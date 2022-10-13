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Новини Війна
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Рашисти на Луганщині хочуть використати людей як "живий щит" та ускладнили виїзд з окупованих територій, - Гайдай

луганщина

На тимчасово окупованій території Луганщини російські загарбники ускладнили виїзд.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі деокуповано сім сіл на Луганщині. Там залишається небагато мирного населення, вільного доступу до населених пунктів немає. окупанти продовжують їх обстрілювати. Поки місцевим населенням опікуються військові Луганська ОВА чекає на поліпшення безпекової ситуації і одразу готова заходити в села, і налагоджувати життєдіяльність", - йдеться в повідомленні.

Також рашисти ускладнили виїзд з окупованих територій.

"Людям важко вирватися, навіть, через росію. Окупанти хочуть використати людей як "живий щит". Свіжомобілізовані росіяни прибувають на Луганщину. Ті території області, де проходили активні бойові дії, не розпочнуть опалювальний сезон. Речі можна буде забрати, але зимувати доведеться за межами Луганщини", - додав очільник ОВА.

Також читайте: Росіяни рівняють із землею визволені села у Луганській області - Гайдай

Автор: 

окупація (6668) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4875)


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Шо, вже всьо, нажерлись рускава міра?
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13.10.2022 12:29 Відповісти
На этом "митинге" -сотня бабулек и пара сотен завезенных из Ростова казачков.
Или вы считаете что и в Буче москалей звали, раз они туда поперлись?
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13.10.2022 12:57 Відповісти
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13.10.2022 12:59 Відповісти
а это уже другой митинг - митинг 9 марта 2014 года, ДР Шевченко. Этот митинг разгонали продажные менты.
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13.10.2022 13:01 Відповісти
 
 