воины вернули пять украинских сел в Херсонской области,каже Саша Кушнарь, крыс путлера гонят. ..что цыган Будулай свою кобылу...
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13.10.2022 11:26 Відповісти
Ну, звичайно ж. По вашому, па-рузьки, українці не повинні боротися проти вас, рузьке братушки, а повертати зброю і разом з вами йти зкидувати Зеленского.
Нормальна рузька логіка. Але, ніт.
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13.10.2022 11:35 Відповісти
раби рабсii' мають логiку рабсосiвську.
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13.10.2022 11:49 Відповісти
Та так. В їхні пропити мізки не влазить така концепція, що українці бьються за свою Україну, а не за Зеленського або Порошенко.
Це ці дятли, якщо наприклад на них нападе Кітай, то будуть битися, якщо при владі буде путен, а якщо прийде до влади медведев, то битися не будуть, а підуть з китайцями громити москву.
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13.10.2022 11:59 Відповісти
А тебе статью за то, что флаг США нацепил, статью не пришьют?
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13.10.2022 11:46 Відповісти
На жаль, я не розумію мову, на якому ви написали.
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13.10.2022 12:18 Відповісти
"...мову, на якому..."

Штірліц нікагда так не біл блізок к правалу.
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13.10.2022 13:36 Відповісти
😅
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13.10.2022 16:59 Відповісти
Це якщо зелена пліснява не втрутиться.
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13.10.2022 11:32 Відповісти
Джо Байден вчера заявил... хмырь Мавзолейный совершил военные преступления за эти три дня на территории Украины и диалога не будет,встречи тоже в Индонезии...на Саммите...
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13.10.2022 11:33 Відповісти
Будем бити відморожених .
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13.10.2022 11:35 Відповісти
Сегодня в Украину вернулись 10 000 солдат и офицеров ЗСУ прошедших обучение на базе НАТО в Шотландии..
Слава ЗСУ♥️🖤🔱🔱🔱👍👍💯
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13.10.2022 11:38 Відповісти
Не поспішайте ! Зелі треба ще раз заглянути в око Путлеру.
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13.10.2022 12:10 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СОЮЗНИКАМ УКРАИНЫ! СЛАВА ЗСУ!
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13.10.2022 12:14 Відповісти
ну що, кацапские свинопасы... будут вас е*бошить так, что Талибан будет креститься...
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13.10.2022 12:23 Відповісти
Війська не можуть наступати півроку.
Рано чи пізно наступальний темп буде втрачений.
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13.10.2022 12:40 Відповісти
Цікаво, якщо "простого американського генерала" запитали - Як він оцінює голосування за резолюцію "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", яка засуджує російські псевдореферендуми на окупованих територіях України та вплив її на війну?

Джерело:

Відповідати йому прийшлось вже як політику...він би почервонів?
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13.10.2022 12:48 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid02GCgbMoWHv2VvB4Ju4PA225B9F4JtKDxyJh3Gbb76YG8NEGmquLSteLkNpaku9K3Vl?__cft__[0]=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч.
Здається комусь уже прямо натякають, аби завалив пельку. Бо дорікав би казан горщикові. Ой, певен, прийде час і ми ду-у-уже багато дізнаємося як "Зеленський забезпечив підтримку Заходу". Точніше як він їй заважав.

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13.10.2022 12:59 Відповісти
Тут "література" набагато складніша із The Washington Post...цікаво хто автор, а хто режисер?))

Що робили на початку війни Зеленський, Залужний та Резніков: хронологія The Washington Post
(https://glavcom.ua/country/politics/the-washington-post-diznalosja-shcho-robili-v-pershi-dni-vijni-zelenskij-jermak-ta-reznikov-870386.html)
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13.10.2022 13:38 Відповісти
очікуємо на літаки, танки, крилаті та балістичні ракети та ударні бпла.

тоді очікуйте те що ви очікуєте.
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13.10.2022 13:01 Відповісти
Если министр обороны США так считает, значит все необходимое для наступления у ВСУ будет. Этот человек не из тех кто болтает впустую. Слава ВСУ!
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13.10.2022 13:40 Відповісти
ВСУ лучше готовят к зиме, чем русских. русские будут мерзнуть больше и будут гибнуть больше! в погоде тоже создается преимущество! И нужно еще лучше ВСУ экипировать!
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13.10.2022 14:24 Відповісти
капец, все зиму. ...Я верил что до января война закончится. А теперь вопрос, до января какого года?
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13.10.2022 23:19 Відповісти
Тут время не важно, важен результат.
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14.10.2022 02:39 Відповісти
 
 