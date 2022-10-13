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Google і Meta блокують українські акаунти: Петиція до Зеленського зібрала необхідні голоси

google,meta

Президента Зеленського просять звернутися до керівництва компаній Google та Meta (Facebook, Instagram) з проханням переглянути правила спільнот та припнити блокувати українські акаунти, що висвітлюють події в Україні, збирають кошти на допомогу ЗСУ та постраждалим громадянам.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна петиція набрала понад 25 тис. голосів.

Авторка петиції Оксана Бєрднікова зазначила: "Життя українців дуже змінилося. Всім своїм горем та болем вони діляться у соціальних мережах. Викладають фото руйнувань, часто дуже емоційно пишуть про те, що думають про росію та росіян, обмінюються інформацією, контактами, збирають гроші на допомогу армії та постраждалим. На найактивніші українські акаунти масово скаржаться росіяни, а розглядають скарги і блокують ці акаунти часто адміністратори служби підтримки, які знаходяться знову-таки в росії. Це інформаційна війна. І в ній не можна перемогти, якщо агресор та судді між собою у змові".

Також вона закликає президента Зеленського запросити керівників цих компаній та особисто Марка Цукерберга до України і провести для них екскурсію у зруйнованих Бучі, Ірпені та Бородянці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на петицію про скасування безвізу з Білоруссю: Доручив Кабміну розглянути питання

Автор: 

Google (701) петиція (320) Meta (57)


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Топ коментарі
+29
Буквально сьогодні мене заблокували в ФБ за те що побажала кацапам на фронті стати "спокійними і нерухомими". Це несправедливо.
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13.10.2022 11:59
+27
Вимагати потрібно щоб модерували український контент українці, саме через те що нас модерують маскалі блокуються аккаунти.
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13.10.2022 12:01
+19
Щось не зрозуміло - мордокрига у РФ визнана терористичною організацією, але продолвжує модеруватися кацапськими модераторами???
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13.10.2022 12:05
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Буквально сьогодні мене заблокували в ФБ за те що побажала кацапам на фронті стати "спокійними і нерухомими". Це несправедливо.
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13.10.2022 11:59 Відповісти
мене заблокували за те що я написав одне слово "респект" під постом про роботу нашої арти)))
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13.10.2022 12:03 Відповісти
Ну то дійсно щось не те в них з модерацією.
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13.10.2022 13:12 Відповісти
Вообще ничего не пишу в той помойке
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13.10.2022 12:57 Відповісти
Вимагати потрібно щоб модерували український контент українці, саме через те що нас модерують маскалі блокуються аккаунти.
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13.10.2022 12:01 Відповісти
Також це питання мусе піднімати діаспора в США, особливо представники конгресу. Це питання інформаційної безпеки.
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13.10.2022 12:11 Відповісти
діяспорі немає коли цим займатися - вони кайфують життям.
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13.10.2022 12:43 Відповісти
ФСБ модерує український сегмент цих мереж, тож акцент треба ставити на зміні принципів модерації
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13.10.2022 12:04 Відповісти
Щось не зрозуміло - мордокрига у РФ визнана терористичною організацією, але продолвжує модеруватися кацапськими модераторами???
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13.10.2022 12:05 Відповісти
"умом россию не понять" (с)

