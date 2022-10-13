Щонайменше 4,3 млрд дол. знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році, - ООН
Щонайменше 4,3 мільярда доларів знадобиться у наступному році, аби забезпечити усі запити постраждалих від війни.
Такі дані оприлюднило UNOCHA – Управління ООН в Україні з координації гуманітарних прав, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Цього року через російську агресію проти України допомоги потребують 17,7 млн українців. З них 13,4 млн таку допомогу вже отримали від різних операторів на загальну суму 2,9 млрд дол., що становить 67% від загальної потреби.
"Для того, щоб забезпечити усі запити постраждалих, на наступний рік знадобиться щонайменше 4,3 млрд дол.", – зазначили у міністерстві.
Значної підтримки потребують ВПО, яких в Україні налічується приблизно 7 млн, а також мешканці вже визволених територій.
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