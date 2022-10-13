Дефіцит держбюджету в 2023 році очікується на рівні $3,5 млрд на місяць, - Мінфін

Дефіцит держбюджету Україні у 2023 році оцінюється у розмірі 3,5 млрд доларів США на місяць. Україна потребуватиме продовження допомоги.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив, виступаючи з промовою на зустрічі G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Марченко зазначив, що проєкт держбюджету на 2023 рік вже пройшов перше читання у Верховній раді.

"Це бюджет воюючої країни, тому пріоритетами є фінансування армії, підтримка населення та збереження макрофінансової стабільності", сказав він.

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За його словами, уряд планує збільшити фінансування сектору безпеки і оборони на рівні 17,8% ВВП. Прогноз зростання реального ВВП - 4,6%, інфляція - близько 30%, середній курс - близько 42 грн за долар. Дефіцит бюджету планується на рівні 20% ВВП.

"У проєкті бюджету ми враховуємо можливе продовження бойових дій у 2023 році. Тривала війна збільшить пошкодження інфраструктури, кількість переміщеного населення, посилить економічні труднощі та може збільшити бідність. Якщо наші потреби не будуть повністю профінансовані, це призведе до серйозного економічного спаду", - сказав міністр.

Марченко нагадав, що уряд вже скоротив непріоритетні видатки та переорієнтував їх на критичні потреби та підтримку оборонних зусиль і громадян, які найбільше постраждали від війни.

"Тому, враховуючи дефіцит бюджету у наступному році у розмірі 38 млрд доларів, Україна розраховує на системну фінансову підтримку від країн ЄС та Великої сімки", - додав він.

Міністр повідомив, що у 2023 році потрібно продовжити залучення зовнішнього пільгового фінансування та грантів для покриття пріоритетних соціальних видатків бюджету, а також реалізувати збір коштів для швидкого відновлення.

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"Пріоритетом є відновлення основних інфраструктурних послуг. Для тих, хто був змушений покинути країну, та ВПО мають бути створені умови для повернення додому. Важливо відновити всі державні соціальні послуги для наших громадян, у тому числі освіту, охорону здоров'я, житло та соціальний захист", - сказав Марченко.

Міністр повідомив, що протягом повномасштабної війни, Україна мала потребу у додатковому фінансуванні у розмірі 5 мільярдів доларів США на місяць. Загалом на сьогодні Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, які не потребують повернення. Україна очікує на 5 млрд євро від ЄС і 4,5 млрд доларів від США до кінця року.