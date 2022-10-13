Перемоги не буде, програш неможливий: WP зібрала висловлювання російських чиновників та бізнесменів про війну

Видання The Washington Post поговорило з кількома високопосадовцями та представниками бізнес-еліти про настрої в російському суспільстві. Жоден співрозмовник не був налаштований оптимістично.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт видання.

Російські чиновники та бізнесмени спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, побоюючись за свою безпеку.

Наводимо деякі їх висловлювання.

- На полі бою є проблеми. Не думаю, що це (ядерні удари. - Ред.) зменшить тиск.

- Ракети виробляються. Але поодинокими одиницями. А старі резерви закінчуються.

- Ніхто не задоволений статусом-кво. Зрозуміло, що військової чи політичної перемоги не буде. Але й програш неможливий. Це перетворюється на ситуацію в шахах, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за наступний, але неможливо не рухатися.

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- Оптимізм і віра, що ми все перевернемо і знайдемо шлях, повністю випарувався. Люди бачать, що майбутнього немає.

- Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві. Все залежить від фронту.

- Путін навряд чи вдасться до розгортання тактичного ядерного удару, бо тоді у нього не залишиться карт, Китай може заблокувати таку ескалацію. Це скринька Пандори, яку китайці не хочуть відкривати.

- Підтримка Саудівською Аравією скорочення видобутку нафти додала сміливості російському президенту. Навіть якщо ціни на енергоносії залишаться на тому ж рівні, Путін думає, що Європа опиниться в кризі і не матиме часу на Україну. Це все ще війна на виснаження, поки одна сторона не зможе продовжувати війну.

- Весь бізнес страждає від того, що відбувається. Всі заморозили свої інвестиційні плани.

- Усі повністю розчаровані. Настрій дуже поганий.

- Ми почали входити в революційну ситуацію. Всі чекають чогось іншого, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби взагалі не хочуть війни. Назріває час для зміни політичної системи. Але як це буде, я не знаю.