УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11105 відвідувачів онлайн
Новини Війна
57 292 86

Два українські літаки впали на Полтавщині за два дні, постраждалих серед цивільних немає, - ОВА

зсу,літак

За два дні на території Полтавської області впали два літаки. Це сталося 11 та 12 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Це сталося у Шишацькій громаді. Подробиць не розголошують.

За словами Лунін, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.

"У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію", - сказав очільник обладміністрації.

Читайте: У НАТО вже сприймають Україну як східний щит для всієї Європи, - Резніков

Автор: 

авіація (4113) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1099)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
Подозрительная статистика со вчерашнего дня, начиная с Винницы.
показати весь коментар
13.10.2022 14:01
+49
Все обратили внимание на то, что подобное количество падений украинских самолётов за пару суток не может быть случайностью и хотелось бы какой то реакции на сие со стороны соответствующих органов, которые ОБЯЗАНЫ пресекать саботажи и диверсии особенно в сфере обороны и столь дефицитной для Украины военной авиации. Где там наше "доблесное" СБУ слившее атаку на Украину с Крыма и каждый день докладывающее о поимке "шпионов" и "диверсантов" но, как правило, без имён и фамилий да с замыленными лицами???!!!
показати весь коментар
13.10.2022 14:09
+39
Діверсії зрадників і колабарантів.
показати весь коментар
13.10.2022 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось два дні поряд падають українські літаки не в прифронтових територіях. Що це таке?
показати весь коментар
13.10.2022 14:00 Відповісти
Діверсії зрадників і колабарантів.
показати весь коментар
13.10.2022 14:01 Відповісти
а зачем им быть в прифронтовой зоне? что бы их уничтожили еще на аэродроме? к тому же, непонятно какие именно самолеты
показати весь коментар
13.10.2022 14:21 Відповісти
Что? Авиация ЗСУ каждый день совершают около 20 боевых вылетов по врагу по линии фронта.
показати весь коментар
13.10.2022 14:29 Відповісти
11 сентября, во время воздушной тревоги, подразделения Воздушных Сил Полтавской области сбили две российских ракеты N Стартовый вес, кг2200-2400 Масса боевой части, кг400
Это означает, что обломки взорвавшегося каракуля иногда пробивают фюзеляж
Слава ВВС Украины!!!


показати весь коментар
13.10.2022 15:00 Відповісти
Много летают - больше вероятность падений.
показати весь коментар
13.10.2022 16:02 Відповісти
Наши самолеты очень старые, ресурс по планеру и по двигателям давно выработан. Чем дальше, - тем больше будуть падать. Нужен переход на новый тип, Ф-16 блок 70/72.
показати весь коментар
13.10.2022 18:01 Відповісти
от Полтавы до фронта далековато. Тех неисправность ?
показати весь коментар
13.10.2022 14:00 Відповісти
Су-27 багатоцільовий високоманеврений всепогодний винищувач.
Великий об'єм паливних баків (близько 12000 л) забезпечує дальність польоту до 3680 км і бойовий радіус до 1500 км. Розміщення підвісних паливних баків на базових моделях не передбачено.

Очень надежная машина. Хотя в авиации все имеет место, от качества топлива, масел и сжатых газов до обыкновенного разгильдяйства в обслуживании.
показати весь коментар
13.10.2022 14:45 Відповісти
Подозрительная статистика со вчерашнего дня, начиная с Винницы.
показати весь коментар
13.10.2022 14:01 Відповісти
Пілоти катапультуватись?
показати весь коментар
13.10.2022 14:01 Відповісти
Шо за хрінь?
показати весь коментар
13.10.2022 14:02 Відповісти
у двигунів є ресурс, вони не вічні
показати весь коментар
13.10.2022 14:03 Відповісти
або паливо палене...
показати весь коментар
13.10.2022 14:05 Відповісти
скоріш це двигуни своє відпрацювали
показати весь коментар
13.10.2022 14:06 Відповісти
Моторесурс любого двигателя, не исключая авиационного, можно продлевать десятилетиями проводя соответствующий ремонт с заменой изношенных деталей. Просто так на ТРЁХ самолётах не может произойти поломка ни с того ни с сего, за что отвечает техническая служба. К тому же стоит ли гадать когда причина не озвучена, т.к. это может быть и система управления самолётом, и телеметрия (передача данных), да что угодно!!!
показати весь коментар
13.10.2022 14:17 Відповісти
А может банально орлята учатся летать, а времени на предполетную подготовку в обрез.
показати весь коментар
13.10.2022 14:30 Відповісти
можна продовжувати, але при наявності "замены изношенных деталей", тобто треба мати те, чим те зношене заміняти

