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"Гірше бути вже не може", тому відмова Байдена від переговорів з Путіним не ускладнить міжнародну обстановку, - Лавров

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що міжнародна обстановка "гіршою бути вже не може".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Заяви Джо Байдена про неготовність до переговорів із Володимиром Путіним не ускладнюють міжнародну обстановку, оскільки "гірше бути вже не може", - сказав він.

За словами Лаврова, РФ не ухиляється від жодних контактів зі США, але "притомних ініціатив поки ніхто не пропонує".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.

Також читайте: Пропозиція Лаврова про переговори про Україну із Заходом не конструктивна, - Держдепартамент США

Автор: 

Байден Джо (2883) Лавров Сергій (1576) путін володимир (23761) росія (64935) США (22525)


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Топ коментарі
+30
Повір, гірше буде, і дуже скоро. Тільки не в міжнародній обстановці, а в твоєму болоті
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13.10.2022 11:16
+27
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13.10.2022 11:17
+24
Коняка ти дурна !
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13.10.2022 11:14
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Коняка ти дурна !
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13.10.2022 11:14 Відповісти
Это конь фашиста !
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13.10.2022 12:09 Відповісти
Як завжди, з хворої голови перекладає не здорову. Брехливе падло
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13.10.2022 11:14 Відповісти
В цьому світі все може бути -- не зарікаися .
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13.10.2022 11:15 Відповісти
Ладно. Когда лошади сдерут копыта - это уже не хуже.
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13.10.2022 11:16 Відповісти
Повір, гірше буде, і дуже скоро. Тільки не в міжнародній обстановці, а в твоєму болоті
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13.10.2022 11:16 Відповісти
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13.10.2022 11:17 Відповісти
Піонери гарні на іконі .
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13.10.2022 11:20 Відповісти
андрофаги
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13.10.2022 11:21 Відповісти
podgorelo u konja v stoilo !🤬
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13.10.2022 11:17 Відповісти
гірше це буде тоді коли ту падлу будуть вішати на гнилому шнурку, який буде рватись, а його знову будуть вішати і вішати
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13.10.2022 11:20 Відповісти
на коленях уже ползают и переговоры вымаливают , а их пинают как псов блохастых , скоты , сами же этого захотели , не жилось нормально как всем людям , теперь сосите писю , вас предупреждали - будет больно , но это еще даже не начало , это вам дуракам очко разминают , а вот когда заедут , тогда уже не до разговоров будет , терпеть будете до самого конца , а ***** вас будут десятилетиями , во все дыры .
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13.10.2022 11:20 Відповісти
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13.10.2022 11:20 Відповісти
А в 1941-1945 годах кто-то вёл переговоры с гитлером !?
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13.10.2022 11:20 Відповісти
Рудольф Гесс по поручению гитлера пытался склонить Британию к миру, к чести англосаксов был послан, посажен в тюрьму, после войны получил своё законное пожизненное пока и не отбросил штиблеты...
Или лавров думает, что это его не касается??
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13.10.2022 12:00 Відповісти
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13.10.2022 11:22 Відповісти
Взагалі, як можна запропонувати притомну ініціативу непритомному пацієнту?
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13.10.2022 11:25 Відповісти
Лошадь, хватит бегать клянчить у омерики поделить мир. С вами, животными макаками уже никто разговаривать не будет, тем более, какого-то ***, делиться с вами мир.
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13.10.2022 11:29 Відповісти
О, унилий кінь виліз вдруге за тиждень. Значть точно гірше у них вже не буває. А зовсім ху*ово...
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13.10.2022 11:31 Відповісти
А калантарян-то - оптимист!
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13.10.2022 11:33 Відповісти
Унылая лошадь уж слишком унылая.
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13.10.2022 11:33 Відповісти
А з якого приводу росія жадає перемовин?
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13.10.2022 11:36 Відповісти
Ну,не виходить захапати Україну військовим шляхом, так ви її просто так нам віддайте..))
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13.10.2022 12:04 Відповісти
Поверніть із закордону їхніх лічінок, щоб ті кацапосвині доживали разом у цій смердючий кацапо рабських виміратах
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13.10.2022 11:38 Відповісти
Буде приблизно, як завжди (сценарій написан давно) наприклад: Наполеон, Гітлер - зараз путін (х*йло, вафлєниш) - зрозуміло , у порівнянні з попередніми, але пакостей може наробити.
На жаль, в Україні ніколи не було сильної (за великим рахунком) влади, всього цього легко можна уникнути навіть зараз.
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13.10.2022 11:41 Відповісти
" РФ не ухиляється від жодних контактів зі США" ... А США ухиляється від контактів з кокаїносифілитиками. Тільки ПОВНИЙ ДЕБІЛ може цьому дивуватися.
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13.10.2022 11:42 Відповісти
А нас то за що ?))
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13.10.2022 12:08 Відповісти
Ну... То як жеж так !???
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13.10.2022 12:28 Відповісти
А не пора лі в ООН розповсюдити буклет с фотками з Бучі ? Обовьязково з коментарями військових , яки бачили особисто ці жахливі тіла розстерзаних дітей і женщин . Мене просто вразило фото обгорілих роздягнутих дівчачих тіл на житомирської трасі .

