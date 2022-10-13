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Новини Війна
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Якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю, ЄС обов’язково відповість, - Боррель

боррель

Євросоюз обов’язково відповість, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару по Україні.

Про це високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив під час участі в Європейській дипломатичній академії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою", - наголосив Боррель.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не використовуватиме ядерну зброю в разі ядерного удару Росії по Україні.

Також читайте: НАТО готується до "фізичної відповіді" в разі ядерного удару Росії, - Reuters

Автор: 

росія (64935) ядерна зброя (1146) Євросоюз (13316) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+13
Навіщо про це постійно пи#діти? Якісь дегенерати.
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13.10.2022 14:01
+9
озабоченностью
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13.10.2022 14:00
+8
Граждане, АСТАНАВИТЕСЬ! Вы уже по инерции гоните на Запад, даже не читая текст!!!

Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою

Это значит, будет военный удар конвенциональным оружием (томагавками, например, вынесут все военные базы на оккупированных территориях). Такая поддержка для страны, которая не входит в НАТО - это предел мечтаний, я серьёзно! Это активное вступление НАТО в войну на стороне Украины - люди, вам и этого не достаточно?!?!?!

Только просьба к западным партнёрам. Хватит уже, не будет никакого ядерного удара, поговорите лучше об ответе на уничтожение нашей энергетики, за один день вынесли треть от неё, что вы на это скажете? ПВО в нужном количестве вы поставить не сможете, как и противоракет, нужны другие вооружения!
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13.10.2022 14:13
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озабоченностью
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13.10.2022 14:00 Відповісти
Навіщо про це постійно пи#діти? Якісь дегенерати.
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13.10.2022 14:01 Відповісти
таке враження, що ту мавпу підбурюють, а не дай Боже що - почнуть волати - ми ж попереджали!!
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13.10.2022 14:04 Відповісти
ЄС відповість, крім Франціїї, Угорщини , Німеччини і їм подібних
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13.10.2022 14:03 Відповісти
Блок НАТО має ядерні сили у розпорядженні трьох країн-членів - США, Великої Британії і Франції.
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13.10.2022 14:05 Відповісти
Макрон вже сказав, що Франція не буде ядерну зброю використовувати. По-друге Борель казав про НЕЯДЕРНУ відповідь
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13.10.2022 14:10 Відповісти
Перестанут покупать газ у кацапов не с 01.01.2025г., а с 31.12.2024г.
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13.10.2022 14:04 Відповісти
Жоско)
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13.10.2022 14:11 Відповісти
Яка країна нажме кнопку у відповідь ? Ви ж там назначьте відповідального . Ось макрон вже з'їхав з теми
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13.10.2022 14:04 Відповісти
Макрон дав маху можете ядеркой ми нічого не зробимо,і цей "Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою" а могли просто промовчати і не заохочувати до удару,чого ви виправдовуетесь вас хтось за язик тянув?і даете сигнал кацапам безнаказаності?
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13.10.2022 14:05 Відповісти
оху..нно підтримав.... так само як і до 24.02
риторика та ж, один в один
краще вже б мовчали - кацапам страшніше було б
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13.10.2022 14:08 Відповісти
Вспоминая, какой был шухер во время Чернобыля, понимаю, что если будет применено на Украине ядерное оружие, отвечать будет уже не надо. Европейская часть Евразии станет непригодной для жизни. И все. И посредни континента будет огромная ядерная выжженая пустыня, которую никто рекультивировать не будет.
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13.10.2022 14:10 Відповісти
Це якщо буде стратегічна ядерна зброя. І то не одну.

А якщо тактична то треба декілька десятків, або сотен ракет, щоб зробити пустелю.
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13.10.2022 14:12 Відповісти
ядерна зброя, на відміну від Чорнобиля дає слабке радіоактивне забруднення. Основний шкода від ударної хвилі та світлового випромінювання.

Але вогняний шар - це радіус в кубі, а отже щоб збільшити у два рази радіус вибуху - треба в вісім разів збільшити силу вибуху.