врахуйте. будь ласка, що залізо було старе, радянського виробництва, тобто таке, що його в Україні не виробляється

воно (залізо) своє відпрацювало з лихвою, треба бути й за це вдячними

проте байкарі зараз розкажуть, що на пілотування F-16 наших пілотів треба перенавчати невизначено довгий термін (принаймні, на думку байкарів, роками)
показати весь коментар
13.10.2022 14:31 Відповісти
десь тут пробігав кацапопітек
показати весь коментар
13.10.2022 14:24 Відповісти
Тільки не дивись у дзеркало, а то побачиш його!
показати весь коментар
13.10.2022 14:31 Відповісти
Так чего же так не написать?! Можно было ведь вообще не упоминать об инциденьте?!
показати весь коментар
13.10.2022 14:24 Відповісти
А водичка в паливі?...
показати весь коментар
13.10.2022 15:59 Відповісти
Все обратили внимание на то, что подобное количество падений украинских самолётов за пару суток не может быть случайностью и хотелось бы какой то реакции на сие со стороны соответствующих органов, которые ОБЯЗАНЫ пресекать саботажи и диверсии особенно в сфере обороны и столь дефицитной для Украины военной авиации. Где там наше "доблесное" СБУ слившее атаку на Украину с Крыма и каждый день докладывающее о поимке "шпионов" и "диверсантов" но, как правило, без имён и фамилий да с замыленными лицами???!!!
показати весь коментар
13.10.2022 14:09 Відповісти
Ну как бы это не случайность. Большая нагрузка - больше проблем и ошибок. Наша авиация старается как может, но нагрузки большие из-за дронов.
показати весь коментар
13.10.2022 16:04 Відповісти
Якщо злітали з одного аеродрому, то диверсія реальна.
показати весь коментар
13.10.2022 14:11 Відповісти
Техника и пилоты работают на износ....
показати весь коментар
13.10.2022 14:12 Відповісти
Износ износом, но есть требования, и они должны выполняться, иначе нет смысла вообще эксплуатировать то, в чём нет уверенности, т.к. результат иного использования может оказаться гораздо хуже, чем если не использовать технику вообще!!! И это не фигура речи, у меня есть горький опыт когда руководство гнало людей работать на чём то в неудовлетворительном состоянии, и сие во вполне спокойных и мирных условиях заканчивалось человеческими жертвами и потерей большего, чем просто какое то устройство или механизм!!!
показати весь коментар
13.10.2022 14:23 Відповісти
Ты еще расскажи про допуски и посадки!
Взлетают с автострад, ремонтируются и обслуживаются в неприспособленных ангарах....
Это наша плата за войну.....
показати весь коментар
13.10.2022 14:32 Відповісти
З автострад треба спочатку реклаині банери прибрати, теретично мамаївська траса теж для літаків підходить, але там фіг злетиш.
показати весь коментар
13.10.2022 14:54 Відповісти
Є траси де взльотки зроблені такі собі мініаеродромчики. Чи ви думаєте що в нас всі траси банерами заставлені ?
показати весь коментар
13.10.2022 15:10 Відповісти
Пшел отседова!!!
показати весь коментар
13.10.2022 14:17 Відповісти
ДРГ?
показати весь коментар
13.10.2022 14:15 Відповісти
очень похоже на то..
показати весь коментар
13.10.2022 18:32 Відповісти
Три літака за два дні, це не випадковість, на жаль...
показати весь коментар
13.10.2022 14:15 Відповісти
Кроти? Термінове завдання від шефів?
показати весь коментар
13.10.2022 14:17 Відповісти
Пишут, что во время прикрытия неба упали, учитывая последнее количество налетов вражеских ракет могут быть нештатные ситуации во время перехвата.
показати весь коментар
13.10.2022 14:17 Відповісти
Во сколько была воздушная тревога сегодня днём и где?!
показати весь коментар
13.10.2022 14:26 Відповісти
Была сегодня в Полтавской области.
показати весь коментар
13.10.2022 14:29 Відповісти
Це сталося 11 та 12 жовтня.
показати весь коментар
13.10.2022 14:53 Відповісти
Кажуть свої збили...
показати весь коментар
13.10.2022 15:33 Відповісти
ой дебилы
показати весь коментар
13.10.2022 18:34 Відповісти
Пам'ятаю як в Україні горіли склади зі снарядами . 6(!!!) складов . НІ ПО ОДНОМУ НЕ НАЙШЛИ ДІВЕРСАНТІВ - обвініли лосей у лісі. В Чехії за один склад одразу піймали діверсантів. У Болгарії теж за склад піймали діверсантів

ЩО ЗАВАЖАЛО В УКРАЇНІ ВИЛОВИТИ ДІВЕРСАНТІВ ???

