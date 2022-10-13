УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11555 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
533 4

У Мелітопольському районі закриті практично всі лікарні, а в тих, які працюють, відсутні необхідні ліки, - Федоров

федоров,іван

На окупованих територіях, у невеликих населених пунктах, не працюють більшість медичних закладів. Основна причина - відсутність лікарів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"З Мелітополя виїхало понад 50% медичних працівників. А тим, хто залишився, катастрофічно не вистачає, медикаментів. За 7 місяців рашисти не доставили до лікарень жодної коробки ліків. Місяць тому заборонили будь-які доставки з підконтрольних Україні територій", - повідомив Федоров.

Крім того, на окупованих територіях існує реальна загроза для хронічних хворих. Зокрема тих, кому потрібен діаліз чи інсулін.

"За два-три тижні закінчаться розхідники для проведення процедури діалізу. І просто не буде можливості проводити цю процедуру. Люди почнуть вмирати без медичної допомоги", - наголосив мер Мелітополя. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Мелітополі погрожують звільненням працівникам, які відмовляються отримувати російські паспорти

Автор: 

медицина (2115) Мелітополь (770) окупація (6668) медична допомога (112) Федоров Іван (645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато теперь будут радоваться Украине , когда их освободят , ну я надеюсь
показати весь коментар
13.10.2022 11:26 Відповісти
Ваня , а ты вообще где в Мелитополе А почему не там , где подпольный рух спротиву Так у вас есть две недели , что бы самими выгнать Орков , мастер -класс уроки возьмите у Вьетнамцев . ( во Вьетнаме воевали все ) .
показати весь коментар
13.10.2022 11:32 Відповісти
Керівник НСЗУ на днях давала інший коментар
показати весь коментар
13.10.2022 11:44 Відповісти
хто безперешкодно здав південь України оркам? Пам'ятаєте, чи вже забули? звідки розпочались оці нещастя?

Але ж ця здача - далеко не першою була... і не єдиною...
показати весь коментар
13.10.2022 11:48 Відповісти
 
 