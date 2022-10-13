"Гірше бути вже не може", тому відмова Байдена від переговорів з Путіним не ускладнить міжнародну обстановку, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що міжнародна обстановка "гіршою бути вже не може".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Заяви Джо Байдена про неготовність до переговорів із Володимиром Путіним не ускладнюють міжнародну обстановку, оскільки "гірше бути вже не може", - сказав він.

За словами Лаврова, РФ не ухиляється від жодних контактів зі США, але "притомних ініціатив поки ніхто не пропонує".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним на саміті G20.

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