Нехай влада України памятае - пам'ять у українців добра і будуть всі ****** Вам припоминати

Вернемось до «наших баранів» - 3 шт ЛІТАКА ЗА ДВА ДНЯ ЦЕ ЗАБАГАТО ‼️‼️‼️‼️
показати весь коментар
13.10.2022 14:17 Відповісти
Такими темпами й бойовi втрати нервово палять в сторiнцi, бо лiтакiв можна позбутися й без них.
показати весь коментар
13.10.2022 14:25 Відповісти
Треба всіх на поліграф
показати весь коментар
13.10.2022 14:27 Відповісти
Типо, глупость - в мясорубку , поки не зiзнаеться.
показати весь коментар
13.10.2022 14:29 Відповісти
чверть країни довелося б виловити.
показати весь коментар
13.10.2022 14:26 Відповісти
Та не , зебилов и 7% не наберется.
показати весь коментар
13.10.2022 14:27 Відповісти
Ви серьозно?)) Нажаль, рейтінг Зеленського виріс ще більше за час війни
показати весь коментар
13.10.2022 14:31 Відповісти
"Рейтинг виріс" видають ті самі соц агентства, які пальчевському друге місце давали на виборах.
показати весь коментар
13.10.2022 14:33 Відповісти
Нажаль, ні. Єдиний телемарафон і песик патрон дає свої плоди.
показати весь коментар
13.10.2022 14:36 Відповісти
В следующий раз нефиг ухилятися вiд виборчого процесу.
показати весь коментар
13.10.2022 14:46 Відповісти
не волнуйтесь, Англо-Саксы понимают и знают, каким образом не допустить куколку-ко на второй срок
показати весь коментар
13.10.2022 15:46 Відповісти
хрен у зеленского вырос моржовый а не рейтинг
показати весь коментар
13.10.2022 18:36 Відповісти
На гиляку ‼️‼️‼️
показати весь коментар
13.10.2022 14:28 Відповісти
Не перебільшуй! Далеко не кожен ватник здатен ризикувати життям заради перемоги "руССького миру", диви як роССіянці збігають за кордон аби не вмирати за "вЯлічіє" РоССії. Тому ні про яку чверть не треба вигадувати!!!
показати весь коментар
13.10.2022 14:29 Відповісти
не гони беса в чехии президент земан сжег документы расследования взрывов на складах
показати весь коментар
13.10.2022 18:35 Відповісти
"Травмованих, чи загиблих серед цивільного населення немає". А серед військових, пілотів тобто?
показати весь коментар
13.10.2022 14:19 Відповісти
Вінницький - живий, а полтавських не можуть знайти
показати весь коментар
13.10.2022 14:31 Відповісти
Беззуба влада заважала
показати весь коментар
13.10.2022 14:28 Відповісти
ніхто нам ніколи не повідомляв про втрати літаків і загибель досвічених пілотів, а вони з початку війни мабудь були і були численні. Ресурс агрегатів літаків вичерпується. Коли вони стояли до війни на аеродромах і техніки щось шаманили - це одне, а зараз літаки що лишились в постійній роботі та передислокації, бо всі аеродроми зрозуміло кацапи пристріляли ще в лютому-березні. Думаю часу на техобслуговування обмаль, да і запчастин немає. Тому варіант технесправності вірогідний а що два ну то так збіглось
показати весь коментар
13.10.2022 14:31 Відповісти
Не буду розкривати таємниці, однак запчастин для літаків ми отримали багато. Так само як і самих літаків із країн колишнього соцтабору. Я більше схильний до диверсії.
показати весь коментар
13.10.2022 14:35 Відповісти
Не юродсвуй
показати весь коментар
13.10.2022 15:01 Відповісти
Передполітна підготовка,паспорти комплектуючих,зв'язки персоналу. Наразі маємо справу з диверсіями в чистому вигляді,в військах
показати весь коментар
13.10.2022 14:34 Відповісти
Де контррозвідка? Де відповідальність посадовців.???
показати весь коментар
13.10.2022 14:35 Відповісти
Как-то недавно писали что кацапы стреляют ракетами воздух воздух дальностью больше 300км. Может это и связано. Но вроде те ракеты для истребителей как-то не сильно подходят, вроде там под крупные цели типа аваксов рассчитаны.
показати весь коментар
13.10.2022 14:36 Відповісти
Что за тип самолётов ?
показати весь коментар
13.10.2022 14:44 Відповісти
Украинский ВМФ успешно потопил российский флагман "Москва".
Российские корабли из Севастополя ушли, держатся на удалении -
что вас не устраивает ?
