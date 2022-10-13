Очікуємо, що контрнаступ ЗСУ триватиме всю зиму, - глава Пентагону Остін

Зима завжди є викликом під час бойових дій, проте союзники України готові зробити все можливе, щоб ЗСУ змогли ефективно захищати територію.

Про це очільник Пентагону Ллойд Остін заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом усієї зими, щоб повернути собі свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми збираємося зробити все можливе, щоб переконатися, що у них є все, що необхідно для ефективної роботи" - сказав Остін.

Глава Пентагону заявив, що зовсім нещодавно світ побачив ефективність ЗСУ під час наступу на сході та півдні України, де росіяни втратили "досить багато" окупованої території.

"Таким чином ми можемо очікувати, що цей тип діяльності триватиме всю зиму", - резюмував він.

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