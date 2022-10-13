Рашисти на Луганщині хочуть використати людей як "живий щит" та ускладнили виїзд з окупованих територій, - Гайдай

На тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники ускладнили виїзд.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі деокуповано сім сіл на Луганщині. Там залишається небагато мирного населення, вільного доступу до населених пунктів немає. окупанти продовжують їх обстрілювати. Поки місцевим населенням опікуються військові Луганська ОВА чекає на поліпшення безпекової ситуації і одразу готова заходити в села, і налагоджувати життєдіяльність", - йдеться в повідомленні.

Також рашисти ускладнили виїзд з окупованих територій.

"Людям важко вирватися, навіть, через росію. Окупанти хочуть використати людей як "живий щит". Свіжомобілізовані росіяни прибувають на Луганщину. Ті території області, де проходили активні бойові дії, не розпочнуть опалювальний сезон. Речі можна буде забрати, але зимувати доведеться за межами Луганщини", - додав очільник ОВА.

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