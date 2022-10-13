Якщо Україну візьмуть до НАТО, це призведе до Третьої світової, - заступник секретаря Радбезу РФ Венедиктов
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Александр Венедиктов заявив, що вступ України до НАТО може привести світ до Третьої світової війни.
Про це він сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання РБК.
"Київ прекрасно розуміє, що такий крок означатиме гарантовану ескалацію до Третьої світової війни. Усю самовбивчість цього кроку розуміють самі натовці", - сказав Венедиктов.
Також він сказав, що членство України в НАТО насамперед підтримують країни Східної Європи, а не старі члени Альянсу.
"Серйозніші держави, та й сам Брюссель, поставилися до цієї ініціативи без захвату й одразу видали стандартний набір контраргументів: невідповідність стандартам блоку, наявність територіальних суперечок тощо", - сказав він.
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С моей точки зрения, для украинцев, 3-я мировая уже идет...
В слове третья мировая, есть вопрос кацапам, где будете вы ,и что будет с вами ?
Что вы можете, лапти ?! )))