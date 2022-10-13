Росія має від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва, - ОК "Південь"

Російські окупанти отримали від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цифри справді дуже суперечливі і з різних джерел їх може бути від 300 до кількох тисяч. Але будемо враховувати, що вони намагаються використовувати їх у певних регіонах, з урахуванням віддаленості", - пояснила вона.

При цьому вона уточнила, що окупанти наразі намагаються використовувати дрони-камікадзе для ураження цілей, що знаходяться в межах 1 тис. км від точки запуску.

"Наразі ми знаємо, що їх (дронів-камікадзе. - Ред.) досить багато сконцентровано на тимчасово окупованих територіях південної частини України, але намагаються і з північних кордонів України атакувати", - підсумувала Гуменюк.

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