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13.10.2022 14:15 Відповісти
Еще раз, я - НЕ СПЕЦИАЛИСТ по ядерному оружию. Но, то что следы от Чернобыля были аж в Швеции, помню хорошо. Как и то, что огромные зараженные территории просто замолчали, вроде бы их как и не было.
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13.10.2022 14:18 Відповісти
не бійтесь ядерки

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13.10.2022 14:13 Відповісти
Граждане, АСТАНАВИТЕСЬ! Вы уже по инерции гоните на Запад, даже не читая текст!!!

Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою

Это значит, будет военный удар конвенциональным оружием (томагавками, например, вынесут все военные базы на оккупированных территориях). Такая поддержка для страны, которая не входит в НАТО - это предел мечтаний, я серьёзно! Это активное вступление НАТО в войну на стороне Украины - люди, вам и этого не достаточно?!?!?!

Только просьба к западным партнёрам. Хватит уже, не будет никакого ядерного удара, поговорите лучше об ответе на уничтожение нашей энергетики, за один день вынесли треть от неё, что вы на это скажете? ПВО в нужном количестве вы поставить не сможете, как и противоракет, нужны другие вооружения!
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13.10.2022 14:13 Відповісти
Якщо рашисти превентивно відійдуть а територію рашки, то де і кого НАТО буде розносити?
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13.10.2022 14:19 Відповісти
Заходили, чтобы отжать всю Донецкую, Луганскую и южные области, а ради ядерного удара всё побросают и свалят даже из Крыма? Что, базу черноморского флота из Севастополя тоже превентивно выведут?
Смысл тогда в ядерном ударе, если они всё-всё нажитое непосильным трудом завоёванное отдадут и свалят? Это им придётся массированно ударить ядерным оружием по всем размещениям ВСУ, чтобы ВСУ не мешало снова захватить территории Украины, но как только они вернутся - сразу получат ракетами.

Ядерный удар для демотивации и уничтожения вооружённых защитников Украины имеет логику для врага. А вот отступление отовсюду, включая ОРДЛО и Крым - это за гранью любых фантазий.
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13.10.2022 16:19 Відповісти
Зміст потенційно-можливого ядерного удару рашки виключно в примусі до підписання капітуляції урядом України під загрозою (чи шантажуючи) нанесення подальших ударів по нашій територіїє, а не з метою переломити хід війни чи отримати тактичну перевагу. Війна просто припиняється за ініціативою постраждалої від ядерної зброї сторони, а рашка отримує перемогу з усіма найгіршими наслідками для України(
Таким чином США домоглася капітуляції імперіалістичної Японії і уникла втрат своїх військовослужбовців в разі продовження бойових дій.
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13.10.2022 16:36 Відповісти
Против США не было противовеса, который бы защитил Японию. Против путлера противовес есть - НАТО.

Кацапы уйдут со всей территории Украины, ударят ядерным оружием, чтобы кто-то от имени Украины подписал капитуляцию? А как они убедятся, что "Майдан" не изгонит того, кто подпишет капитуляцию, если они все отступят обратно в немытую? Как только они сюда снова отправят орков - по этим оркам тут же прилетит от НАТО, Запад не примет капитуляцию Украины, принуждённую ядерным ударом, не для этого они сейчас по сути согласились вступить в войну в случае ядерного удара.
Останется единственная возможность для кацапов противодействовать "Майдану" - ракетные и беспилотные обстрелы скоплений народа. Но так могут доиграться, что украинской армии (какой бы численностью она на тот момент ни была) передадут ракеты, достающие до москвы.
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13.10.2022 17:14 Відповісти
Кацапам, як з цими псевдореферендумами на Запоріжжі і Херсонщині, важливо інсценувати законність капітуляції, а вже потім будуть думати, що з цим робити, бо у них горизонт планування в один день.. Якби вони стратегічно планували, то в Україну нізащо не поперлись. Тому думати про наслідки і безперспективність капітуляції центральної влади без підтримки на місцевому рівні - це не про кацапів)
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13.10.2022 17:42 Відповісти
После проевропейского Порошенко разгромно на риторике "надо перестать стрелять и закончить войну" побеждает Зеленский. Будет ли народ, проголосовавший за "миротворца" Зеленского, готов воевать, особенно против "второй армии мира"? Если не получится на северо-западе - обязательно получится на юго-востоке, ведь там традиционно пророссийские взгляды, много русскоязычных и там побеждал янукович, потому должно получиться отобрать территорию от Харькова до Одессы. И обороняться Украине нечем, "миротворец" Зеленский свернул всю ракетную программу, побарахтаются немного и сдадутся, Запад не поможет, потому что благосостояние и дешёвые углеводороды важнее. Примерно так думал путлер.

