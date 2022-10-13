У НАТО вже сприймають Україну як східний щит для всієї Європи, - Резніков
Масовані обстріли Росією вивели підтримку України світом на новий рівень.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міністри мені кажуть – ви не уявляєте, який у нас зараз рівень підтримки України, він знову просто "зашкалює", всі нам кажуть - їдеш на Рамштайн, - підтримай Україну - тобто, від них люди це вимагають", - зазначив він.
Резніков зауважив, що російський агресор також є своєрідним "спонсором" міжнародної солідарності з Україною - щойно емоційна хвиля на у західних країнах щодо подій в Україні починає заспокоюватися, росіяни "підкидають" якесь нове звірство.
Так було після жахливих подій в Бучі та в Ізюмі, так сталося після масованого ракетного обстрілу всієї України, коли за два дні було випущено 120 "калібрів", "іскандерів", "шахідів" та усього іншого. Ці удари, за словами міністра, вивели підтримку України світом на новий рівень.
"Вчора я чув промови і у кожній – Олексію, передай українцям, ми пишаємося вами, ви нас надихаєте, ми вражені, ми вам дякую. І кожного разу звучать базові речі. Перше – ви ведете війну не лише за себе, але й за нас і за весь демократичний світ - і це не пафос, це слова кожного з міністрів. Друга теза – ми запевняємо, що будемо з вами до кінця, скільки б це не було потрібно часу, на коротку, на середню та на довгу перспективу", - сказав Резніков.
Він повідомив, що під час цих зустрічей обговорювалося постачання Україні необхідних систем озброєння, але також – розвитку промислового виробництва зброї, боєприпасів, нових систем, які потребує Україна.
"Тобто, вони міркують вперед на шість, вісім, на дванадцять місяців - незалежно від того, коли завершиться ця війна нашою перемогою, вони розуміють, що потрібно буде посилювати оборону України. Вони вже сприймають мій аргумент, що Україна - це східний щит для всієї Європи", - сказав український міністр.
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Олени Шевчук:
Прочитайте Тичину зараз! Актуально...аж холоне кров.
Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Московіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!
Ти думала - тобою весь з'їдаюсь?
- та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
Сини мої, незламні українці,
я буду вас за подвиг прославлять,
- ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей з ярма спішіте визволять!
На слобожанських нивах, на подільських,
на Чорнім морі - я прошу, молю!
- вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю!
Нехай ще в ранах я - я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Повстань! І з ран - нове життя заколоситься,
що з нього світ весь буде подивлять,
яка земля! яке зерно! росиця!
- Ну як не сіять? Як відсіч ворогу не дать!
І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас підніметься, як ртуть,
заблискотять косарки в житі,
заводи загудуть…
І я життям багатим розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила!
- а сила знову розцвіла.
Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову!
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Павло Тичина
П. С. Це оригінал, який совєцька цензура переписала на свій лад. Наприклад, замість "незламних українців" були "червоні українці". Замість "Московіє" - "Тевтоніє" і так далі... Вони хотіли вбити наш дух. Але ми таки незламні і ми переможемо потвору-московію!!!
Всем повезло, что у русни нет мозгов, десять лет назад они могли бьі продавать свои паспорта за хорошие деньги и руками украинцев же осуществить свои мечтьі...
Віримо в ЗСУ, допомагаємо і все буде Україна!
Москалі готуйте сраки
А если и правда из Норвегии, то должны знать - НАТО - единственная защита от агрессии России.
что-то не припомню случая нападения РФ на одну из стран НАТО.
именно этого москали и боятся больше всего - чтобы НАТО не вступило в войну.
И им ясно сказали: НАТО вмешается в случае если РФ применит ЯО против Украины.
Ответ будет не ядерным. но мало не покажется.
хотя нет. Предатель.
Вот москалей да - надо или убивать или брать в плен - вызывают только презрение. А предателей надо вешать на деревьях.
За шею.
https://www.youtube.com/watch?v=-KiUwb0thGU Машингвери штурмгевери
Ленд лиз - не работает, т.е. это не более, чем символический жест
Из бюджета поставок не использовано 2,3 млрд.$. И эти деньги "сгорели".
США поставили Украине не более 1% от своих потенциальных запасов вооружения
И на том, как говорится спасибо, но ... Сколько не говори слово "халва" во рту слаще не станет.
мне одно интересно - ты ольгинец или просто дебил?
хотя мне и те и другие одинаково мерзки. все вы - враги Украины.
Вам не удалось свою бестолковость прикрыть напускным урапатриотизмом и оскорблением оппонента. Приемчик известный. Запоребриковый ...
8 держав допомогають зброєю. инші прикидуються чи то хворими чи бідними чи дурними.