владі України не фіг строїти із себе соромлязівих хлопчиков- треба світу ЗАРАЗ ( а не після війни) показувати ВЕСЬ ЖАХ РУZZКОГО МИРУ

ДУМАЮ, шо ті фото НАЗАВЖДИ зроблять Лаврова РУКОНЕПОЖИМАЕМИМ
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13.10.2022 11:43 Відповісти
Хай Зеленський запропонує Сидзипіну перемови, на тему капітуляції х*лостану, розподілу сибіру й виплати репарацій Україні від Чмосковії...
Не, ну а шо?...
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13.10.2022 11:46 Відповісти
Конь , вы же живете по понятием, неужели непонятно , что с опущенным пуйлом, которому поводили по губам , авторитет Байден встречаться не будет, взападло ему.
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13.10.2022 11:52 Відповісти
Ти військовий злочинець мерзота твоє місце в гаазькому трибуналі.
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13.10.2022 11:58 Відповісти
Мавзолейное быдло во главе с питерским Гопником🦍 загнали в 19,век...а казали до шляху у давні часи не бува ..🤣
Вспомнят теперьь и Лермонтова и Пушкіна..типа БЕСы Достоевского..не.. лучше...вещь типа про поручика Голицына...зачем нам поручик чужая земля, свою обосрали,до дальше нельзя...😛🤣
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13.10.2022 12:14 Відповісти
Розхвалений генерал орків Івашов щойно озвучував перспективи так званої ВСО, Видав. що цьому не сприяють відсутність в керівництві військових і тільки військових. Хизувався майже дружніми відносинами з Кучмою та його тодішніми військовими кліриками. Мовляв жили душа в душу. Ну а на рахунок образ народу, то тут кожен угрофінн та потомок монголів завжди кидає камінь ненависті. Старому коню і досі не зрозуміло, що воювати нікому і нічим. а от бахвальства не займати. За місяць кого тільки ці кентаври не тягнули в переговори. Навіть Трампушка зголошуеться.
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13.10.2022 12:15 Відповісти
Оптимист ! Пиз..ц на рахе только начинается и будет гораздо хуже для путлеровского опг !
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13.10.2022 12:19 Відповісти
Лавров - конякін вважає себе притомним ??

Ох і мразь 😡
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13.10.2022 12:27 Відповісти
Може, тварюка, може. Коли ваш сраний режим визнають террористичним, вас - військовими злочинцями і за ваші голови дадуть винагороду.
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13.10.2022 12:29 Відповісти
Дайте йому вівса, а то вже зовсім змарнів...
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13.10.2022 12:44 Відповісти
..в гаагской тюрьме Лаврову будет даже лучше и спокойнее, чем в кремлёвских конюшнях мясника-колбасодела хйла
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13.10.2022 12:49 Відповісти
"Гірше бути вже не може" - ну тут несколько сторон, роззсия, Украина, США и еще ряд стран. У всех только в плюсе, европа спрыгнула с руззкой зависимости, Украина получает вооружение и потихоньку отвоевывает территории, США - тоже в бонусе, запущены новые рынки, загружены предприятия ВПК.
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13.10.2022 13:12 Відповісти
Коняка Калантаряка возоржал! 🐴
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13.10.2022 14:08 Відповісти
Хуже не будет?
Будет, будет.

США это не какая то Венгрия. НАТО ещё и не начинало.

Как всегда от Лаврова **********.
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13.10.2022 15:49 Відповісти
а якого хера вести переговори з фашистським х@йлом і вбивцею,

путлера треба за грати, хай там веде переговори в параші
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13.10.2022 20:53 Відповісти
 
 