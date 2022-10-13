УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини Війна
8 921 34

Росія має від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва, - ОК "Південь"

дрон,іран,камікадзе

Російські окупанти отримали від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цифри справді дуже суперечливі і з різних джерел їх може бути від 300 до кількох тисяч. Але будемо враховувати, що вони намагаються використовувати їх у певних регіонах, з урахуванням віддаленості", - пояснила вона.

При цьому вона уточнила, що окупанти наразі намагаються використовувати дрони-камікадзе для ураження цілей, що знаходяться в межах 1 тис. км від точки запуску.

"Наразі ми знаємо, що їх (дронів-камікадзе. - Ред.) досить багато сконцентровано на тимчасово окупованих територіях південної частини України, але намагаються і з північних кордонів України атакувати", - підсумувала Гуменюк.

Також читайте: ЗСУ продовжує контрнаступ на Херсонщині, - ОК "Південь"

Автор: 

Іран (2011) росія (64935) Гуменюк Наталія (804) дрони (4624)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Гуменюк, давайте не генерировать бессмысленных и безглуздых сообщений и не вводить людей в депрессию своими "то ли 300, то несколько тысяч"? Понабирали по знакомствам этих работников пиара и балабольства, а народ гадай, что они имеют ввиду
показати весь коментар
13.10.2022 13:17
+8
Тобто хз скільки)
показати весь коментар
13.10.2022 13:14
+6
що там посольство ірану в Україні ще працює ? Доречі вчора в магазині купував вермішель і був здивований коли побачив іранську мівіну
показати весь коментар
13.10.2022 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та невже? А коли про це ще місяць тому казали, то влада казало що брехня.
показати весь коментар
13.10.2022 13:12 Відповісти
То нехай супутник притули(який купили українці за 600млн$) відстежить де база орків, й зафігачити з байроткара (який літає на відстань 4000км) !
показати весь коментар
13.10.2022 13:39 Відповісти
Тобто хз скільки)
показати весь коментар
13.10.2022 13:14 Відповісти
дрони-камікадзе з дальністю 2 000 це крилаті ракети злиденних режимів.
але, дешево та сердито!!!!!

як же вони все ж таки керуються на такі великі відстані ?
показати весь коментар
13.10.2022 13:49 Відповісти


никак.

прокладывается маршрут по координатам gps c обходом районов, прикрытых пво. gps антенна разработана таким образом, источник должен находиться выше дрона, что дает определенную помехоустойчивость для фейковых сигналов gps земли.
показати весь коментар
13.10.2022 15:18 Відповісти
Недавно говорили что их вообще произведено меньше тысячи. А вот те на: у засрашки уже несколько тысяч.
То есть о "калибрах" можно сделать примерно такой же вывод.
показати весь коментар
13.10.2022 13:14 Відповісти
Калібри це зовсім інше тому їх справді менше, але їх клепають в 3 зміни зараз
показати весь коментар
13.10.2022 13:17 Відповісти
що там посольство ірану в Україні ще працює ? Доречі вчора в магазині купував вермішель і був здивований коли побачив іранську мівіну
показати весь коментар
13.10.2022 13:16 Відповісти
а італійська томатна паста замість херсонського "Чумака"?
то як?
української томатної пасти немає в жодній крамниці !!!

"...але тоді б ми будували менше доріг"

через тупе Крадівництво ми втратили до 20% території, сотні тисяч людських життів, на сотні міліардів доларів маємо рунувань....
показати весь коментар
13.10.2022 13:45 Відповісти
Не меліть маячню - в Україні багато виробників томатної пасти!

Та ж одеська "Господарочка", наприклад, це перше що в голові виникло.

До речі - днями проходив повз наш консервний завод - у повітрі стійкий запах помідорів висить!
показати весь коментар
13.10.2022 13:58 Відповісти
а Херсон?
"Херсон ми *****..лі"
може ти ще скажеш що ціни на овочі цього року смішні ?

.
показати весь коментар
13.10.2022 14:07 Відповісти
Цього не скажу.

Але про томатну пасту ви реальну маячню зморозили!
показати весь коментар
13.10.2022 14:16 Відповісти
Гуменюк, давайте не генерировать бессмысленных и безглуздых сообщений и не вводить людей в депрессию своими "то ли 300, то несколько тысяч"? Понабирали по знакомствам этих работников пиара и балабольства, а народ гадай, что они имеют ввиду
показати весь коментар
13.10.2022 13:17 Відповісти
Головне що в нас немає таких. Щоб були на 30 кг вибухівки і на 600 км, то можна було б і мацкву полякати
показати весь коментар
13.10.2022 13:17 Відповісти
На жаль. Кажуть ці іранські дрони роблять у Таджикістані с китайських комплектуючих. Може нам також замовити десь в Узбекистані те саме та назвати не Герань, а Квітка чи ще якось.
показати весь коментар
13.10.2022 13:20 Відповісти
китайці їх роблять, навіть малюють "made in Iran"

