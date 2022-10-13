Відсьогодні в чатботі "Укрзалізниці" можна придбати абонементи на проїзд приміськими рейсами у десяти областях

Відсьогодні в чатботі "Укрзалізниці" у всіх месенджерах можна придбати абонементи на місячний проїзд приміськими рейсами у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Про це зазначається у повідомленні в телеграм-каналі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Вартість абонементу стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром.

З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонементу.

Абонемент можна придбати також і на Київську кільцеву електричку: це буде максимально зручним для жителів столиці.

Крім цього, до чатботу додали функцію купівлі разових квитків на електрички Одеської залізниці.

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