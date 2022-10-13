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Новини Війна
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Якщо Україну візьмуть до НАТО, це призведе до Третьої світової, - заступник секретаря Радбезу РФ Венедиктов

нато

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Александр Венедиктов заявив, що вступ України до НАТО може привести світ до Третьої світової війни.

Про це він сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання РБК.

"Київ прекрасно розуміє, що такий крок означатиме гарантовану ескалацію до Третьої світової війни. Усю самовбивчість цього кроку розуміють самі натовці", - сказав Венедиктов.

Також він сказав, що членство України в НАТО насамперед підтримують країни Східної Європи, а не старі члени Альянсу.

"Серйозніші держави, та й сам Брюссель, поставилися до цієї ініціативи без захвату й одразу видали стандартний набір контраргументів: невідповідність стандартам блоку, наявність територіальних суперечок тощо", - сказав він.

Також читайте: Прискорений вступ України до НАТО зараз підтримують 11 країн, - Чернєв

Автор: 

росія (64935) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+49
вас забули спитати
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13.10.2022 11:41
+43
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13.10.2022 11:49
+42
Ну нормально!а чё?какраз писдец поРаше настанет!
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13.10.2022 11:41
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раша против всего мира -- это они себе льстят насчет 3й мировой.... Просто пугают Запад.
С моей точки зрения, для украинцев, 3-я мировая уже идет...
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13.10.2022 14:03 Відповісти
Третя Світова почнеться "масованими уларами" КНДР по Алясці, Нікарагуа по Техасу, Сирії по Італії і Лукашєнкі по ФРН
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13.10.2022 14:09 Відповісти
ОН ПЗДУН !)
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13.10.2022 14:06 Відповісти
КТО БУДЕТ ВОЕВАТЬ ЗА РФ !?)
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13.10.2022 14:07 Відповісти
Бульбаши и все)) остальные два союзника спрыгнут, нахер подыхать просто так 😂
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13.10.2022 15:18 Відповісти
ДИМОН НАВЕРНОЕ В ЗАПОЕ ИЛИ НЕ СЛУШАЕТСЯ ХОЗЯИНА СВОЕГО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 14:08 Відповісти
Угрозы из разряда бреда Димки-алкашв- "устроим судный день , если ударите по Крыму"🤡🤡
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13.10.2022 14:09 Відповісти
хватить лечить,и так получите ***** без вступления нато
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13.10.2022 14:11 Відповісти
3 мировая война с кем?
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13.10.2022 14:14 Відповісти
А дурень думою богатеет.
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13.10.2022 14:16 Відповісти
Війна з Україною показала,в якому стані армія та техніка оркостану....Всі вже все знають...
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13.10.2022 14:28 Відповісти
а кто будет спрашивать чавкающее болото,к тому времени без ядерного причендала
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13.10.2022 14:40 Відповісти
**** , бичей призывают, еще НАТО угрожают, уже весь мир понял ,о понтах голимых, кацапской силы, которая вырывала унитазы, вывозила домой.. Кроме ракет которые убивают мирное, мирное население ,больше ни куя...
В слове третья мировая, есть вопрос кацапам, где будете вы ,и что будет с вами ?
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13.10.2022 14:48 Відповісти
Неужели он не понимает, что только НАТО может отговорить Украину не идти в поход на отколовшиеся от Киева московское княжество?
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13.10.2022 15:00 Відповісти
пнх *************** недозам...........................................
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13.10.2022 15:00 Відповісти
Оно бы и хорошо - если будет WWIII, то россию быстро причешут, война сразу кончится. Но, к сожалению, Украину примут в НАТО только после победы
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13.10.2022 15:16 Відповісти
Украина уже де-факто в НАТО оружие деньги разведка все получаем на гора
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13.10.2022 18:48 Відповісти
Де-факто это де-факто (свежая мысль), но когда Украина будет в НАТО де-юре, НАТО обязано будет воевать при нападении на Украину
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14.10.2022 15:22 Відповісти
зачем НАТО за нас воевать - если мы и сами прекрасно епашим кацапских ублюдков?
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17.10.2022 08:50 Відповісти
а зачем вам одним воевать, если можно обрушить на агрессора всю мощь НАТО?
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17.10.2022 13:26 Відповісти
Яка нахєр третя світова? Хто буде на боці рашки? Зімбабве і БССР?
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13.10.2022 15:36 Відповісти
Вона вже є, тільки вам поки невідчутна, але це- поки
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13.10.2022 15:47 Відповісти
Быдло куцаPSкое с Украиной справиться не может, а грозит всему НАТО...Если и есть идиоты на свете, так они все в РФии.
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13.10.2022 16:35 Відповісти
Кто будет выступать в 3й мировой на стороне России??? Процентов на 95 - сама Россия. Эту войну нельзя называть мировой- это война бешеных собак против всего мира. Шансов у России - ноль. Россия получит в итоге полный крах, распад ,, страны,, и могилизация огромного числа орков
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13.10.2022 17:49 Відповісти
А то шо ?! )))
Что вы можете, лапти ?! )))
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14.10.2022 19:08 Відповісти
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