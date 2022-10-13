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Місія ЄС з тренування українських військових буде створена у Польщі, - міністр оборони Блащак

навчання

У Польщі буде створено місію ЄС з тренування українських військовослужбовців, також у країні невдовзі з’явиться операційне командування.

Про це заявив журналістам у Брюсселі під час триденної зустрічі міністрів оборони країн НАТО міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"У своєму виступі я підкреслив факт, який вже має публічний характер, що місія ЄС щодо тренування українців розташовуватиметься також і в Польщі, а важливе операційне командування з’явиться в Польщі вже незабаром", – заявив Блащак.

За словами міністра оборони Польщі, Німеччина і Франція по-іншому підходили б до існуючих загроз, якби не рішуча позиція США. Блащак зазначив, що Німеччина могла б активніше долучатися до підтримки України.

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Автор: 

місія (90) Польща (8484) Україна (5864) військові навчання (2775) Євросоюз (13316) Блащак Маріуш (111)


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Наших воїнів будуть вчити працювати з новим озброєнням, а наші хлопці будуть вчити натівців як дерти дупу московитам. Взаємовигідна співпраця!
Десь у глибокому бункері тяжко зітхнув майстер чемоданів і почав робити новий, збільшеної ємності
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13.10.2022 13:20 Відповісти
 
 