Что, министр финансов Германии в первый день войны с милой улыбкой разве не говорил послу Мельнику (кажется), что Украине крышка и санкции уже не помогут? Всё выглядело достаточно логично в плешивой башке. Это когда ВСУ не испугалось "вторую армию" и не приняло орков, как братьев-освободителей, план начал сбоить, а когда кацапское быдло устроило пытки в Буче, всё окончательно пошло совсем не по плану и Украине попёрли советские танки и НАТОвская артиллерия.

Было бы намного логичнее официально напасть, когда у Украины ещё не было армии (после яныка), когда в США был нерешительный Обама и потом прокацапский Трамп, а в Германии была кацапская Меркель (не помню, каким был Олланд), но в то время лилипутин ещё сам ссал так беспределить, потому "новороссию" пытался сделать толпой из местных коллаборантов и привозны́х кацапов без весомых вооружений, а Крым захватывал без опознавательных знаков.

P.S. Кто из НАТО сможет заявить о законности капитуляции после ядерного удара? Совневаюсь, что даже Турция до такого сможет опуститься, разве что Орбан сможет, но на него всем плевать.
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13.10.2022 18:57 Відповісти


P.S.
росія ніколи не перемогла Україну силою,
кожного разу з'являвся черговий зеленський.
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13.10.2022 14:13 Відповісти
Ці євро-дебіли дають сигнал всім державам світу, що тільки наявність ядерної зброї може бути гарантом їх суверенітету, а в іншому випадку , як з Україною вже складається зараз це буде «грандіозна стурбованість», «глибоке співчуття», «бурхливе засудження», а також сумні смайлики, картинки з RIP і тому подібна хрінь(
Навіть якийсь неядерний удар по рашці у мене вже теж викликає сумніви, більше того, після таких заяв може виявитися, що взагалі ядерний удар рашки по неядерній державі з членів НАТО отримає таку ж відповідь-«підтримку», а славнозвісна 5 стаття уставу НАТО виявиться просто нікчемною((( Мені б цього дуже б не хотілося, бо агресор повинен понести покарання, а не просто отримати дипломатичні ноти
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13.10.2022 14:17 Відповісти
Власне так і є. П'ята стаття містить лише декларативну норму стосовно того, що напад на будь-якого члена є нападом на всіх учасників блоку, проте рішення про військову відповідь кожна держава приймає самостійно.
Десь рік тому було опитування серед населення країн НАТО чи вважаєте ви необхідним початок війни з Росією у разі її нападу на країни Балтії. Більшість країн було проти цього.
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13.10.2022 15:04 Відповісти
если венгрия разрешит, тогда может и ответит..., но это не факт...
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13.10.2022 14:26 Відповісти
я знаю вони Swift нарешті відключать
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13.10.2022 14:26 Відповісти
як? заборонить кремлю торгувати туалетним папером?
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13.10.2022 14:41 Відповісти
Короче, рашке разрешили? Спасибо, родные!
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13.10.2022 14:59 Відповісти
Западные господа нынче спокойно схавают исчезновение пары-тройки млн украинцев. Как схавали Голодомор в 30х. Заработать миллиарды на сталинской индустриализации было гораздо важнее.
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13.10.2022 16:45 Відповісти
Нах про це патякати? Краще було б зробити, як Байден- відповідь буде, але деталі розголошувати не буду. Хай би сцяли. Путлеру пох на військові втрати. Йому пох, шо половина раши буде розбомбленою конвенційкою. Йому пох на долю та почуття свого оточення. Він лякається ядерного удару по бункеру. І тільки його.
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13.10.2022 16:46 Відповісти
по тексту видно що нічого москалям не буде.

не пишуть що конкретно завдадуть удару по росії і чим саме - то не будуть нічого такого робити.

коли хочеш застерегти дитину то кажеш конкретно - дам лозини, дам ремня.

коли сусідському шибенику кажеш що матиме проблєми то той шибеник підсвідомо розуміє що нічого не буде.
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13.10.2022 17:04 Відповісти
 
 