Два українські літаки впали на Полтавщині за два дні, постраждалих серед цивільних немає, - ОВА
За два дні на території Полтавської області впали два літаки. Це сталося 11 та 12 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
Це сталося у Шишацькій громаді. Подробиць не розголошують.
За словами Лунін, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.
"У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію", - сказав очільник обладміністрації.
Топ коментарі
+50 alexandr shamov
показати весь коментар13.10.2022 14:01
+49 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар13.10.2022 14:09
+39 Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар13.10.2022 14:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это означает, что обломки взорвавшегося каракуля иногда пробивают фюзеляж
Слава ВВС Украины!!!
Великий об'єм паливних баків (близько 12000 л) забезпечує дальність польоту до 3680 км і бойовий радіус до 1500 км. Розміщення підвісних паливних баків на базових моделях не передбачено.
Очень надежная машина. Хотя в авиации все имеет место, от качества топлива, масел и сжатых газов до обыкновенного разгильдяйства в обслуживании.
врахуйте. будь ласка, що залізо було старе, радянського виробництва, тобто таке, що його в Україні не виробляється
воно (залізо) своє відпрацювало з лихвою, треба бути й за це вдячними
проте байкарі зараз розкажуть, що на пілотування F-16 наших пілотів треба перенавчати невизначено довгий термін (принаймні, на думку байкарів, роками)
Взлетают с автострад, ремонтируются и обслуживаются в неприспособленных ангарах....
Это наша плата за войну.....
ЩО ЗАВАЖАЛО В УКРАЇНІ ВИЛОВИТИ ДІВЕРСАНТІВ ???
Нехай влада України памятае - пам'ять у українців добра і будуть всі ****** Вам припоминати
Вернемось до «наших баранів» - 3 шт ЛІТАКА ЗА ДВА ДНЯ ЦЕ ЗАБАГАТО ‼️‼️‼️‼️
Российские корабли из Севастополя ушли, держатся на удалении -
что вас не устраивает ?
Кому , ще що не ясно !!!?
С учетом стоимости "Гераней" и стоимости боевых самолетов, за последние несколько дней МО РФ полностью окупило расходы на всю партию. Вполне понятно, что даже если ВВС Украины и смогли сбить пару "Гераней" (что далеко не факт), то это конечно никак не может компенсировать потерю части оставшихся боевых самолетов. Произошла своеобразная ловля на живца.
Очевидно, что ВКС РФ предполагали, что после нескольких дней ударов "Геранями" по различным объектам, противник может рискнуть бросить самолеты на борьбу с беспилотниками и этого хода противника явно ждали, что привело к существенным потерям в материальной части. Можно констатировать, что БПЛА "Герань-2" не только используют для поражения объектов инфраструктуры и военной техники ВСУ, но и для провоцирования ПВО ВСУ на рискованные действия, где противника и подлавливают.