знайдіть статтю Тома Купера, який нарив на іранські дрони купу матеріалу
показати весь коментар
13.10.2022 13:52 Відповісти
ВВ от 40 до 50 кг. Дальность до 1 000 км. подтвержденная. Но есть модификации, где ВВ меньше, но увеличенный топливный бак. Производитель заявляет о дальности до 2 000 км. Возможно.
показати весь коментар
13.10.2022 13:33 Відповісти
Если посчитать инфу по сбитым-попавшим, то разве эти триста уже не выбит?
показати весь коментар
13.10.2022 13:18 Відповісти
Зараз Арестович все порахує. З його підрахунками російські ракети мали б уже в мінусі літати.
показати весь коментар
13.10.2022 13:21 Відповісти
Я не про Арестовича. Я за этими дронами слежу с первого появления и вот их уже кучу было.
показати весь коментар
13.10.2022 13:24 Відповісти
Притулку бабло зібрав, сказав для дронів це багато, нах Україні стільки дронів-камікадзе, на надлишок він місце астранавта на міжнародній станції купить.
показати весь коментар
13.10.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2022 13:41 Відповісти
То це добре чи погано ?
показати весь коментар
13.10.2022 13:42 Відповісти
Достаточное доказательство, что бороться с ними надо не средствами ПВО, когда дроны уже запущены, а ракетами, пока они ещё находятся на базе или складе. Нам просто не смогут передать столько противоракет, чтобы сбивать и ракеты, и эти дешёвые дроны.

Военному руководству Украины пока об этом чётко заявить своим западным партнёрам. Пора бить по военным объектам в том числе на признанной территории россии, с которых эти дроны переправляют в Украину.

Если не удастся договориться - нужно переносить собственные производственные линии, на которых делали Нептун и Гром-2 (если они ещё живы), глубоко под землю, и самим клепать себе ракеты. Несколько ударов баллистическими ракетами на расстояние под 300 и более км - кацапы потом будут взвешивать, нужно ли продолжать беспределить, потому что ракета дальностью 500 км может и до москвы долететь.
показати весь коментар
13.10.2022 13:56 Відповісти
неначасі, гроші є тільки на асфальт! зелене шобло навіть під час війни 3,14здить....
показати весь коментар
13.10.2022 14:06 Відповісти
Та де б вони там набралися в Ірану , - тисячі . Кацапи розповсюджують фейки , а Буданов на них ведеться , як школяр , і ЗЕлю цим годує . Почитав би хоч матеріали з Віки , про ті іранські дрони .
На сьогодні в Ірану немає промислового виробництва дронів , їх там збирали і збирають вручну до цих пір , по кілька десятків на рік . Тим більш , Іран донедавна і не думав їх нікуди продавати , вони наробили дронів для себе , для своєї КВІР , і все . !
Сумніваюсь що іранці продали кацапам прям таки тисячі дронів , тобто - увесь свій запас .
показати весь коментар
13.10.2022 14:27 Відповісти
орки закупили у ірану 300 дронів
на 2000 заключили контракт
я думаю що це все барахло роблять китайці
а іран собирає десь в підвалі
прикручує двигун вставляє заряд електроніку
і передає московитам
показати весь коментар
13.10.2022 14:43 Відповісти
Що скаже Наше ГРУ, особливо маючи такого радника(чи то заступника), як гогінашвіллі...
показати весь коментар
13.10.2022 14:55 Відповісти
Є народна мудрість - вислухай бабу, але зроби навпаки, тобто думай навпаки... Вона вже стільки наговорила, що скоро переплюне і єрестовича (ще недавно капітана запасу, а сьогодні підполковника)...
показати весь коментар
13.10.2022 15:24 Відповісти
Зі збитих шахідів можна зробити висновок що їх нумерація, як і все на Московії фейк. Немає, від слова зовсім, номерів першої сотні, є двухсоті🤣 і от пішли чотирьохсоті - тобто трьохсотих теж немає.
показати весь коментар
13.10.2022 17:42 Відповісти
Шахід це ізраїльська розробка. Іран захопив екземпляр, і налагодив виробництво. Конструкція дуже проста, і дешева, не дарма їх мопедами звуть, але дрон дуже ефективний. Чим скиглити, треба захопити і самим випускати
показати весь коментар
14.10.2022 00:53 Відповісти
То що, Америка та Европа і далі буде "морозитися" з далекобійними ракетами?!! Аби "не було ескалації"!!
показати весь коментар
07.11.2022 15:59 Відповісти
 
 