"Гірше бути вже не може", тому відмова Байдена від переговорів з Путіним не ускладнить міжнародну обстановку, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що міжнародна обстановка "гіршою бути вже не може".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Заяви Джо Байдена про неготовність до переговорів із Володимиром Путіним не ускладнюють міжнародну обстановку, оскільки "гірше бути вже не може", - сказав він.
За словами Лаврова, РФ не ухиляється від жодних контактів зі США, але "притомних ініціатив поки ніхто не пропонує".
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.
Топ коментарі
+30 Chipka Varenychenko
показати весь коментар13.10.2022 11:16
+27 Vsevolod Marchenko
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+24 Ігор Медушівський
показати весь коментар13.10.2022 11:14
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Или лавров думает, что это его не касается??
На жаль, в Україні ніколи не було сильної (за великим рахунком) влади, всього цього легко можна уникнути навіть зараз.
владі України не фіг строїти із себе соромлязівих хлопчиков- треба світу ЗАРАЗ ( а не після війни) показувати ВЕСЬ ЖАХ РУZZКОГО МИРУ
ДУМАЮ, шо ті фото НАЗАВЖДИ зроблять Лаврова РУКОНЕПОЖИМАЕМИМ
Не, ну а шо?...
Вспомнят теперьь и Лермонтова и Пушкіна..типа БЕСы Достоевского..не.. лучше...вещь типа про поручика Голицына...зачем нам поручик чужая земля, свою обосрали,до дальше нельзя...😛🤣
Ох і мразь 😡
Будет, будет.
США это не какая то Венгрия. НАТО ещё и не начинало.
Как всегда от Лаврова **********.
путлера треба за грати, хай там веде переговори в параші