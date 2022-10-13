Рашисти завдали масованого удару по Миколаєву: Загинули 4 особи. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву загинули 3 цивільних особи, а також співробітник Державного гірничо-рятувального загону ДСНС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, вночі 13 жовтня окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано два верхніх поверхи будинку, квартири, вибито вікна, пошкоджено автівки.

"Наразі відомо про загибель трьох цивільних. З-під завалів вдалося витягти 11-річного хлопчика, його госпіталізовано до лікарні. Проводяться пошукові та рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Також ворожа ракета влучила у будівлю рятувальної станції Державного гірничо-рятувального загону ДСНС України. Загинув співробітник, який перебував на добовому чергуванні.

Тривають першочергові слідчі дії. Дані щодо потерпілих уточнюються.

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