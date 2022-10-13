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Новини Війна
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Рашисти завдали масованого удару по Миколаєву: Загинули 4 особи. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву загинули 3 цивільних особи, а також співробітник Державного гірничо-рятувального загону ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, вночі 13 жовтня окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано два верхніх поверхи будинку, квартири, вибито вікна, пошкоджено автівки.

"Наразі відомо про загибель трьох цивільних. З-під завалів вдалося витягти 11-річного хлопчика, його госпіталізовано до лікарні. Проводяться пошукові та рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Також ворожа ракета влучила у будівлю рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України. Загинув співробітник, який перебував на добовому чергуванні.

Тривають першочергові слідчі дії. Дані щодо потерпілих уточнюються.

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Рашисти завдали масованого удару по Миколаєву: Загинули 4 особи 01
Рашисти завдали масованого удару по Миколаєву: Загинули 4 особи 02
Рашисти завдали масованого удару по Миколаєву: Загинули 4 особи 03
Рашисти завдали масованого удару по Миколаєву: Загинули 4 особи 04
Рашисти завдали масованого удару по Миколаєву: Загинули 4 особи 05

Автор: 

Миколаїв (1793) обстріл (28250) Офіс Генпрокурора (3239)


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Жах . Гарне було місто .
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13.10.2022 12:13 Відповісти
Було є і буде гарне місто Миколаїв! Бо там живуть та працюють мужні люди!!!
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13.10.2022 12:17 Відповісти
Я розумію , але люди видно виїздять кожен день - життя дорожче .
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13.10.2022 12:19 Відповісти
Ось з ким воюють рашиські виродки ,ці варвари тільки вміють воювати з мирним населенням і руйнувати наші міста ,ці паскуди мені нагадують середньовічних варварів ,на а їхня печерна пропаганда давно переплюнули гебельса.
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13.10.2022 12:17 Відповісти
Жах та смерть буде тільки окупантам та колаборантам!
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13.10.2022 12:19 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 12:31 Відповісти
Артилеристи, ракетчики і льотчики під*рації, не повинні потрапляти у полон живими!
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13.10.2022 12:52 Відповісти
 
 