в них логіка навпаки...ми з ними антиподи
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13.10.2022 12:14 Відповісти
Та ні, тут не зрозуміло не кацапів, а керівництво мордокниги. Кацапи як раз гнуть свою лінію...
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13.10.2022 12:26 Відповісти
tam treba chistka kadrov... ves de rusnja zaselo🤬
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13.10.2022 12:10 Відповісти
на інстаграм таж херня кацапня пише що хоче а мене заблокували за слово кацап а все через те що там багато кацапні на керівних постах
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13.10.2022 12:16 Відповісти
Багато де автоматичне блокування за використання образливих слів на кшалт "кацап", "хохол", "бульбаш" і тд. Керівні пости тут ні до чого.
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13.10.2022 12:30 Відповісти
В мене вже ціх банів на ФБ, що не перерахувати, ютуб більш толлерантний, той хоч не банив ще,а ле коменти проти вбиць спамить , та пише що -" ваш коментар буде прихований ,...ми розуміємо ваш ємоційний стан "
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13.10.2022 12:16 Відповісти
Ютуб ранійше видаляв пости і можна було це зрозуміти, що пост видалений та переписати так, щоб він не був видаленим, зараз вони гірше зробили - типу ти бачиш свій пост, але не знаєш, чи бачить його хтось крім тебе, чи ти анонізмом займаєшся по суті, бо ютуб показує твій пост лише тобі самому...
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13.10.2022 12:28 Відповісти
Давно треба було створити свою власну соцмережу та розкручувати її, а не вперто сидіти в цих говнобуках.
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13.10.2022 12:19 Відповісти
В 2014-м якісь наші заробітчани з канади хотіли створити щось подібне, однак коли немає бажаючих сидіти у новій соцпережі, то сенсу розробляти нове - немає
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13.10.2022 12:46 Відповісти
Ну тоді нічого жалітись на всілякі куйбуки та чмошограми.
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13.10.2022 16:12 Відповісти
"бастіон" в поміч
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13.10.2022 13:44 Відповісти
забігаючи наперед скажу у Гугла намає модерації в РФ, а невеликий московський офіс вже пару місяців як закритий, до речі він не був технічний а виконував в основному фінансову роботу. Ютюб блокує в основному автоматично і це так. група українців що працюють в Гугл постійно розблоковують заблокований укр контент та блокують кацапів та жмуть на менеджмент.. з відки знаю? скажімо так від друга друга що працює в Гугл.
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13.10.2022 12:21 Відповісти
Те саме робиться в Linkedin і Steam, там кацапські модератори.
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13.10.2022 12:24 Відповісти
cei vopros treba pidnimati na urovne G7 - ce bresh v oborone demokratiji
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13.10.2022 12:30 Відповісти
Закрив акаунт на фейсбук два роки назад. Вони за дуже коректне засудження кацапської агресії просто банили на місяць. Виникло питання навіщо мати акаунт яким не можеш користуватися бо якесь ************* падло на фейбуці працює проти України? Позиція "німої жертви" не влаштовує, але кацапам дозволено на фейсбуці майже все. Відтак цензуровані продукти компанії Мета мені не потрібні. Зовсім.
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13.10.2022 12:54 Відповісти
В Мэта есть комиссия по этике, в состав которой входят граждане благополучных стран. Повидимому, эти чистоплюи за российские деньги меня блокируют уже два раза за фотографии которфые я размещаю у себя. Я - врач и за свои 75 лет насмотрелся на людей в тч и покойников. Я размещаю фото(видео) русских трупов. Цель - чтобы русня побыстрее дизертировала. Думаю мало кому понравится что его тело сожрут свиньи или собаки. А Цукерберг считает эти фото эротическими.
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13.10.2022 13:24 Відповісти
Пишіть українською мовою! Вони її не розуміють, тому блокують і банять рідше! Сам в бані на місяць. Бо розслабився і відповів російською...)))
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13.10.2022 13:38 Відповісти
ФСБук
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13.10.2022 13:54 Відповісти
Да не только УКРАИНСКИЕ мне Цукенбергская тварь из-за постов против российской агрессии 12 летний профиль снёс! Чтоб ты сдох, путинский фашист!
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13.10.2022 15:22 Відповісти
Я сражаюсь на ФБ с кремлядями с 2014 года , мой аккаунт был достаточно популярный , но быть молчаливой жертвой я не желаю и после многочисленных банов мой аккаунт снесли . Думала Инстаграмм более толерантен , а там ещё больший беспредел . На странице Зеленского я в споре с кремлядями не могу написать больше 3 ех комментариев , меня блокируют !!! При чем пишу без мата и без употребления запрещённых слов вроде « кацап». Зато у кремлялей там раздолье и бесконечная ложь от которой волосы дыбом встают их как будто вообще там не блокируют . И это на странице президента Украины !!! Что происходит ?? Я даже сегодня от несправедливости всплакнула . Единственное что Ютуб не блокирует
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19.10.2022 22:23 Відповісти
 
 