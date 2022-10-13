Очікуємо, що контрнаступ ЗСУ триватиме всю зиму, - глава Пентагону Остін
Зима завжди є викликом під час бойових дій, проте союзники України готові зробити все можливе, щоб ЗСУ змогли ефективно захищати територію.
Про це очільник Пентагону Ллойд Остін заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом усієї зими, щоб повернути собі свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми збираємося зробити все можливе, щоб переконатися, що у них є все, що необхідно для ефективної роботи" - сказав Остін.
Глава Пентагону заявив, що зовсім нещодавно світ побачив ефективність ЗСУ під час наступу на сході та півдні України, де росіяни втратили "досить багато" окупованої території.
"Таким чином ми можемо очікувати, що цей тип діяльності триватиме всю зиму", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
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https://24tv.ua/ru/bolshaja-gruppa-rossijskih-mobilizovannyh-sdalas-plen-vsu-hersonskoj_n2176282
«Россияне создают в оккупированной Луганской области линию обороны, напоминающую фортификации времен Второй мировой войны. Оборона состоит из двух рядов противотанковых надолб или «зубов дракона», за которыми следует траншея, которая, вероятно, предназначена для того, чтобы останавливать технику. Далее - огневые позиции для пехоты и техники», - пишет швейцарский военный блогер Беньямин Питте.
Все залежить від логістики в більшій мірі,вони самі побіжать без їжі,бк...б'ємо по підкріпленню.
Нормальна рузька логіка. Але, ніт.
Це ці дятли, якщо наприклад на них нападе Кітай, то будуть битися, якщо при владі буде путен, а якщо прийде до влади медведев, то битися не будуть, а підуть з китайцями громити москву.
Штірліц нікагда так не біл блізок к правалу.
Слава ЗСУ♥️🖤🔱🔱🔱👍👍💯
Рано чи пізно наступальний темп буде втрачений.
Джерело:
Відповідати йому прийшлось вже як політику...він би почервонів?
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/pfbid02GCgbMoWHv2VvB4Ju4PA225B9F4JtKDxyJh3Gbb76YG8NEGmquLSteLkNpaku9K3Vl?__cft__[0]=AZWl096UPS_IkIviRNdLHNUBwXJz7w6aLnFaX3mhTn1nEP6xRptWRferQjvwxJeAtfN0BkUO95OskKuxnqDGnJUoYPOuG16gZg_HXMczPDE2ee8VcajSyu4s-uA8nAzK3KpXQv0wgHEMfywRuv3XWcw6qzi1lLxrynSafiCgxIe7xBr8KkO5rWyAiTHHO3d1qWA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч.
Здається комусь уже прямо натякають, аби завалив пельку. Бо дорікав би казан горщикові. Ой, певен, прийде час і ми ду-у-уже багато дізнаємося як "Зеленський забезпечив підтримку Заходу". Точніше як він їй заважав.
Що робили на початку війни Зеленський, Залужний та Резніков: хронологія The Washington Post
(https://glavcom.ua/country/politics/the-washington-post-diznalosja-shcho-robili-v-pershi-dni-vijni-zelenskij-jermak-ta-reznikov-870386.html)
тоді очікуйте те що ви очікуєте.