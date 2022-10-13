У Мелітопольському районі закриті практично всі лікарні, а в тих, які працюють, відсутні необхідні ліки, - Федоров

На окупованих територіях, у невеликих населених пунктах, не працюють більшість медичних закладів. Основна причина - відсутність лікарів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"З Мелітополя виїхало понад 50% медичних працівників. А тим, хто залишився, катастрофічно не вистачає, медикаментів. За 7 місяців рашисти не доставили до лікарень жодної коробки ліків. Місяць тому заборонили будь-які доставки з підконтрольних Україні територій", - повідомив Федоров.

Крім того, на окупованих територіях існує реальна загроза для хронічних хворих. Зокрема тих, кому потрібен діаліз чи інсулін.

"За два-три тижні закінчаться розхідники для проведення процедури діалізу. І просто не буде можливості проводити цю процедуру. Люди почнуть вмирати без медичної допомоги", - наголосив мер Мелітополя.

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