Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, ЄС обов’язково відповість, - Боррель
Євросоюз обов’язково відповість, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару по Україні.
Про це високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив під час участі в Європейській дипломатичній академії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою", - наголосив Боррель.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не використовуватиме ядерну зброю в разі ядерного удару Росії по Україні.
Топ коментарі
+13 Garry Grant
показати весь коментар13.10.2022 14:01
+9 Валерий Викторович #508978
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+8 #511418
показати весь коментар13.10.2022 14:13
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риторика та ж, один в один
краще вже б мовчали - кацапам страшніше було б
А якщо тактична то треба декілька десятків, або сотен ракет, щоб зробити пустелю.
Але вогняний шар - це радіус в кубі, а отже щоб збільшити у два рази радіус вибуху - треба в вісім разів збільшити силу вибуху.
Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою
Это значит, будет военный удар конвенциональным оружием (томагавками, например, вынесут все военные базы на оккупированных территориях). Такая поддержка для страны, которая не входит в НАТО - это предел мечтаний, я серьёзно! Это активное вступление НАТО в войну на стороне Украины - люди, вам и этого не достаточно?!?!?!
Только просьба к западным партнёрам. Хватит уже, не будет никакого ядерного удара, поговорите лучше об ответе на уничтожение нашей энергетики, за один день вынесли треть от неё, что вы на это скажете? ПВО в нужном количестве вы поставить не сможете, как и противоракет, нужны другие вооружения!
Смысл тогда в ядерном ударе, если они всё-всё
нажитое непосильным трудомзавоёванное отдадут и свалят? Это им придётся массированно ударить ядерным оружием по всем размещениям ВСУ, чтобы ВСУ не мешало снова захватить территории Украины, но как только они вернутся - сразу получат ракетами.
Ядерный удар для демотивации и уничтожения вооружённых защитников Украины имеет логику для врага. А вот отступление отовсюду, включая ОРДЛО и Крым - это за гранью любых фантазий.
Таким чином США домоглася капітуляції імперіалістичної Японії і уникла втрат своїх військовослужбовців в разі продовження бойових дій.
Кацапы уйдут со всей территории Украины, ударят ядерным оружием, чтобы кто-то от имени Украины подписал капитуляцию? А как они убедятся, что "Майдан" не изгонит того, кто подпишет капитуляцию, если они все отступят обратно в немытую? Как только они сюда снова отправят орков - по этим оркам тут же прилетит от НАТО, Запад не примет капитуляцию Украины, принуждённую ядерным ударом, не для этого они сейчас по сути согласились вступить в войну в случае ядерного удара.
Останется единственная возможность для кацапов противодействовать "Майдану" - ракетные и беспилотные обстрелы скоплений народа. Но так могут доиграться, что украинской армии (какой бы численностью она на тот момент ни была) передадут ракеты, достающие до москвы.
Что, министр финансов Германии в первый день войны с милой улыбкой разве не говорил послу Мельнику (кажется), что Украине крышка и санкции уже не помогут? Всё выглядело достаточно логично в плешивой башке. Это когда ВСУ не испугалось "вторую армию" и не приняло орков, как братьев-освободителей, план начал сбоить, а когда кацапское быдло устроило пытки в Буче, всё окончательно пошло совсем не по плану и Украине попёрли советские танки и НАТОвская артиллерия.
Было бы намного логичнее официально напасть, когда у Украины ещё не было армии (после яныка), когда в США был нерешительный Обама и потом прокацапский Трамп, а в Германии была кацапская Меркель (не помню, каким был Олланд), но в то время лилипутин ещё сам ссал так беспределить, потому "новороссию" пытался сделать толпой из местных коллаборантов и привозны́х кацапов без весомых вооружений, а Крым захватывал без опознавательных знаков.
P.S. Кто из НАТО сможет заявить о законности капитуляции после ядерного удара? Совневаюсь, что даже Турция до такого сможет опуститься, разве что Орбан сможет, но на него всем плевать.
P.S.
росія ніколи не перемогла Україну силою,
кожного разу з'являвся черговий зеленський.
Навіть якийсь неядерний удар по рашці у мене вже теж викликає сумніви, більше того, після таких заяв може виявитися, що взагалі ядерний удар рашки по неядерній державі з членів НАТО отримає таку ж відповідь-«підтримку», а славнозвісна 5 стаття уставу НАТО виявиться просто нікчемною((( Мені б цього дуже б не хотілося, бо агресор повинен понести покарання, а не просто отримати дипломатичні ноти
Десь рік тому було опитування серед населення країн НАТО чи вважаєте ви необхідним початок війни з Росією у разі її нападу на країни Балтії. Більшість країн було проти цього.
не пишуть що конкретно завдадуть удару по росії і чим саме - то не будуть нічого такого робити.
коли хочеш застерегти дитину то кажеш конкретно - дам лозини, дам ремня.
коли сусідському шибенику кажеш що матиме проблєми то той шибеник підсвідомо розуміє що нічого не буде.