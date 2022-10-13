Моравецький про витік на нафтопроводі "Дружба": Сліди вказують на Кремль, проте висновки робити зарано
За аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси.
Про це заявив прем'єр Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Він не висунув прямих звинувачень у чийсь бік, але згадав, що "багато слідів вказують на Кремль". Моравецький сказав, що поки не встановлено, чи була вона викликана диверсією, чи випадковим ушкодженням.
"Йде ретельна перевірка, багато доказів вказують на Кремль, але ми хочемо бути дуже відповідальними у висновках. Не слід робити поспішних висновків щодо кожної поломки", – заявив Моравецький, вказуючи на диверсію на Північному потоці.
Нагадаємо, раніше у Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба".
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