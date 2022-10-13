У НАТО вже сприймають Україну як східний щит для всієї Європи, - Резніков

Масовані обстріли Росією вивели підтримку України світом на новий рівень.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністри мені кажуть – ви не уявляєте, який у нас зараз рівень підтримки України, він знову просто "зашкалює", всі нам кажуть - їдеш на Рамштайн, - підтримай Україну - тобто, від них люди це вимагають", - зазначив він.

Резніков зауважив, що російський агресор також є своєрідним "спонсором" міжнародної солідарності з Україною - щойно емоційна хвиля на у західних країнах щодо подій в Україні починає заспокоюватися, росіяни "підкидають" якесь нове звірство.

Так було після жахливих подій в Бучі та в Ізюмі, так сталося після масованого ракетного обстрілу всієї України, коли за два дні було випущено 120 "калібрів", "іскандерів", "шахідів" та усього іншого. Ці удари, за словами міністра, вивели підтримку України світом на новий рівень.

"Вчора я чув промови і у кожній – Олексію, передай українцям, ми пишаємося вами, ви нас надихаєте, ми вражені, ми вам дякую. І кожного разу звучать базові речі. Перше – ви ведете війну не лише за себе, але й за нас і за весь демократичний світ - і це не пафос, це слова кожного з міністрів. Друга теза – ми запевняємо, що будемо з вами до кінця, скільки б це не було потрібно часу, на коротку, на середню та на довгу перспективу", - сказав Резніков.

Він повідомив, що під час цих зустрічей обговорювалося постачання Україні необхідних систем озброєння, але також – розвитку промислового виробництва зброї, боєприпасів, нових систем, які потребує Україна.

"Тобто, вони міркують вперед на шість, вісім, на дванадцять місяців - незалежно від того, коли завершиться ця війна нашою перемогою, вони розуміють, що потрібно буде посилювати оборону України. Вони вже сприймають мій аргумент, що Україна - це східний щит для всієї Європи", - сказав український міністр.

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