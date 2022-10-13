УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11431 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
321 3

Щонайменше 4,3 млрд дол. знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році, - ООН

біженці,переселенці

Щонайменше 4,3 мільярда доларів знадобиться у наступному році, аби забезпечити усі запити постраждалих від війни.

Такі дані оприлюднило UNOCHA – Управління ООН в Україні з координації гуманітарних прав, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Цього року через російську агресію проти України допомоги потребують 17,7 млн українців. З них 13,4 млн таку допомогу вже отримали від різних операторів на загальну суму 2,9 млрд дол., що становить 67% від загальної потреби.

"Для того, щоб забезпечити усі запити постраждалих, на наступний рік знадобиться щонайменше 4,3 млрд дол.", – зазначили у міністерстві.

Значної підтримки потребують ВПО, яких в Україні налічується приблизно 7 млн, а також мешканці вже визволених територій.

Також читайте: Посол Великої Британії Сіммонс про голосування за резолюцію ООН: Чудовий результат

Автор: 

ООН (3340) гуманітарна сфера (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Щонайменше 4,3 млрд дол. знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році"

Ого, оце дєрьмак разом із своєю рашистскою мерZотою прібарахлітся!
показати весь коментар
13.10.2022 12:39 Відповісти
коломойша більше вкрав.
показати весь коментар
13.10.2022 12:49 Відповісти
Це копійки для них
показати весь коментар
13.10.2022 13:48 Відповісти
 
 