показати весь коментар
13.10.2022 15:02 Відповісти
все вірно але потопили ракетно-артелирійські підрозділи берегової охорони. А "Гетьман Сагайдачний" не здійснивши ні одного пострілу ганебно лежить на дні
показати весь коментар
13.10.2022 15:09 Відповісти
стена-забор это мощное сооружение. Её бы хватило остановить вторжение и ни одна пушка мира её бы не разбила) Носитесь со стеной недалёкие. Дорог достаточно, а если разминированные то вообще супер. До чего люди безмозглые как на выборах
показати весь коментар
13.10.2022 15:52 Відповісти
а зачем тебе кацап военно морской флот в Украине?
показати весь коментар
13.10.2022 18:38 Відповісти
і скільки вже заарештовано або сбу зайнято, вони бізнес віджатий і гуманітарку ділять.
показати весь коментар
13.10.2022 14:50 Відповісти
Тут надійшла інформація про те, що ніби йдеться тільки про ДВА, а не три літаки за дві доби яки впали у одному й тому ж районі. Перший мав бойове пошкодження та повертався з завдання на сході, а другий з технічних причин. Тому мабуть треба тему з "саботажем" прикривати! Хоча втрата літака, та не дай Боже ще й з пілотом, то є трагедія!!!
показати весь коментар
13.10.2022 15:08 Відповісти
Odin nad Vinnicei , dva v Poltave
показати весь коментар
13.10.2022 15:14 Відповісти
Po mensei mere odin iz sbitih nad Polatavoi samoletov bil sbit PVO VS RF
показати весь коментар
13.10.2022 15:10 Відповісти
Popitki sbit shehidi istrebitelami pustaya trata resursov. Ih duzo bagata, a resursu viniscuvaciv podhodiat k koncu
показати весь коментар
13.10.2022 15:18 Відповісти
прикметно, як одразу набiгло ботнi, яка хором починаэ розповiдати про те, що, мовляв, то "збiг обставин", в лiтакiв "втомився метал", "погане мастило/топлiво" i так далi. Це при тому, що в нас кожен лiтак ледь не на вагу золота i з кожного ледь не пилинки здувають. А подаэться все так, наче вони в нас десь "бесхознi" валандаються, без належного догляду, обслуговування, i десь там "щось" "мишi" (зеленi?) поiли.. .
показати весь коментар
13.10.2022 15:27 Відповісти
мер Полтави , ця **** ! , називав вторгнення кацапні - громадянською війною ! А житомирські сєбєушники казали людям , що війна буде не довгою , два три дні !
Кому , ще що не ясно !!!?
показати весь коментар
13.10.2022 15:49 Відповісти
МО РФ сообщает о МиГ-29, который был сбит в Днепропетровской области. Судя по всему ВСУ подловили на жгучем желании не допустить цветения "Герани" у себя на энергообъектах. За 3 дня - потеряны 2 самолета в Полтавской области (ВСУ заявляют, что "упали", МО РФ сообщило об 1 сбитом Су-27, также опознаны показанные обломки - они принадлежат бомбардировщику Су-24), 1 МиГ-29 "упал" во время попыток отражения налета БПЛА "Герань-2", а вот теперь еще 1 МиГ-29 сбит в Днепропетровской области.

С учетом стоимости "Гераней" и стоимости боевых самолетов, за последние несколько дней МО РФ полностью окупило расходы на всю партию. Вполне понятно, что даже если ВВС Украины и смогли сбить пару "Гераней" (что далеко не факт), то это конечно никак не может компенсировать потерю части оставшихся боевых самолетов. Произошла своеобразная ловля на живца.

Очевидно, что ВКС РФ предполагали, что после нескольких дней ударов "Геранями" по различным объектам, противник может рискнуть бросить самолеты на борьбу с беспилотниками и этого хода противника явно ждали, что привело к существенным потерям в материальной части. Можно констатировать, что БПЛА "Герань-2" не только используют для поражения объектов инфраструктуры и военной техники ВСУ, но и для провоцирования ПВО ВСУ на рискованные действия, где противника и подлавливают.
показати весь коментар
13.10.2022 16:05 Відповісти
А скільки років тим літакам? Спочатку десь стояли іржавіли, а потім активно використовуватись почали. И чи надовго їх вистачить? Тому і потрібні якісь західні літаки, які хоча б зберігались правильно.
показати весь коментар
13.10.2022 17:07 Відповісти
 
 