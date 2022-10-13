Два українські літаки впали на Полтавщині за два дні, постраждалих серед цивільних немає, - ОВА

За два дні на території Полтавської області впали два літаки. Це сталося 11 та 12 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Це сталося у Шишацькій громаді. Подробиць не розголошують.

За словами Лунін, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.

"У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію", - сказав очільник обладміністрації.

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