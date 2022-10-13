Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, ЄС обов’язково відповість, - Боррель

Євросоюз обов’язково відповість, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару по Україні.

Про це високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив під час участі в Європейській дипломатичній академії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою", - наголосив Боррель.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не використовуватиме ядерну зброю в разі ядерного удару Росії по Україні.

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