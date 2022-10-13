Унаслідок обстрілів на Сумщині повністю зруйновано або пошкоджено 10 об’єктів електричної інфраструктури, - Живицький

На Сумщині 10 об’єктів електричної інфраструктури повністю зруйновані або пошкоджені російськими обстрілами, відновити електропостачання в області важко через різницю напруг у мережі та постійні нові обстріли.

Про це під час брифінгу повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після ракетного обстрілу постачання електроенергії на Сумщині вдалося відновити, але наразі є проблеми із різницею напруг у мережі та новими постійними обстрілами з-за кордону, з Росії, які продовжують руйнувати електричну інфраструктуру. Так, учора росіяни знову обстріляли ЛЕП в Миропільській та Білопільській громадах, активно обстрілювалася і північ області, були серйозні пошкодження на підстанції. Наразі в області близько 10 об'єктів забезпечення є або повністю зруйновані, або частково пошкоджені російськими обстрілами", - повідомив він.

За словами Живицького, міста Миропілля та Середино-Буда через обстріли та руйнування мережі вчора, 12 жовтня, були відключені від електропостачання, згодом їх вдалося заживити по іншій лінії.

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