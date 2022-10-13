Додаткових скупчень російських військ на кордонах Сумщини наразі не спостерігається, - ОВА

Наявність будь-яких ударних угруповань чи диверсійних груп наразі на кордонах із Сумською областю не фіксується.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лютий уже ніколи не повториться. Вся Україна може бути впевнена, що кордони наразі захищаються як прикордонниками, так і військовими підрозділами, облаштовано відповідні інженерні об'єкти. І з інженерної, і з військової точки зору обладнана і перша, і друга лінія оборони області. Наразі ми не спостерігаємо жодних додаткових скупчень російських військ на кордонах із Сумською областю, що спостерігалося якраз перед 24 лютого", - зазначив він.

За словами Живицького, на відстані 100-150 км у навчальних частинах проходять навчання російські мобілізовані, але наявність будь-яких ударних угруповань чи диверсійних груп наразі на кордонах із Сумською областю не фіксується.

"Є одиночні такі бродячі підрозділи, які здійснюють обстріл прикордонних населених пунктів Сумської області. Це самохідні артилерійські установки, часто реактивні системи залпового вогню, міномети. Але це саме ті підрозділи, які не на постійній основі знаходяться десь біля кордонів Сумської області, які просто там вискакують, проводять обстріл і йдуть далі вглиб Росії", - уточнив голова ОВА.

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