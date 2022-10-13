Котін про заяви окупантів щодо переведення ЗАЕС на російське паливо: "Усе це фейки. Запорізька АЕС не потребує російського палива"

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" спростував заяви росіян про те, що Запорізька АЕС потребуватиме російського палива. За його словами, на ЗАЕС достатні запаси свіжого ядерного палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Енергоатом" з посиланням на інтерв'ю Петра Котіна Reuters.

"Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Усе це фейки. І насправді непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого", - сказав Котін.

Російські загарбники своєю чергою розповсюджують неправдиву інформацію про переведення ЗАЕС на російське паливо після того, як запаси будуть вичерпані.

"Тільки для того, щоб підготуватися до переходу від одного постачальника до іншого, потрібно близько трьох років", – пояснив очільник "Енергоатома".

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Він зауважив, що найбільш небезпечна ситуація для станції зараз – це відключення зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата аварійних дизель-генераторів, які мають запасів палива лише на 10 днів:

"Це просто безпрецедентна ситуація для… найбільшої атомної електростанції в Європі".