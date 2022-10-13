Google і Meta блокують українські акаунти: Петиція до Зеленського зібрала необхідні голоси

Президента Зеленського просять звернутися до керівництва компаній Google та Meta (Facebook, Instagram) з проханням переглянути правила спільнот та припнити блокувати українські акаунти, що висвітлюють події в Україні, збирають кошти на допомогу ЗСУ та постраждалим громадянам.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна петиція набрала понад 25 тис. голосів.

Авторка петиції Оксана Бєрднікова зазначила: "Життя українців дуже змінилося. Всім своїм горем та болем вони діляться у соціальних мережах. Викладають фото руйнувань, часто дуже емоційно пишуть про те, що думають про росію та росіян, обмінюються інформацією, контактами, збирають гроші на допомогу армії та постраждалим. На найактивніші українські акаунти масово скаржаться росіяни, а розглядають скарги і блокують ці акаунти часто адміністратори служби підтримки, які знаходяться знову-таки в росії. Це інформаційна війна. І в ній не можна перемогти, якщо агресор та судді між собою у змові".

Також вона закликає президента Зеленського запросити керівників цих компаній та особисто Марка Цукерберга до України і провести для них екскурсію у зруйнованих Бучі, Ірпені та Бородянці.

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