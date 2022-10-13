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Моравецький про витік на нафтопроводі "Дружба": Сліди вказують на Кремль, проте висновки робити зарано

дружба

За аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси.

Про це заявив прем'єр Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він не висунув прямих звинувачень у чийсь бік, але згадав, що "багато слідів вказують на Кремль". Моравецький сказав, що поки не встановлено, чи була вона викликана диверсією, чи випадковим ушкодженням.

"Йде ретельна перевірка, багато доказів вказують на Кремль, але ми хочемо бути дуже відповідальними у висновках. Не слід робити поспішних висновків щодо кожної поломки", – заявив Моравецький, вказуючи на диверсію на Північному потоці.

Нагадаємо, раніше у Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба".

Читайте: Росія в повній ізоляції, Празький саміт це підтвердив, - Моравецький

Автор: 

нафта (5487) Польща (8484) росія (64935) нафтопровід (363) Моравецький Матеуш (371)


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там (с)русский дух, там (с)русью пахнет!
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13.10.2022 11:25 Відповісти
сліди копит?
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13.10.2022 11:27 Відповісти
...і насрана кругом.
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13.10.2022 11:30 Відповісти
Где деструктив и проблемы-там уши кацапов торчат. Это аксиома.
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13.10.2022 11:31 Відповісти
Кінці в воду .
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13.10.2022 11:38 Відповісти
нафтові сліди прослідкували майже до порогу кремлікського зіккурату. цікаво, чи Німеччина без нафти москальської зможе. Всі ці трубопроводи можна малими силами знищити. НЕ треба жодних ракет і гучних вибухів. Тоді москіалі не зможуть отримувати бабло. Щоправда в них є Китай. Там можна дідька лисого продати. Якщо не дорого.
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13.10.2022 12:07 Відповісти
Хероснефть, грязьпрьом, смертний поток-1, смертний поток-2
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14.10.2022 00:34 Відповісти
 
 